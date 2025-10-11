Vừa ngừng bắn ở Gaza, Israel quay sang không kích Lebanon

Israel tiến hành không kích dữ dội miền Nam Lebanon sau lệnh ngừng bắn Gaza, khiến 1 người chết và 7 người bị thương. Tổng thống Lebanon lên án Israel “tấn công cơ sở dân sự không lý do”.

Israel đã tiến hành một loạt cuộc không kích dữ dội vào miền Nam Lebanon rạng sáng 11/10, khiến 1 người thiệt mạng, 7 người bị thương và tạm thời cắt đứt tuyến đường cao tốc nối thủ đô Beirut với các khu vực phía nam của đất nước, theo Bộ Y tế Lebanon.

Các cuộc không kích trước bình minh nhắm vào ngôi làng Msayleh, đánh trúng một địa điểm chuyên bán máy móc hạng nặng, phá hủy hàng loạt phương tiện tại đây. Một chiếc xe tải chở rau đi ngang qua khu vực vào thời điểm đó đã bị trúng bom, khiến 1 người thiệt mạng và 1 người khác bị thương, theo kênh truyền hình Al-Manar của Hezbollah.

Bộ Y tế Lebanon sau đó cho biết nạn nhân thiệt mạng là một công dân Syria, trong khi 7 người bị thương gồm 1 người Syria và 6 người Lebanon, trong đó có 2 phụ nữ.

Tổng thống Lebanon Joseph Aoun hôm thứ Bảy đã lên án mạnh mẽ hành động của Israel, cáo buộc nước này tấn công vào các cơ sở dân sự.

“Một lần nữa, miền Nam Lebanon lại trở thành mục tiêu của hành động gây hấn dã man từ Israel, nhắm vào cơ sở dân sự – không có bất kỳ lý do hay cái cớ nào”, ông Aoun tuyên bố. “Mức độ nghiêm trọng của cuộc tấn công lần này nằm ở chỗ nó diễn ra ngay sau khi thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza có hiệu lực”.

Phía quân đội Israel cho biết họ đã tấn công một địa điểm lưu trữ máy móc được cho là sẽ được Hezbollah sử dụng để tái thiết cơ sở hạ tầng của nhóm vũ trang này.

Kể từ khi cuộc chiến kéo dài 14 tháng giữa Israel và Hezbollah kết thúc vào cuối tháng 11 năm ngoái với thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian, Israel vẫn thực hiện gần như hàng ngày các cuộc không kích, khiến hàng chục người thiệt mạng. Israel cáo buộc Hezbollah đang tìm cách tái thiết năng lực sau khi chịu tổn thất nặng nề trong chiến tranh.

Đầu tháng này, Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Volker Türk đã kêu gọi nỗ lực mới nhằm đạt được giải pháp lâu dài để chấm dứt các hành động thù địch ở Lebanon sau chiến tranh. Ông cho biết, tính đến cuối tháng 9, cơ quan của ông đã xác minh được 103 dân thường thiệt mạng tại Lebanon kể từ sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực.

Cuộc chiến Israel–Hezbollah gần đây nhất đã khiến hơn 4.000 người thiệt mạng ở Lebanon, bao gồm hàng trăm dân thường, và gây thiệt hại khoảng 11 tỷ USD theo ước tính của Ngân hàng Thế giới. Ở phía Israel, 127 người thiệt mạng, trong đó có 80 binh sĩ.

Cuộc chiến nổ ra khi Hezbollah bắt đầu phóng tên lửa qua biên giới vào ngày 8/10/2023, một ngày sau khi các tay súng do Hamas dẫn đầu tiến hành vụ tấn công đẫm máu vào miền Nam Israel, châm ngòi cho chiến sự ở Gaza.

Israel đáp trả bằng các đợt pháo kích và không kích trên lãnh thổ Lebanon, đẩy hai bên vào vòng xoáy xung đột leo thang, cuối cùng biến thành cuộc chiến toàn diện vào cuối tháng 9 năm ngoái.

Theo AFP