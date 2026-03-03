Không báo trước, không còi báo động: 6 lính Mỹ thiệt mạng trong cuộc tấn công của Iran ở Kuwait

Một video cho thấy khói bốc lên từ một cơ sở của Mỹ tại cảng Shuaiba hôm 1/3.

Các binh sĩ Mỹ đầu tiên thiệt mạng trong cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran đã tử trận do một cuộc tấn công trực diện của Iran vào một trung tâm điều hành dã chiến đặt tại một cảng dân sự ở Kuwait vào sáng 1/3 theo giờ địa phương, theo các nguồn thạo tin.

Số người thiệt mạng trong vụ việc tại cảng Shuaiba sau đó đã tăng lên 6 người, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo chiều 2/3, sau khi tìm thấy thêm thi thể của hai quân nhân mất tích.

Trước đó trong hôm đầu tuần, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết đòn tấn công nhằm vào một “trung tâm điều hành chiến thuật đã được gia cố”, nhưng có “một” đầu đạn đã xuyên thủng được hệ thống phòng không. Các hãng truyền thông trước đó đưa tin đây là một vụ tấn công nghi do máy bay không người lái thực hiện.

Nguồn tin cho biết đó là một cú đánh trực diện ngay sau 9h00 sáng theo giờ địa phương, trúng vào trung tâm của tòa nhà được mô tả là một rơ-moóc cỡ lớn ghép ba khoang, bên trong bố trí không gian văn phòng. Cuộc tấn công diễn ra chớp nhoáng, không có cảnh báo hay còi báo động để binh sĩ kịp sơ tán hoặc xuống hầm trú ẩn.

Nhiều giờ sau vụ nổ, lửa vẫn còn âm ỉ ở một số khu vực của tòa nhà; bên trong trung tâm điều hành dã chiến bị cháy đen, các bức tường bị hất văng ra ngoài do sức ép từ vụ nổ, một số mảng cấu trúc bị bong tróc khỏi khung nhà.

Ảnh vệ tinh chụp sáng 1/3 cho thấy một tòa nhà trong cảng bốc cháy, khói đen cuồn cuộn bốc lên trời.

Hai bức ảnh này cho thấy địa điểm các binh sĩ Mỹ thiệt mạng ở Kuwait. Ảnh bên trái được chụp vào ngày 26/6/2025. Ảnh bên phải được chụp vào ngày 1/3. Ảnh: PBC.

Ban đầu, CENTCOM cho biết có 3 quân nhân thiệt mạng nhưng không nêu rõ địa điểm bị tấn công. Theo nguồn tin, tại hiện trường có hàng chục người, nhưng khi khói bụi lắng xuống, vẫn còn một số quân nhân chưa được xác định tung tích. Do tòa nhà vẫn còn cháy ở một số khu vực, việc tìm kiếm và thu hồi thi thể những người còn lại mất nhiều thời gian.

Thông cáo hôm 2/3 của CENTCOM cũng cho biết một cơ sở đã bị tấn công “trong các đợt tấn công ban đầu của Iran”. Quân đội Mỹ chưa công bố danh tính các binh sĩ tử trận vì gia đình họ vẫn đang được thông báo.

CENTCOM cho biết lực lượng Mỹ “gần đây đã thu hồi thi thể của hai quân nhân trước đó chưa được xác định tung tích” từ cơ sở bị tấn công.

6 trường hợp tử trận là những binh sĩ đầu tiên thiệt mạng trong chiến dịch quân sự nhằm vào Iran bắt đầu từ sáng sớm 28/2 theo giờ miền Đông nước Mỹ, mang mật danh “Epic Fury”. Ông Pete Hegseth và Tổng thống Mỹ Donald Trump đều nói rằng có khả năng sẽ còn thêm thương vong. Người phát ngôn của CENTCOM hôm 2/3 cho biết rằng 18 binh sĩ đã bị thương nặng trong toàn bộ chiến dịch của quân đội Mỹ.

Phát biểu với các phóng viên hôm 2/3, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Dan Caine, gọi những binh sĩ tử trận là “những gì tốt đẹp nhất mà quốc gia chúng ta có” và là “minh chứng thực sự cho ý nghĩa của sự phụng sự vô vị lợi”.

“Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc và chân thành nhất tới gia đình, bạn bè và đơn vị của họ”, ông nói. “Chúng tôi cùng các bạn tiếc thương và sẽ không bao giờ quên họ”.

Theo CNN