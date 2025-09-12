Nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm những ai?

Ông Nguyễn Trọng Hùng, Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng, cho biết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 16-18/9, tại Hội trường Trường Chính trị TP Đà Nẵng.

Công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đến nay đã hoàn tất, văn kiện đại hội và công tác chuẩn bị nhân sự chỉ định cấp ủy cũng đã hoàn thành…

Thông tin về đại hội, ông Hùng cho biết Công tác Đại hội đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2025-2030 tại 423 tổ chức cơ sở đảng đã hoàn thành; và đảm bảo yêu cầu kế hoạch đề ra.

Phó Bí thư thường trực Nguyễn Đình Vĩnh và Trưởng Ban Tuyên giáo - Dân vận Huỳnh Thị Thuỳ Dung chủ trì họp báo.

Tính đến ngày 31/8, Đảng bộ thành phố có 97 đảng bộ trực thuộc Thành ủy và chi bộ đặc khu Hoàng Sa trực thuộc Đảng bộ Sở Nội vụ thuộc Đảng bộ UBND thành phố, với tổng số 139.534 đảng viên. Trong đó, có 834 tổ chức cơ sở đảng (gồm 300 đảng bộ cơ sở và 534 chi bộ cơ sở), 3.405 chi bộ trực thuộc đảng ủy phường, xã; 37 đảng bộ bộ phận và 1.715 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở.

Cũng theo ông Hùng, căn cứ các kết luận và chỉ thị của Trung ương, Ban Chấp Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025 đã thực hiện quy trình xây dựng Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư, Phó Bí thư, UBKT, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm UBKT Thành ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030 và nhân sự lãnh đạo chủ chốt HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Sẽ có 75 Uỷ viên và 23 thành viên Ban Thường vụ

“Hiện Đà Nẵng đã có báo cáo Bộ Chính trị cơ cấu Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030 với số thành viên cấp ủy là 75 người và chờ Bộ Chính trị quyết định và công bố chính thức tại Đại hội. Trong đó, cơ cấu sáp nhập cơ học của tỉnh Quảng Nam (cũ) và TP Đà Nẵng (cũ) là 73 thành viên. Ngoài ra đề xuất thêm vị trí Chánh án TAND thành phố và Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự thành phố tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng 2025-2030”, ông Hùng cho hay.

Cụ thể, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ gồm 75 người; trong đó, có 73 người được giới thiệu tái cử, 2 người lần đầu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (Chính ủy BCH Quân sự thành phố, Chánh án thành phố).

Về cơ cấu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 – 2030, khối Đảng sẽ có 12 người, khối Chính quyền có 32 người, Khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố có 4 người; khối Nội chính và lực lượng vũ trang có 6 người; khối Đảng uỷ trực thuộc Thành ủy có 3 người; đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành ủy có 2 người; Đảng ủy phường/xã trực thuộc Thành ủy có 16 người.

Thành phố Đà Nẵng đang đứng trước những vận hội mới.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ có 23 người. Trong đó, Bí thư, Phó bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030 có 6 người (Bí thư Thành ủy và 5 Phó bí thư Thành ủy). Trước mắt sẽ có 5 người (gồm: Bí thư Thành ủy và 4 Phó Bí thư Thành ủy).

Bên cạnh đó, nhiệm kỳ 2026 – 2031, Đà Nẵng sẽ có 4 Phó chủ tịch HĐND thành phố; 8 Phó chủ tịch UBND thành phố; 1 Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố.

Riêng Ủy ban Kiểm tra Thành ủy sẽ gồm 14 người, gồm: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; 4 Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và 9 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy (chuyên trách).

Cũng theo Thành uỷ Đà Nẵng, hiện nay Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan đang thẩm tra, thẩm định nhân sự trước khi báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư, Phó bí thư Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm và các Phó chủ nhiệm UBKT Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030 để kịp thời công bố tại Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030.