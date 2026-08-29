Miền Bắc mưa to dịp lễ Quốc khánh 2/9

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to; Trung Bộ tiếp tục nắng nóng; Nam Bộ có mưa dông về chiều tối.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết từ chiều tối 29/8 đến ngày 2/9, miền Bắc mưa dông do dải hội tụ nhiệt đới đi qua nam đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Nhiệt độ thấp nhất 23-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ, cao nhất 29-33 độ. Riêng ngày 31/8-1/9, nhiệt độ cao nhất phổ biến 29-32 độ C.

Tại Hà Nội, ngày 29/8 đến ngày 30/8 chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng. Từ đêm 30/8-31/8 khả năng mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; từ ngày 1-2/9 có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ.

Thời tiết cả nước dịp lễ Quốc khánh 2/9. Ảnh: TTXVN.

Các tỉnh Lào Cai, Quảng Ninh có lúc mưa rào và giông trong dịp nghỉ lễ. Sa Pa (Lào Cai) nhiệt độ thấp nhất 18, cao nhất 24-27 độ, riêng ngày 31/8-1/9 cao nhất 25 độ C. Hạ Long (Quảng Ninh) thấp nhất 24-26 độ, cao nhất 29-33 độ C.

Tại Trung Bộ, từ ngày 29-30/8, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa rào và dông vài nơi; chiều và đêm có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Các khu vực còn lại ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi.

Nhiệt độ thấp nhất 24-28 độ C; cao nhất 31-35 độ C. Riêng khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa, nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Từ ngày 31/8 đến 2/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Từ ngày 2/9, mưa giảm dần.

Khu vực TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực phía Bắc chiều tối có mưa rào, dông rải rác.

Nhiệt độ thấp nhất 24-28 độ C; cao nhất phía Bắc 30-34 độ C, phía Nam 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Tại khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Nhiệt độ thấp nhất: Cao nguyên Trung Bộ 21-24 độ; Nam Bộ 24-27 độ

Nhiệt độ cao nhất từ: Cao nguyên Trung Bộ 27-30 độ; Nam Bộ 31-34 độ.

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, cán bộ, công chức, viên chức,... được nghỉ 5 ngày liên tiếp (từ 29/8 đến hết 2/9 do có hoán đổi ngày làm việc).