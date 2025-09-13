Sản xuất giấm bằng hoá chất công nghiệp, cặp vợ chồng tung hơn 1.000 lít ra thị trường mỗi ngày

Công an Đà Nẵng vừa triệt phá cơ sở sản xuất giấm giả bằng hoá chất công nghiệp với số lượng đưa ra thị trường hơn 1.000 lít mỗi ngày.

Sáng 13/9, Công an Đà Nẵng cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng hôm qua 12/9 đã phát hiện, xử lý một vụ sản xuất giấm giả với quy mô lớn trên địa bàn.

Kết quả điều tra xác định, vợ chồng Kiều Văn Thanh (SN 1980) và Bùi Song Hậu (SN 1983, là vợ Thanh), ở phường An Khê (Đà Nẵng) là chủ cơ sở sản xuất giấm ăn, mỗi ngày tung ra thị trường hơn 1.000 lít giấm thành phẩm. Tuy nhiên, thay vì sản xuất giấm gạo bằng phương pháp lên men tự nhiên, vợ chồng Thanh - Hậu đã sử dụng acid axetic công nghiệp pha loãng với nước giếng khoan (tỷ lệ 2l acid/100l nước) để tạo ra giấm giả.

Cận cảnh nhà xưởng sản xuất giấm giả bằng acid công nghiệp bị Công an Đà Nẵng triệt phá.

Việc dùng axit pha chế làm giấm giả làm tăng nguy cơ gây hại trên dạ dày, khiến dạ dày bị “bào mòn”, gây ngộ độc thần kinh, ung thư, thậm chí là chết người nếu pha axit axetic vượt quá ngưỡng cho phép.

Khám xét tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ hơn 2.000 chai giấm giả thành phẩm (tương đương hơn 2.000l giấm giả), cùng 20 can axit axetic nguyên chất (tương đương khoảng 600l axit). Với số nguyên liệu này, có thể được sử dụng để sản xuất khoảng 30.000 lít giấm giả.

Hiện cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng.