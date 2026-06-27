Mưa đỏ, Ốc mượn hồn và loạt phim bom tấn sẽ xuất hiện tại Liên hoan Phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV

Với khẩu hiệu “Nhịp cầu từ châu Á ra thế giới”, Liên hoan Phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV) sẽ diễn ra từ ngày 28/6 - 4/7, tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana Đà Nẵng với loạt hoạt động hấp dẫn.

Chiều 27/6, UBND TP Đà Nẵng và Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) phối hợp tổ chức họp báo công bố Liên hoan Phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV). Theo đó, lễ khai mạc DANAFF IV sẽ diễn ra tối 28/6 và lễ bế mạc trao giải sẽ diễn ra ngày 4/7, tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana Đà Nẵng

Theo Ban tổ chức, DANAFF IV diễn ra với 4 nội dung chính gồm: vinh danh các tác phẩm điện ảnh mới xuất sắc của châu Á và Việt Nam; tôn vinh di sản điện ảnh; phát hiện, bồi dưỡng và hỗ trợ tài năng điện ảnh trẻ; kết nối, mở rộng thị trường điện ảnh Việt Nam ra khu vực và thế giới.

Tại DANAFF IV, các hoạt động được diễn ra nhiều hơn và dày đặc hơn DANAFF III; cùng với đó, nội dung phim tham gia liên hoan phim phong phú, đa dạng hơn các lần DANAFF trước. Ban tổ chức sẽ giới thiệu hơn 70 bộ phim thuộc nhiều chương trình. Theo đó, trong hạng mục phim châu Á dự thi có 13 tác phẩm từ Việt Nam, Philippines, Singapore, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Pakistan, Ấn Độ… Nổi bật là Salvation của Emin Alper (Thổ Nhĩ Kỳ) – tác phẩm đoạt Gấu Bạc Berlin 2026; We Are All Strangers của Anthony Chen (Singapore); Nagasaki - In the Shadow of the Flash (Nhật Bản)…

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu tại họp báo

Phim Việt Nam dự thi có 11 tác phẩm tiêu biểu như Quán Kỳ Nam, Chiếc kén, Tử chiến trên không, Mưa đỏ, Ốc mượn hồn… Các phim phản ánh đa dạng đề tài từ gia đình, lịch sử, xã hội đương đại đến yếu tố tâm linh và hành động.

Chương trình Toàn cảnh Điện ảnh Châu Á mang đến 21 phim, trong đó có nhiều tác phẩm lần đầu công chiếu quốc tế. Phim Việt Nam hôm nay giới thiệu 26 tác phẩm gồm phim truyện, tài liệu, hoạt hình và phim ngắn.

Điểm nhấn là hàng loạt buổi World Premiere, International Premiere và Asian Premiere, khẳng định vị thế của DANAFF trong việc hỗ trợ phim mới.

Bên cạnh các nội dung chính của liên hoan phim, DANAFF IV còn có loạt hoạt động chuyên ngành sôi nổi như: DANAFF Talents với các hoạt động: Script Lab, Project Market và workshop diễn xuất. Hơn 50 học viên tham gia các lớp do chuyên gia quốc tế Lydia Park (Hàn Quốc), Robert Marchand (Úc) hướng dẫn. Hai Masterclass đặc biệt do ngôi sao Jane Seymour và nhà sản xuất Bill Mechanic dẫn dắt thu hút sự quan tâm lớn;

DANAFF Industry Days (diễn ra từ 30/6 - 1/7) quy tụ 10 hãng phim Việt Nam và hơn 20 đối tác quốc tế, tạo cơ hội kết nối B2B, giới thiệu dự án và thảo luận xu hướng ngành.

Chương trình “Diện mạo điện ảnh Việt Nam 40 năm Đổi mới” giới thiệu 17 phim kinh điển. Tiêu điểm Điện ảnh Mỹ mang đến 13 tác phẩm nổi tiếng từ Chaplin, Kubrick đến Spielberg.

Liên hoan còn tổ chức chiếu phim ngoài trời miễn phí tại nhiều địa điểm công cộng như Phố đi bộ Bạch Đằng, Công viên Biển Đông, Bãi biển Tam Thanh, Quảng trường Sông Hoài (Hội An)… mang điện ảnh đến gần hơn với người dân và du khách.

Đại diện UBND TP Đà Nẵng và Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) trả lời câu hỏi của báo giới.

Đặc biệt, DANAFF lần này có sự tham gia của tên tuổi lớn: Kim Dong-ho (người sáng lập Busan IFF), đạo diễn Johnnie To (Trưởng Ban giám khảo), Jane Seymour, Bill Mechanic, Ji Chang-wook, Park Sung-woong, Han Dong-hee, Tuba Büyüküstün… cùng nhiều nghệ sĩ Việt Nam như NSƯT Hồng Ánh, Đỗ Hải Yến, Kiều Minh Tuấn, Tiểu Vy…

Theo bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, với quy mô và chất lượng chương trình phong phú, DANAFF IV không chỉ là lễ hội phim mà còn là cầu nối văn hóa, góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp điện ảnh Việt Nam hội nhập quốc tế và quảng bá hình ảnh Đà Nẵng như một điểm đến văn hóa - du lịch hấp dẫn.