Khoảnh khắc máy bay ném bom tàng hình B-2 xuất hiện tại hội nghị Alaska gây chú ý

Khoảnh khắc máy bay ném bom tàng hình B-2 bay trên không lúc ông Putin và ông Trump gặp nhau tại hội nghị ở Alaska nhận được sự quan tâm trên mạng xã hội.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang nhận được nhiều lời khen ngợi trên mạng xã hội ở nước này sau khi một máy bay ném bom tàng hình B-2 bay qua cả ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin, đúng lúc hai nhà lãnh đạo gặp nhau trên đường băng trước thềm hội nghị thượng đỉnh tại Alaska hôm 15/8.

Cuộc gặp song phương cấp cao này được tổ chức nhằm thúc đẩy khả năng đạt được một thỏa thuận ngừng bắn trong cuộc chiến tại Ukraine. Đây là lần tiếp xúc trực tiếp giữa Mỹ và Nga có thể quyết định liệu một lệnh ngừng bắn có được đàm phán trong cuộc xung đột đẫm máu nhất châu Âu kể từ Thế chiến II hay không.

Tuy nhiên, sau khi hội nghị kết thúc, ông Trump nói rằng chưa có thỏa thuận đạt được mặc dù nhấn mạnh vào những tiến triển đáng kể.

Trước đó, trong một khoảnh khắc gây chú ý, tại căn cứ liên hợp Elmendorf–Richardson ở Anchorage (Alaska), khi cả hai nhà lãnh đạo vừa bước xuống máy bay và tiến trên thảm đỏ tới bục chụp hình trước truyền thông, một tiếng gầm vang vọng trên bầu trời. Ngước lên, mọi người chứng kiến một chiếc máy bay ném bom tàng hình B-2, đi kèm các tiêm kích, lướt qua phía trên.

Khoảnh khắc này nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội, với nhiều lời khen dành cho ông Trump.

Phía Mỹ tháp tùng Tổng thống Trump, còn các quan chức Nga đi cùng ông Putin. Sau màn chào hỏi, hai bên bước vào cuộc họp song phương mở rộng với đầy đủ phái đoàn, thay vì cuộc gặp riêng giữa hai nhà lãnh đạo.