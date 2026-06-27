DIFF 2026: Úc và Bồ Đào Nha vẽ tương lai Đà Nẵng bằng ánh sáng

Xã hội
Mưa đỏ, Ốc mượn hồn và loạt phim bom tấn sẽ xuất hiện tại Liên hoan Phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV
Với khẩu hiệu “Nhịp cầu từ châu Á ra thế giới”, Liên hoan Phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV) sẽ diễn ra từ ngày 28/6 - 4/7, tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana Đà Nẵng với loạt hoạt động hấp dẫn.
100% ý kiến hài lòng trong ngày đầu Đà Nẵng vận hành hệ thống đánh giá dịch vụ công
Ngày 26/6, UBND TP Đà Nẵng công bố và đưa vào vận hành hệ thống đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ công, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và thúc đẩy cải cách hành chính.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu công khai các khoản thu, xử lý nghiêm tình trạng ép học thêm
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu xử lý nghiêm tình trạng ép học, gợi ý học, gây áp lực với học sinh và phụ huynh; đồng thời, nâng cao chất lượng giờ học chính khóa, giảm áp lực thi cử, minh bạch tuyển sinh...
Những trải nghiệm chưa từng có tại VinWonders dưới chân “Thiên hạ đệ nhất hùng quan”
Disneyland có lâu đài cổ tích, Universal có quả địa cầu trứ danh. Các điểm đến hàng đầu thế giới đều sở hữu những biểu tượng giúp du khách ghi nhớ và nhận diện. Tại VinWonders và Công viên rừng Hải Vân Bay (Đà Nẵng), những câu chuyện, cảnh quan và dấu ấn lịch sử của “Thiên hạ đệ nhất hùng quan” chính là nguồn cảm hứng cho những trải nghiệm có một không hai và các trò chơi kỷ lục giữa núi, rừng, vịnh, biển, thu hút du khách trong và ngoài nước.
Có gì bên trong tàu chuyên dụng đưa đón y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai?
Ngành Đường sắt Việt Nam đưa vào khai thác đôi tàu PL1/PL2 phục vụ cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai di chuyển giữa Hà Nội và cơ sở Ninh Bình.
Bệnh viện Tâm Anh đạt 3 chứng nhận quốc tế với robot AI thay khớp
Ngày 24/6, lần đầu tiên tại Việt Nam, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh nhận cùng lúc 3 chứng nhận quốc tế về phẫu thuật thay khớp bằng robot AI CUVIS-Joint, khẳng định đẳng cấp cao về năng lực chuyên môn, công nghệ và hiệu quả ngang tầm thế giới về lĩnh vực này.
Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về kết quả chuyển đổi số
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương và cơ quan, đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về tiến độ và kết quả chuyển đổi số; đưa kết quả thực hiện vào tiêu chí đánh giá thi đua, khen thưởng
Ông Bùi Quang Huy tái đắc cử Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XIII
Ngày 25/6, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 chính thức khai mạc. Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Quân khu 5 thành lập Tiểu đoàn Phương tiện không người lái
Ngày 25/6, tại Đà Nẵng, Bộ Tham mưu Quân khu 5 tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Tiểu đoàn Phương tiện không người lái trực thuộc Bộ Tham mưu Quân khu 5.
Đà Nẵng khen thưởng doanh nghiệp tổ chức đoàn khách M.I.C.E gần 5.000 người
Ngày 25/6, Sở VH-TT&DL TP Đà Nẵng đã trao giấy khen cho Công ty CP Du lịch Vietravel vì đã xuất sắc tổ chức và phục vụ đoàn khách du lịch M.I.C.E quy mô lớn nhất trong thời gian qua.
Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng ra mắt Ban Bảo vệ trẻ em
Ban có nhiệm vụ phát hiện sớm, tiếp nhận, điều trị và hỗ trợ toàn diện cho trẻ em bị bạo lực, xâm hại; phối hợp liên ngành với công an, tư pháp và chính quyền địa phương.
Thanh tra chỉ ra loạt vi phạm tại các dự án bất động sản của DMT
Thanh tra Đà Nẵng vừa công bố kết luận thanh tra tại 2 dự án Khu đô thị Phong Nam – Hoà Châu và Dự án Khu dân cư Nam Bàu Mạc do Công ty CP Đầu tư Đà Nẵng - Miền Trung (DMT) làm chủ đầu tư.
Hành trình kỳ diệu của bé gái chào đời chỉ nặng 0,7 kg
Đó là một em bé thuộc nhóm cực non tháng, cực nhẹ cân, phải đối mặt với rất nhiều nguy cơ ngay từ những phút đầu tiên của cuộc sống.
Hà Nội khởi công 5 tuyến metro hơn 1,3 triệu tỷ đồng và 3 dự án nhà ở cho thuê
Hà Nội đồng loạt khởi công 5 tuyến metro dài hơn 300 km, tổng mức đầu tư khoảng 1,3 triệu tỷ đồng cùng 3 dự án nhà ở cho thuê, mở ra giai đoạn phát triển hạ tầng và an sinh xã hội quy mô lớn nhất từ trước đến nay.
Đánh giá, làm rõ sự cần thiết phải tiếp tục điều chỉnh, sáp nhập một số xã, phường
Tổng bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu đánh giá, làm rõ sự cần thiết phải tiếp tục điều chỉnh, sáp nhập một số xã, phường trên cơ sở rà soát các tiêu chí về diện tích, dân số, hạ tầng và năng lực cán bộ, yêu cầu phát triển.
Kỷ niệm khó quên trong lần phỏng vấn Thủ tướng Hun Sen và tướng lĩnh Campuchia
Lần đầu tiên tiếp xúc trực tiếp với một nguyên thủ quốc gia nên đa số anh em trong đoàn làm phim về tội ác của Khmer Đỏ đều tỏ ra lo lắng.
Di sản báo chí Hồ Chí Minh soi sáng nghề báo trong kỷ nguyên AI
“Tư tưởng, đạo đức và phong cách làm báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn là kim chỉ nam khi truyền thông số và AI bùng nổ…”, PGS.TS Bùi Đình Phong, Ủy viên Hội đồng Khoa học của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trò chuyện với VietTimes.
Tây Du Ký được kể bằng pháo hoa
Cuộc đối đầu giữa Steffes-Ollig Feuerwerke GmbH & Co. KG (Đức) và Apple Pyrotechnics Co., Ltd (Ma Cao, Trung Quốc) mang đến hai cách tiếp cận hoàn toàn khác biệt về kỹ thuật pháo hoa.
Quy hoạch chung Đà Nẵng: Chuyên gia chỉ ra những điểm yếu cốt lõi
"Dưới góc nhìn chuyên môn về an toàn hạ tầng và thích ứng biến đổi khí hậu, đồ án đang bộc lộ điểm yếu cốt lõi khi thiếu sự kiểm chứng định lượng bằng dữ liệu thực tế", TS Lê Hùng nói.
PetroVietnam ký hợp đồng chia sản phẩm dầu khí các Lô 10/11 và 10&11-1 và hợp đồng mua bán khí, mỏ sư tử trắng, giai đoạn 2B, Lô 15-1
Ngày 19/6/2026 tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã tổ chức Lễ ký Hợp đồng Chia sản phẩm dầu khí (PSC) các Lô 10/11 và 10&11-1 và Lễ ký Hợp đồng Mua bán khí, Mỏ Sư Tử Trắng, Giai đoạn 2B, Lô 15-1.