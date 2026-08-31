Trung Quốc hé lộ vụ việc hiếm hoi một lãnh đạo công ty quốc phòng làm gián điệp cho 2 quốc gia

Trung Quốc bắt một lãnh đạo công ty thương mại quân sự bị cáo buộc cùng lúc cung cấp thông tin quốc phòng nhạy cảm cho cơ quan tình báo của hai quốc gia.

Một lãnh đạo tại một công ty thương mại quân sự của Trung Quốc đã bị bắt vì làm rò rỉ thông tin quốc phòng nhạy cảm cho cơ quan tình báo của hai quốc gia, Cơ quan An ninh Nhà nước Trung Quốc (MSS) cho biết hôm 31/8.

MSS thường xuyên công khai các vụ án gián điệp nhằm nâng cao nhận thức của người dân, nhưng phần lớn những trường hợp được tiết lộ liên quan đến các cá nhân bị một cơ quan tình báo nước ngoài tuyển mộ.

Những vụ việc một công dân Trung Quốc đồng thời bị nhiều cơ quan tình báo nước ngoài riêng biệt tuyển mộ là cực kỳ hiếm.

Trong một bài viết đăng trên tài khoản mạng xã hội chính thức, MSS cho biết nghi phạm chỉ được xác định bằng họ Zhang.

Báo cáo không nêu tên hai quốc gia nước ngoài liên quan mà chỉ gọi là “Quốc gia A” và “Quốc gia B”. Cơ quan này cũng không công bố tên công ty Trung Quốc hay mốc thời gian chính xác của vụ việc.

Theo MSS, Zhang thông thạo một số ngoại ngữ sau nhiều năm học tập ở nước ngoài. Sau khi trở về Trung Quốc, ông được cấp trên đánh giá cao và thường xuyên phụ trách các hoạt động kinh doanh quốc tế cho công ty kinh doanh vũ khí.

MSS cho biết Zhang lần đầu được một cơ quan tình báo nước ngoài tuyển mộ “vài năm trước” tại một buổi tiếp tân ngoại giao, nơi một nhà ngoại giao của Quốc gia A tên “Lucas” chủ động tiếp cận ông. Lucas khen Zhang thông thạo ngoại ngữ và có chuyên môn tốt, sau đó hai người trao đổi thông tin liên lạc.

Vài tháng sau, Lucas đề nghị Zhang dịch một vài trang tài liệu kỹ thuật với thù lao vài trăm USD. Zhang nhận lời mà không biết mình đang bước vào một cái bẫy, theo báo cáo của MSS.

Khi các yêu cầu dịch thuật trở nên thường xuyên hơn và khoản tiền ngày càng lớn, Lucas bắt đầu tìm kiếm những thông tin nhạy cảm liên quan đến hoạt động nhập khẩu quân sự của Trung Quốc cũng như sự phân công giữa các công ty kinh doanh vũ khí nước này.

Ngay cả sau khi nhận ra Lucas nhiều khả năng là một nhân viên tình báo, Zhang vẫn tiếp tục hợp tác vì lòng tham và tin rằng mình sẽ không bị phát hiện, MSS cho biết.

Theo thời gian, Zhang cung cấp các thông tin báo cáo bằng lời và cả những hợp đồng bản giấy, đổi lại nhận được tổng cộng hàng chục nghìn USD.

Trong lúc vẫn duy trì quan hệ với Quốc gia A, Zhang đồng thời trở thành mục tiêu của các nhân viên tình báo thuộc Quốc gia B trong một chuyến công tác nước ngoài, MSS cho biết.

Zhang làm quen với một quan chức đại sứ quán của Quốc gia B tên “Mike” sau khi người này hỗ trợ thủ tục xin thị thực cho ông, mà MSS mô tả là đã bị “cố tình trì hoãn”. Sau đó, Mike giới thiệu Zhang với trợ lý của mình là “Sarah”, người có độ tuổi tương đương ông.

MSS cho biết Sarah tiếp cận Zhang và xây dựng một mối quan hệ cá nhân thân thiết. Không lâu sau, cô tiết lộ mình là một nhân viên tình báo nước ngoài và đề nghị Zhang cung cấp những thông tin nhạy cảm.

Ngoài việc hứa hẹn những khoản tiền hậu hĩnh, Sarah nói với Zhang rằng Quốc gia B sẽ đưa ông ra ngoài nếu hoạt động của ông bị phát hiện, qua đó thuyết phục Zhang cung cấp các tài liệu mật về vũ khí Trung Quốc.

MSS cho biết cơ quan này phát hiện mối liên hệ của Zhang với các cơ quan tình báo nước ngoài thuộc hai quốc gia sau một cuộc điều tra và tiến hành bắt giữ ông. Zhang đã thừa nhận toàn bộ cáo buộc và vụ án hiện tiếp tục được điều tra.

“Ngày này cuối cùng cũng đến. Bây giờ có hối hận thì đã quá muộn”, Zhang được dẫn lời nói với các điều tra viên trong quá trình thẩm vấn.

MSS cho biết họ công khai vụ án như một lời cảnh báo về cách các cơ quan tình báo nước ngoài sử dụng các mối quan hệ cá nhân và lợi ích tài chính để tuyển mộ công dân Trung Quốc trong nhiều lĩnh vực, từ các nhà nghiên cứu quân sự đến nhân viên doanh nghiệp.

Cơ quan này kêu gọi người dân cảnh giác trước những “cái bẫy tình báo” được giăng từng bước, trong đó các điệp viên dần nâng mức độ yêu cầu, từ những đề nghị tưởng như vô hại đến việc tiếp cận các bí mật cốt lõi của nhà nước.

MSS cũng nhắc nhở rằng những người bị ép buộc hoặc lừa gạt để tham gia các tổ chức thù địch ở nước ngoài có thể tránh bị truy tố nếu nhanh chóng báo cáo hành động của mình với các cơ quan ngoại giao Trung Quốc hoặc cơ quan an ninh nhà nước, theo Điều 55 của Luật Chống gián điệp Trung Quốc.

Theo SCMP