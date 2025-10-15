Israel tố Hamas trao trả nhầm thi thể con tin

Quân đội Israel xác nhận 1 trong 7 thi thể do Hamas trao trả không thuộc về con tin mà là người Palestine. Vụ việc gây tranh cãi giữa hai bên sau khi Hamas phóng thích toàn bộ 20 con tin còn sống và bàn giao các thi thể.

Một trong những thi thể được nhóm vũ trang Hamas bàn giao lại cho Israel được cho là của một người Palestine, theo thông báo của quân đội Israel.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm 15/10 cho biết, trong số các thi thể mà Hamas trả lại trong hôm trước đó, có một thi thể không thuộc về bất kỳ con tin nào từng bị nhóm vũ trang Palestine bắt giữ tại Dải Gaza.

Trước đó, hôm đầu tuần, Hamas đã phóng thích 20 con tin người Israel cuối cùng còn sống để đổi lấy gần 2.000 tù nhân Palestine, theo thỏa thuận do Mỹ, Qatar, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian. Đến thứ Ba, nhóm này bắt đầu bàn giao các thi thể con tin đã chết, trả lại tổng cộng bảy thi thể trong hai đợt thông qua Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế.

Tuy nhiên, trong tuyên bố đăng trên mạng X hôm 15/10, IDF cho biết cuộc giám định tại Viện Pháp y Abu Kabir đã xác nhận rằng một trong bốn thi thể thuộc đợt trao trả thứ hai “không phải là của bất kỳ con tin nào”. Quân đội Israel nói thêm rằng thi thể này được tin là của một người Palestine.

3 thi thể còn lại được xác nhận là của các con tin, gồm Trung sĩ Tamir Nimrodi, 18 tuổi; Uriel Baruch, 35 tuổi; và Eitan Levy, 53 tuổi, theo thông cáo của IDF.

“Hamas có nghĩa vụ thực hiện mọi nỗ lực cần thiết để hoàn trả thi thể các con tin đã thiệt mạng”, quân đội Israel nhấn mạnh.

Tham mưu trưởng IDF, Trung tướng Eyal Zamir, tuyên bố trước đó trong ngày rằng Israel “sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi đưa tất cả các con tin trở về. Đó là nghĩa vụ đạo đức, quốc gia và tôn giáo của chúng tôi”.

Theo IDF, Hamas hiện vẫn đang giữ thi thể của 21 con tin đã chết.

Cuộc tấn công của Hamas vào Israel hôm 7/10/2023 đã khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng và 250 người khác bị bắt làm con tin. Chiến dịch không kích và tấn công trên bộ đáp trả của Israel tại Gaza kể từ đó đã khiến hơn 67.000 người thiệt mạng và gần 170.000 người bị thương, theo số liệu từ Bộ Y tế Palestine.

Tuần này, nhiều người tị nạn Palestine và các tay súng Hamas đã bắt đầu quay trở lại Thành phố Gaza và những khu vực khác trong dải đất này sau khi lực lượng IDF rút quân một phần theo thỏa thuận. Một số vụ đụng độ lẻ tẻ giữa Hamas và các phe phái đối địch cũng đã được ghi nhận tại Gaza.

Theo RT