Khoảnh khắc cú bắt tay “đấu trí” giữa ông Trump và ông Putin tại Alaska

Ông Trump và ông Putin gặp tại Alaska sau 6 năm, vừa thảo luận về Ukraine, vừa “đọ” ngôn ngữ cơ thể trong màn bắt tay thể hiện quyền lực và sự tôn trọng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp nhau hôm thứ Sáu tại Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson ở Anchorage, Alaska, đánh dấu cuộc tiếp xúc trực tiếp đầu tiên sau sáu năm. Trọng tâm nghị sự là chiến tranh Ukraine và hợp tác kinh tế Mỹ – Nga.

Cuộc gặp được giới quan sát theo dõi sát sao, không chỉ vì kết quả ngoại giao mà còn bởi những tín hiệu ngôn ngữ cơ thể mà hai nhà lãnh đạo trao đổi trong phần chào hỏi công khai. Chuyên gia phân tích ngôn ngữ cơ thể Patty Ann Wood, được tạp chí Newsweek phỏng vấn, cho rằng những cử chỉ ban đầu thể hiện sự pha trộn giữa tôn trọng, kiểm soát và sự quen thuộc.

“Khi Trump đứng đợi, ông ấy mỉm cười – dấu hiệu cho thấy ông thoải mái và mong chờ sự kiện”, bà Wood nhận định. “Đó là nụ cười tự nhiên, nhỏ và hơi chúc xuống ở khóe miệng. Vai ông ưỡn về phía sau nhiều hơn bình thường; có thể ông đang mặc áo định hình vì tư thế thẳng bất thường. Tất cả cho thấy sự tự tin”.

Khi ông Putin tiến lại, ông Trump vỗ tay nhẹ và bước về phía trước. “Đó là hành động thể hiện sự tôn trọng với ông Putin”, bà Wood nói.

Khi bắt tay, ông Trump có sự thay đổi so với thói quen thường thấy. “Ông Trump thường để bàn tay mình ở trên, nhưng lần này ông đưa lòng bàn tay hướng lên — tư thế yếu hơn, mang tính nhún nhường, như ngầm thừa nhận Putin quyền lực hơn”, bà Wood phân tích. “Tuy vậy, ông vẫn dùng chiêu quen thuộc: giữ bàn tay gần cơ thể để kéo đối phương lại gần — một cách thể hiện quyền lực”.

Cả hai duy trì giao tiếp bằng mắt và mỉm cười, điều mà Wood cho rằng thể hiện “sự cân bằng giữa tôn trọng và khẳng định bản thân”. Đầu của họ nghiêng gần nhau, tạo cảm giác ấm áp.

Trump sau đó dùng tay trái vỗ nhẹ vào cánh tay ông Putin, tạo thành “cú bắt tay kép”. “Đây là tín hiệu tinh tế của sự thống trị — như ngầm nói ‘tôi có thể ra đòn nếu muốn’”, bà Wood giải thích. “Ông Putin cũng đáp lại tương tự”.

Khi cả hai bước đi, bàn tay Trump chuyển lên trên, đảo chiều thế trận. “Đó là ván cờ bắt tay”, bà nói.

Ông Trump và ông Putin tạo dáng trên bục trên đường băng sau khi họ đến Căn cứ chung Elmendorf-Richardson ở Anchorage, Alaska, vào ngày 15/8. Ảnh: Getty.

Bà Wood nhận xét Putin trông tự tin, tay vung lỏng lẻo khi bước đi — “khác hẳn sáu tháng trước khi ông còn cứng nhắc”. Ông Trump thì giữ tay gần cơ thể. Có lúc Trump nắm lấy khuỷu tay Putin và ghé tai thì thầm — “vừa là động tác kiểm soát, vừa là cử chỉ thân mật”, theo bà Wood.

Trong phần chụp ảnh, ông Putin nắm tay thành nắm đấm rồi thả lỏng. “Đây có thể là dấu hiệu chuẩn bị đối đầu, hoặc cũng có thể do vấn đề thể chất”, bà Wood nhận xét. “Cả hai vẫn mỉm cười — màn kịch chính trị trong bối cảnh chiến tranh Ukraine”.

Bất chấp những động tác giành ưu thế, bà Wood cho rằng bầu không khí khá ấm áp. “Nhìn như hai người bạn cũ gặp lại sau thời gian dài”, bà nói.

“Dù có màn ‘đọ’ bắt tay, tôi từng thấy Trump dùng ánh mắt lạnh lùng hoặc né tránh giao tiếp bằng mắt trong tình huống tương tự, nhưng lần này thì không”.