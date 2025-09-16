Khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 16/9, Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã họp phiên trù bị.

Tại phiên trù bị, đại biểu đã bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu. Cụ thể, Đoàn Chủ tịch đại hội gồm 15 thành viên là Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đoàn thư ký gồm 3 thành viên, do ông Trần Thắng Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chánh Văn phòng Thành ủy làm Trưởng đoàn thư ký.

Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại phiên trù bị Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ban Thẩm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội gồm 5 người, do bà Lê Thị Mỹ Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy làm Trưởng ban.

Cũng tại phiên trù bị, đại hội đã thông qua chương trình phiên chính thức gồm phiên khai mạc diễn ra vào sáng 17/9 với sự tham dự của lãnh đạo Trung ương, thông báo Quyết định của Trung ương về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Phạm Đức Ấn, Phó Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu tại phiên trù bị.

Phiên làm việc thứ hai của đại hội bắt đầu vào lúc 14h ngày 17/9. Tại phiên này, Đại hội sẽ tiến hành thảo luận chuyên sâu tại tổ; Đoàn Thư ký sẽ tổng hợp kết quả thảo luận tại các Tổ, báo cáo Đoàn Chủ tịch.

Phiên làm việc chính thức thứ ba (phiên bế mạc Đại hội) bắt đầu vào 8h ngày 18/9. Tại phiên bế mạc, đạo sẽ tiếp tục thảo luận; báo cáo tổng hợp nội dung góp ý các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; biểu quyết thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đặc biệt, tại phiên bế mạc, Đại hội sẽ thông báo quyết định phân bổ số lượng, chỉ định đại biểu Đảng bộ thành phố dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội…