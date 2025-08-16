Tổng thống Putin đề xuất với ông Trump: "Lần tới ở Moscow"

Tổng thống Nga Vladimir Putin đồng ý với Donald Trump rằng an ninh Ukraine cần được đảm bảo, nhấn mạnh sẵn sàng hợp tác để đạt hòa bình, đồng thời cảnh báo Kiev và châu Âu không cản trở tiến trình đàm phán.

Trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông đồng ý rằng an ninh của Ukraine cần phải được đảm bảo.

“Tôi đồng ý với ông Trump rằng an ninh của Ukraine phải được đảm bảo, và tất nhiên, chúng tôi sẵn sàng làm việc vì điều đó”, ông phát biểu tại cuộc họp báo ở Anchorage, Alaska hôm 15/8 theo giờ địa phương.

“Cần xem xét mọi mối lo ngại chính đáng của Nga và khôi phục thế cân bằng an ninh công bằng tại châu Âu cũng như trên toàn thế giới. Và tôi đồng ý với Tổng thống Trump, như ông đã nói hôm nay, rằng đương nhiên, an ninh của Ukraine cũng phải được đảm bảo”, ông nói tiếp.

“Tất nhiên, chúng tôi sẵn sàng làm việc vì điều đó. Tôi hy vọng thỏa thuận mà chúng tôi đã cùng đạt được sẽ giúp tiến gần hơn tới mục tiêu đó và mở đường hướng tới hòa bình ở Ukraine”, ông nhấn mạnh.

Tổng thống Putin cho rằng để kết thúc chiến tranh ở Ukraine, cần loại bỏ các nguyên nhân gốc rễ.

“Tình hình ở Ukraine liên quan trực tiếp đến những mối đe dọa căn bản đối với an ninh của chúng tôi”, ông phát biểu.

Dù khẳng định Nga mong muốn chấm dứt những gì đang diễn ra tại Ukraine, ông Putin cho rằng: “Chúng tôi tin rằng để đạt được một giải pháp bền vững và lâu dài, cần loại bỏ tất cả nguyên nhân gốc rễ của xung đột”.

Trong cuộc họp báo, ông Putin cũng gửi thông điệp đến lãnh đạo Ukraine và châu Âu rằng họ không nên can thiệp: “Chúng tôi mong Kiev và các thủ đô châu Âu sẽ nhìn nhận vấn đề này theo hướng xây dựng, không tạo ra bất kỳ trở ngại nào, và không tìm cách phá hoại tiến trình đang hình thành thông qua các hành động khiêu khích hoặc âm mưu hậu trường”..

Ông Putin cũng cho rằng cuộc chiến ở Ukraine đã không xảy ra nếu Donald Trump là Tổng thống Mỹ vào năm 2022.

Ông Trump từ lâu đã tuyên bố rằng ông có thể ngăn chặn cuộc xung đột toàn diện nổ ra dưới thời chính quyền Joe Biden. Trong cuộc họp báo, ông Putin khẳng định nhận định của ông Trump là đúng – điều mà ông từng nhiều lần nhấn mạnh trước đây.

Ông Putin cho biết vào năm 2022, ông từng cố gắng thuyết phục ông Biden tránh để tình hình leo thang tới mức “có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng dưới dạng hành động quân sự”.

“Tổng thống Trump và tôi đã thiết lập một mối liên hệ rất tốt, mang tính công việc và đáng tin cậy. Tôi có đủ mọi lý do để tin rằng nếu tiếp tục đi theo con đường này, chúng tôi có thể đạt được – và càng sớm càng tốt – sự kết thúc của cuộc xung đột ở Ukraine”, ông nói.

Tổng thống Nga Putin cũng gợi ý một địa điểm khác cho cuộc gặp tiếp theo với Tổng thống Trump: Moscow. "Lần tới ở Moscow", ông nói.

Đề xuất tổ chức hội nghị thượng đỉnh tiếp theo tại thủ đô Nga – được ông đưa ra bằng tiếng Anh – đã nhận được phản ứng lưỡng lự từ ông Trump.

Tổng thống Mỹ thừa nhận việc đồng ý với đề xuất này sẽ gây tranh cãi, nhưng ông không hoàn toàn bác bỏ.

“Đó là một ý tưởng thú vị, tôi sẽ phải chịu ít nhiều áp lực vì điều đó”, ông Trump nói. “Nhưng tôi có thể hình dung khả năng nó sẽ xảy ra”.

Theo CNN