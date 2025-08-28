Đà Nẵng khởi công Khu công nghiệp Cơ khí ô tô Chu Lai Trường Hải mở rộng

Ngày 28/8, UBND TP Đà Nẵng và Tập đoàn Trường Hải (THACO) khởi công Khu công nghiệp Cơ khí ô tô Chu Lai Trường Hải mở rộng tại xã Núi Thành, được quy hoạch trên diện tích 115 hecta, tổng vốn đầu tư gần 8.000 tỷ đồng; trong đó 1.433 tỷ đồng phục vụ cho việc xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở.

Dự án nằm trong chuỗi công trình khởi công, khánh thành chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Phát biểu tại sự kiện, ông Phan Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết trong nhiều năm qua, Khu kinh tế mở Chu Lai đã khẳng định vị thế là cực tăng trưởng công nghiệp - dịch vụ - logistics của khu vực, với tổ hợp THACO Chu Lai là hạt nhân, từng bước hình thành hệ sinh thái sản xuất, lắp ráp ô tô, cơ khí, linh kiện, cảng biển, logistics và dịch vụ hỗ trợ.

Lễ khởi công đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược phát triển ngành cơ khí chế tạo và công nghiệp hỗ trợ của THACO, thể hiện khát vọng vươn lên, đóng góp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đây sẽ là trung tâm cơ khí mở rộng, sản xuất sản phẩm, thiết bị tự động hóa, điều khiển thông minh và sản phẩm công nghệ cao, sẽ được triển khai và đưa vào hoạt động giai đoạn 2027 - 2030.

Ông Phan Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phát biểu tại lễ khởi công.

Dự án gồm các nhà máy sản xuất linh kiện phụ tùng thế hệ mới như: sản xuất các board mạch điện tử, linh kiện, thiết bị điện - điện tử thông minh; hệ thống điều khiển trung tâm, hệ thống cảm biến, giám sát; thiết bị truyền thông và điện tử chuyên dụng cho các thiết bị tự động hóa..; các nhà máy chế tạo và lắp ráp các thiết bị cơ - điện tử và tự động hóa: robot; thiết bị tự hành AGV, AMR; thiết bị in 3D, thiết bị CNC thế hệ mới, máy bay dân dụng hạng nhẹ, thiết bị bay không người lái, trạm sạc nhanh cho xe điện, thiết bị điều khiển cho tàu cao tốc, tàu đô thị và nhiều thiết bị công nghiệp, dân dụng khác.

Khu công nghiệp Cơ khí ô tô Chu Lai Trường Hải mở rộng được quy hoạch trên diện tích 115 hecta, tổng vốn đầu tư gần 8.000 tỷ đồng.

Toàn bộ hoạt động tại Trung tâm được triển khai theo quy trình khép kín từ thiết kế sản phẩm, nghiên cứu vật liệu - gia công chế tạo, sản xuất, lắp ráp - kiểm định chất lượng đến đóng gói, vận chuyển, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và yêu cầu riêng biệt của khách hàng.

Đặc biệt, Khu công nghiệp Cơ khí ô tô Chu Lai Trường Hải mở rộng được đầu tư theo mô hình khu công nghiệp thế hệ mới, phát triển xanh, tự động hóa, thông minh, hiện đại, tích hợp công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI).

Khi hoàn thành, đây là Trung tâm Cơ khí mở rộng, đóng vai trò kết nối các sản phẩm cơ khí và linh kiện phụ tùng từ các nhà máy hiện hữu, tạo ra sản phẩm, thiết bị tự động hóa, điều khiển thông minh và sản phẩm công nghệ cao; đồng thời tạo nên hệ sinh thái có tính tích hợp và bổ trợ, góp phần đưa Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ của cả nước theo quy hoạch phát triển của thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.