Đà Nẵng khởi công khu phức hợp chuẩn 5 sao quốc tế trị giá hơn 1.500 tỷ đồng

Dự án Khu phức hợp 5 sao Regal Complex là một trong 6 dự án trọng điểm của TP Đà Nẵng được khởi công chào mừng 80 năm ngày Quốc khánh 2/9.

Ngày 2/9, TP Đà Nẵng tổ chức lễ khởi công dự án Khu phức hợp 5 sao Regal Complex (tại khu đô thị Phú Mỹ An, phường Ngũ Hành Sơn) với tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng.

Đây là một trong 6 dự án trọng điểm của TP Đà Nẵng được khởi công chào mừng 80 năm ngày Quốc khánh 2/9.

Trước đó, các dự án lớn khác đã được khởi công như: Công viên văn hóa vui chơi giải trí, thương mại dịch vụ cao cấp Da Nang Downtown; Quần thể khu du lịch sinh thái và đô thị Bà Nà – Suối Mơ; Khu công nghiệp cơ khí ô tô Chu Lai Trường Hải mở rộng; Khu tái định cư dự án đường sắt cao tốc Bắc – Nam...

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu tại sự kiện

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết việc đồng loạt khởi công nhiều dự án trọng điểm dịp lễ Quốc khánh 2/9 không chỉ có ý nghĩa về hạ tầng, kinh tế - xã hội mà còn khẳng định khát vọng vươn lên mạnh mẽ của Đà Nẵng trên hành trình trở thành đô thị hiện đại, văn minh và đáng sống.

Trong số các công trình, dự án Regal Complex mang dấu ấn đặc biệt khi lần đầu tiên đưa đến Đà Nẵng mô hình phức hợp hạng sang đạt tiêu chuẩn quốc tế với hệ sinh thái sống cân bằng; đồng thời kỳ vọng sẽ định nghĩa lại chuẩn sống hạng sang và mua sắm toàn cầu tại Đà Nẵng.

“Chúng tôi kỳ vọng đây không chỉ là một sản phẩm bất động sản mà còn là minh chứng cho tầm nhìn phát triển bền vững của thành phố”, bà Thi nhấn mạnh.

Dự án khu phức hợp 5 sao Regal Complex do Công ty CP Regal Group làm chủ đầu tư, xây dựng trên khu đất gần 8.900 m2. Công trình nằm trên quỹ đất bốn mặt tiền, gắn với định hướng phát triển hạ tầng giao thông công cộng hiện đại như metro, LRT kết nối Đà Nẵng – Hội An và bên cạnh sông Cổ Cò.

Phối cảnh dự án khu phức hợp 5 sao Regal Complex

Dự án gồm 2 tòa tháp cao 20 tầng, 2 tầng hầm, tổng cộng 683 căn hộ hạng sang, penthouse. Dự án được thiết kế theo mô hình căn hộ hạng sang kết hợp trung tâm thương mại khối đế.

Trung tâm thương mại khối đế quy mô hơn 8.000 m2 mỗi sàn và hơn 1.200 m2. Nơi đây sẽ quy tụ các thương hiệu, Flagship Store hàng đầu thế giới và lần đầu tiên xuất hiện tại Đà Nẵng. Song song đó, hệ tiện ích nội khu đa dạng từ phòng gym, yoga, lounge, Regal Private Club đến khu vui chơi trẻ em, quầy bar, rạp chiếu phim riêng tư và hồ bơi vô cực…

Trong số các công trình được chọn khởi công, Regal Complex là dự án đầu tiên tại Đà Nẵng theo mô hình căn hộ hạng sang kết hợp Trung tâm Thương mại (TTTM) kiểu mới.

Theo Regal Group, dự án sẽ bàn giao vào Quý I/2028. Khi hoàn thành, đây sẽ là khu phức hợp theo chuẩn quốc tế, nơi cư dân không chỉ sở hữu những căn hộ view biển mà còn tận hưởng hệ sinh thái wellness luxury từ không gian sống đến trải nghiệm mua sắm, ẩm thực và giải trí… Và kỳ vọng trở thành điểm nhấn đô thị phía Nam thành phố Đà Nẵng.