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DIFF 2026: Úc và Bồ Đào Nha vẽ tương lai Đà Nẵng bằng ánh sáng

Hồ Xuân Mai
Hồ Xuân Mai

Tối 27/6, DIFF 2026 tiếp tục đêm thi thứ 5 bằng màn trình diễn đầy ấn tượng của đội Úc và Tây Ban Nha trên dòng sông Hàn thơ mộng.

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Tối 27/6, đêm thi thứ năm của Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2026 mang chủ đề "Tầm nhìn" là cuộc đối đầu giữa đội Skylighter Fireworks (Úc) và Macedos Pirotecnia (Bồ Đào Nha).
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Cuộc đối đầu kịch tính không chỉ khép lại vòng loại mà còn mở ra những câu chuyện đầy cảm hứng về khát vọng của Đà Nẵng trong tương lai được kể bằng ngôn ngữ của ánh sáng.
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Mở màn đêm thứ năm của DIFF 2026, đội tuyển đến từ Úc - Skylighter Fireworks đã mang đến màn trình diễn pháo hoa kể câu chuyện về khát vọng, lòng dũng cảm và tinh thần không ngừng vượt qua giới hạn.
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Đồng hành cùng phần trình diễn là loạt ca khúc nổi tiếng của các nghệ sĩ hàng đầu thế giới như Coldplay, Bon Jovi, Avicii... tạo nên hành trình cảm xúc khó tả.
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Từ nhẹ nhàng, truyền cảm hứng đến bùng nổ ở cao trào, đội Úc đã dẫn dắt người xem đi theo từng giai điệu của pháo và âm nhạc.
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Bầu trời sông Hàn liên tục chuyển mình với những lớp pháo hoa đa sắc.
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Những chùm sao trắng sắc nét, các dải cọ vàng xanh mềm mại, những hiệu ứng cầu vồng rực rỡ cùng các trường đoạn sao chổi rượt đuổi và những màn pháo bung rộng liên tiếp đã tạo nên bức tranh thị giác giàu năng lượng.
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Phần kết được đẩy lên cao bằng những lớp pháo đồng bộ phủ kín bầu trời, truyền tải thông điệp về khát vọng vươn xa và niềm tin vào tương lai.
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Trong khi đó, Macedos Pirotecnia của Bồ Đào Nha trở lại Đà Nẵng sau khi giành giải "Sáng tạo nhất" tại DIFF 2025 với quyết tâm vượt qua chính mình.
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Màn trình diễn năm nay được đội xây dựng như một bản tuyên ngôn về "Tầm nhìn", nơi ánh sáng trở thành biểu tượng của sự kết nối và dẫn lối tới tương lai.
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Pháo hoa được triển khai với mật độ dày, liên tục thay đổi tiết tấu, kết hợp giữa các hiệu ứng truyền thống đặc trưng của pháo hoa Bồ Đào Nha như pháo đạn tầm cao, pháo sao chổi, pháo nến La Mã, pháo suối... cùng nhiều kỹ thuật hiện đại để tạo nên những lớp ánh sáng nối tiếp nhau trên bầu trời.
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Đội Bồ Đào Nha sử dụng nhiều kỹ thuật hiện đại để tạo nên những lớp ánh sáng nối tiếp nhau trên bầu trời.
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Những chùm pháo của đội tuyển giàu kinh nghiệm được đồng bộ với âm nhạc, kết hợp nhiều điểm bắn, tạo nên các trường đoạn cao trào giàu cảm xúc trước khi khép lại bằng những chùm pháo titan rực sáng phủ kín không gian sông Hàn.
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Màn pháo kim tuyến ấn tượng của đội Bồ Đào Nha
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Đội Bồ Đào Nha kể câu chuyện về "Tầm nhìn" Đà Nẵng bằng ánh sáng của Bồ Đào Nha.
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Không chỉ mãn nhãn bởi kỹ thuật, hai đội còn mang đến hai góc nhìn khác nhau về chủ đề "Tầm nhìn": một bên là tinh thần bứt phá, mơ lớn của nước Úc; một bên là chiều sâu nghệ thuật và khả năng kể chuyện bằng ánh sáng của Bồ Đào Nha.
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Khép lại vòng loại với những màn trình diễn liên tục bùng nổ, DIFF 2026 giờ đây bước vào giai đoạn được mong chờ nhất. Đêm chung kết diễn ra vào ngày 11/7 và hứa hẹn những màn pháo hoa hoành tráng nhất DIFF 2026.

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