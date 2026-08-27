Pharbaco, Traphaco cùng nhiều doanh nghiệp dược bị phạt trong tháng 8

Pharbaco, Traphaco cùng nhiều doanh nghiệp dược bị xử phạt trong tháng 8/2026 vì các vi phạm liên quan hồ sơ lưu hành, kê khai giá và quản lý chất lượng thuốc.

Pharbaco, Traphaco cùng nhiều doanh nghiệp bị phạt

Trong 2 tuần qua, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền (Bộ Y tế) liên tiếp xử phạt nhiều doanh nghiệp dược vì vi phạm quy định về đăng ký lưu hành, thay đổi hồ sơ và kê khai giá thuốc cổ truyền.

Đáng chú ý, trong các doanh nghiệp này có cả các “ông lớn ngành dược” như Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco và Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco.

Pharbaco là doanh nghiệp bị xử phạt nhiều nhất trong các doạnh nghiệp. Ảnh: internet.

Pharbaco bị xử phạt 156 triệu đồng với 3 vi phạm: Doanh nghiệp không thực hiện thủ tục thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các thay đổi nhỏ thuộc trường hợp yêu cầu thông báo trước khi lưu hành thuốc và nguyên liệu làm thuốc đối với 2 thuốc “Virelsea”, số đăng ký QLĐB-797-19 và VD-32915-19.

Hành vi này bị phạt 28 triệu đồng, có 1 tình tiết tăng nặng do doanh nghiệp vi phạm đối với 2 thuốc.

Pharbaco cũng không thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi, bổ sung giấy đăng ký lưu hành và được phê duyệt trước khi lưu hành đối với thuốc “Virelsea”, số đăng ký QLĐB-797-19. Mức phạt là 64 triệu đồng.

Ngoài ra, doanh nghiệp không kê khai giá thuốc hoặc không kê khai lại giá thuốc khi thay đổi giá thuốc đã kê khai trước khi lưu hành trên thị trường đối với thuốc “Ahthanhuthanyeu-new”, số đăng ký TCT-00099-23. Hành vi này bị phạt 64 triệu đồng.

Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco bị xử phạt 100 triệu đồng với 2 hành vi: Không thực hiện thủ tục thông báo đối với các thay đổi thuộc trường hợp yêu cầu thông báo trước khi lưu hành thuốc và nguyên liệu làm thuốc, bị phạt 28 triệu đồng.

Traphaco cũng không thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi, bổ sung giấy đăng ký lưu hành và được phê duyệt trước khi lưu hành đối với các thay đổi cần được phê duyệt. Mức phạt là 72 triệu đồng.

Theo quyết định, hành vi thứ nhất có 1 tình tiết tăng nặng do doanh nghiệp vi phạm đối với 2 thuốc. Hành vi thứ hai cũng có tình tiết tăng nặng do vi phạm đối với 2 thuốc.

Công ty cổ phần dược Phúc Vinh cũng bị Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền xử phạt 64 triệu đồng.

Doanh nghiệp bị xác định không thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi, bổ sung giấy đăng ký lưu hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được phê duyệt trước khi lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc đối với các thay đổi lớn, thay đổi nhỏ cần được phê duyệt.

Công ty cổ phần dược phẩm Hoa Việt có tới 4 hành vi vi phạm, khi không thực hiện thủ tục thông báo đối với các thay đổi nhỏ thuộc trường hợp yêu cầu thông báo trước khi lưu hành; không thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi, bổ sung giấy đăng ký lưu hành đối với các thay đổi lớn, thay đổi nhỏ cần được phê duyệt.

Ngoài ra, Hoa Việt bị xác định thực hiện không đúng quy trình sản xuất, quy trình kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc trong hồ sơ đăng ký đã được phê duyệt; không lưu trữ đủ hồ sơ đăng ký thuốc, không cung cấp thông tin liên quan đến thuốc khi có thông tin hoặc bằng chứng liên quan đến tính an toàn và hiệu quả của thuốc theo yêu cầu của cơ quan quản lý.

Hành vi thứ nhất có 1 tình tiết tăng nặng do doanh nghiệp vi phạm đối với 2 thuốc.

Ngưu tất - một vị thuốc quý. Ảnh: BV YHCT Đak Lak

Ngưu tất chích rượu bị thu hồi toàn quốc

Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền cũng xử lý vị thuốc cổ truyền Ngưu tất chích rượu do vi phạm chất lượng.

Theo đó, Cục yêu cầu thu hồi trên toàn quốc lô Ngưu tất chích rượu do Công ty cổ phần Dược liệu Việt Nam sản xuất, số đăng ký VCT-00022-20, số lô 1020725, sản xuất ngày 29/7/2025, hạn dùng 29/7/2027.

Kết quả kiểm nghiệm xác định sản phẩm vi phạm chất lượng mức độ 2, với các chỉ tiêu không đạt là mô tả và độ ẩm. Doanh nghiệp phải thu hồi sản phẩm tại tất cả cơ sở đã cung cấp và tiêu hủy theo quy định trong 30 ngày.

Các cơ sở kinh doanh, cơ sở khám, chữa bệnh phải dừng ngay việc kinh doanh, buôn bán, sử dụng; biệt trữ sản phẩm còn tồn và phối hợp thu hồi.

Cục cũng yêu cầu Sở Y tế tỉnh Phú Thọ xử phạt Công ty cổ phần Dược liệu Việt Nam do sản xuất và đưa ra lưu hành vị thuốc cổ truyền không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Hàng loạt doanh nghiệp bị xử phạt cho thấy công tác quản lý thuốc YHCT đang được tăng cường, kiểm soát.