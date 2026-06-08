Israel và Iran "ăn miếng trả miếng": Tổ hợp hóa dầu, mục tiêu quân sự bị không kích

Israel không kích tổ hợp hóa dầu Mahshahr và nhiều mục tiêu quân sự tại Iran bất chấp lời kêu gọi kiềm chế từ Tổng thống Donald Trump. Giá dầu thế giới tăng vọt khi căng thẳng Trung Đông leo thang.

Israel ngày 8/6 cho biết đã tấn công một tổ hợp hóa dầu ở tây nam Iran cùng nhiều mục tiêu quân sự khác, bất chấp việc Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu kiềm chế các đòn đánh tiếp theo.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi lệnh ngừng bắn ngày 8/4 có hiệu lực, một cơ sở năng lượng bên trong Iran bị tập kích. Quân đội Israel tuyên bố đã nhắm vào các mục tiêu tại tổ hợp hóa dầu Mahshahr, trong khi một quan chức địa phương nói với hãng tin bán chính thức Fars của Iran rằng một số khu vực trong nhà máy đã bị hư hại.

Cùng lúc đó, lực lượng Houthi tại Yemen – đồng minh của Iran – tuyên bố sẽ ngăn chặn hoạt động hàng hải của Israel trên Biển Đỏ và nhận trách nhiệm về vụ phóng tên lửa nhằm vào Israel, vụ tấn công đầu tiên kể từ sau lệnh ngừng bắn. Động thái này buộc quân đội Israel phải kích hoạt các hệ thống phòng không.

“Chúng tôi coi mọi hoạt động của đối phương là mục tiêu quân sự hợp pháp đối với các lực lượng vũ trang của mình,” Houthi tuyên bố.

Trước đó vài giờ, ông Trump khẳng định các cuộc tấn công mới giữa Israel và Iran sẽ không làm ảnh hưởng đến tiến trình đàm phán hòa bình giữa Washington và Tehran. Ông cũng nhấn mạnh rằng Thủ tướng Netanyahu “không phải người quyết định tất cả”.

Nhà lãnh đạo Mỹ thời gian qua liên tục gây sức ép buộc Israel hạn chế các cuộc không kích tại Lebanon nhằm tạo điều kiện cho một thỏa thuận rộng hơn nhằm chấm dứt cuộc chiến với Iran. Theo nhiều nguồn tin, ông Trump thậm chí đã khiển trách ông Netanyahu trong một cuộc điện đàm căng thẳng tuần trước.

Tuy nhiên, hôm 7/6, Israel vẫn tiến hành các đợt không kích khu vực Beirut lần đầu tiên kể từ khi Mỹ công bố kế hoạch ngừng bắn cho Lebanon.

Đáp trả, Iran phóng nhiều loạt tên lửa vào các mục tiêu của Israel. Dù vậy, ông Trump vẫn tin rằng một thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến quy mô lớn hơn vẫn nằm trong tầm tay.

“Điều đó sẽ không ảnh hưởng đến thỏa thuận,” ông Trump nói với Financial Times. “Tôi là người quyết định. Tôi là người đưa ra mọi quyết định. Ông ấy (Netanyahu) không phải người quyết định.”

Israel tấn công tổ hợp hóa dầu Iran

Vài giờ sau những phát biểu của ông Trump, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự của Iran. Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cáo buộc Israel đã sử dụng tên lửa đạn đạo phóng từ trên không trong các cuộc tập kích.

Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter cho biết Iran đã phóng 11 tên lửa đạn đạo nhằm vào Israel.

“Đã đến lúc mọi người quá mệt mỏi với chế độ điên cuồng ở Iran,” ông Leiter viết trên mạng xã hội X.

Theo ông, các cuộc tấn công của Israel đang tập trung vào các bệ phóng tên lửa đất đối đất cũng như cơ sở hạ tầng quân sự của Iran.

Căng thẳng mới nhất đã khiến giá dầu thế giới tăng hơn 3% trong phiên giao dịch ngày 8/6, đưa dầu Brent trở lại trên ngưỡng 96 USD/thùng.

Trong một tuyên bố ngắn gọn, quân đội Israel xác nhận đã tấn công nhiều mục tiêu tại Mahshahr.

Truyền thông nhà nước Iran cho biết giới chức địa phương đã yêu cầu sơ tán toàn bộ nhân viên khỏi khu vực nhà máy. Chưa ghi nhận thương vong, nhưng mức độ thiệt hại đang được đánh giá. Theo các báo cáo, kể từ khi chiến sự bùng phát ngày 28/2, đã có 5 dây chuyền sản xuất tại tổ hợp này bị tấn công.

IRGC cho biết họ đã nhắm mục tiêu vào căn cứ không quân Ramat David gần thành phố Nazareth của Israel. Quân đội Israel xác nhận đã phát hiện các tên lửa phóng từ Iran và cho biết hệ thống phòng không đã đánh chặn thành công.

Ông Trump yêu cầu ông Netanyahu dừng các đòn tấn công mới

Một quan chức Israel cho biết ông Trump đã điện đàm với ông Netanyahu từ sân golf của mình tại Bedminster, bang New Jersey, trong gần 30 phút hôm 7/6. Tuy nhiên, phía Nhà Trắng và Văn phòng Thủ tướng Israel chưa đưa ra bình luận chính thức.

Theo Axios, trong cuộc gọi này, ông Trump đã đề nghị nhà lãnh đạo Israel không thực hiện thêm các cuộc tấn công vì “chúng ta đang rất gần một điều tích cực về mặt thỏa thuận”.

Kể từ khi các cuộc đàm phán bắt đầu, Israel vẫn duy trì chiến dịch quân sự tại Lebanon nhằm vào Hezbollah. Giới chức Israel khẳng định mặt trận Lebanon cần được tách biệt khỏi bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào với Iran.

Trong khi đó, Tehran từ lâu nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào với Mỹ cũng phải bao gồm việc duy trì lệnh ngừng bắn tại Lebanon – nơi Israel mở chiến dịch quân sự từ tháng 3 nhằm truy quét các tay súng Hezbollah được Iran hậu thuẫn.

Chủ tịch Quốc hội Iran, đồng thời là trưởng đoàn đàm phán hòa bình Mohammed Baqer Qalibaf, tuyên bố các căn cứ quân sự Mỹ và tài sản của Israel đều là mục tiêu hợp pháp do những hành động thù địch, bao gồm việc “vi phạm các thỏa thuận liên quan đến Lebanon”.

Trước ngày 7/6, Iran chưa trực tiếp tấn công Israel kể từ khi lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến mở rộng có hiệu lực hồi tháng 4, dù Hezbollah vẫn tiếp tục các đợt tập kích.

Ông Trump nhiều lần khẳng định Washington và Tehran đang tiến rất gần tới một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh.

“Chúng tôi rất gần với một thỏa thuận, hoặc tôi sẽ giáng cho họ một đòn khủng khiếp,” ông Trump nói trong chương trình “Meet the Press” của NBC News phát sóng ngày 8/6 nhân dịp tròn 100 ngày kể từ khi xung đột bùng phát.

Theo Reuters,Axios