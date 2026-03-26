Iran tuyên bố xem xét đề xuất của Mỹ nhưng không đàm phán

Iran đang xem xét đề xuất của Mỹ nhằm chấm dứt chiến tranh tại vùng Vịnh, nhưng không có ý định tiến hành đàm phán để kết thúc cuộc xung đột đang lan rộng ở Trung Đông, Ngoại trưởng nước này cho biết hôm 25/3.

Phát biểu của Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cho thấy Tehran phần nào sẵn sàng thương lượng để chấm dứt chiến tranh nếu các yêu cầu của họ được đáp ứng.

Tuy nhiên, việc trao đổi thông điệp thông qua các bên trung gian “không đồng nghĩa với việc đàm phán với Mỹ”, ông nói trên truyền hình nhà nước.

“Họ đã đưa ra các ý tưởng trong thông điệp của mình và những nội dung đó đã được chuyển tới các cấp lãnh đạo cao nhất. Nếu cần thiết, lập trường sẽ được công bố”, Araqchi nói.

Đề xuất 15 điểm của Tổng thống Donald Trump, được gửi thông qua Pakistan, bao gồm việc yêu cầu Iran loại bỏ kho uranium làm giàu cao, ngừng làm giàu uranium, hạn chế chương trình tên lửa đạn đạo và cắt đứt tài trợ cho các lực lượng đồng minh trong khu vực, theo ba nguồn tin trong nội các Israel am hiểu kế hoạch.

Nhà Trắng từ chối tiết lộ chi tiết đề xuất và cảnh báo sẽ leo thang các cuộc tấn công.

“Nếu họ không hiểu rằng họ đã bị đánh bại về mặt quân sự và sẽ tiếp tục như vậy, Tổng thống Trump sẽ đảm bảo họ bị tấn công mạnh hơn bao giờ hết”, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói với các phóng viên.

Một quan chức quốc phòng cấp cao của Israel cho biết nước này hoài nghi Iran sẽ chấp nhận các điều khoản, đồng thời lo ngại các nhà đàm phán Mỹ có thể đưa ra nhượng bộ. Israel cũng muốn bất kỳ thỏa thuận nào phải giữ nguyên quyền tiến hành các cuộc tấn công phủ đầu, một nguồn tin thứ hai cho biết.

Thị trường phản ứng tích cực với đề xuất

Thị trường chứng khoán toàn cầu đã phục hồi phần nào trong khi giá dầu giảm vào thứ Tư sau khi xuất hiện thông tin Washington gửi đề xuất tới Iran, khi các nhà đầu tư hy vọng chiến tranh sẽ sớm kết thúc — cuộc xung đột đã làm gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu và làm dấy lên nguy cơ lạm phát.

Trong khi đó, Lầu Năm Góc đang lên kế hoạch điều động hàng nghìn lính dù tới vùng Vịnh nhằm cung cấp thêm lựa chọn cho Tổng thống Trump trong việc ra lệnh tấn công trên bộ. Động thái này bổ sung cho hai lực lượng Thủy quân lục chiến đang trên đường tới khu vực. Đơn vị đầu tiên, trên một tàu tấn công đổ bộ cỡ lớn, có thể đến nơi vào cuối tháng.

Iran có thể mở một mặt trận mới tại cửa ngõ Biển Đỏ nếu lãnh thổ của họ bị tấn công, hãng tin bán chính thức Tasnim dẫn lời một nguồn tin quân sự giấu tên cho biết hôm thứ Tư. Nguồn tin này nói rằng Iran có khả năng tạo ra “mối đe dọa đáng kể” tại eo biển Bab al-Mandab — tuyến đường nằm giữa Yemen và Djibouti.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf cho biết nước này sẽ tấn công một quốc gia láng giềng không nêu tên nếu quốc gia đó hợp tác với “kẻ thù” nhằm chiếm giữ một trong các hòn đảo của Iran.

Kể từ khi chiến dịch mà Mỹ gọi là “Epic Fury” bắt đầu, Iran đã tấn công các quốc gia có căn cứ quân sự Mỹ và gần như đóng cửa eo biển Hormuz — tuyến vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu và khí tự nhiên hóa lỏng của thế giới.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hôm thứ Tư cảnh báo: “Thế giới đang đứng trước nguy cơ một cuộc chiến rộng lớn hơn” trong khu vực.

“Đã đến lúc ngừng leo thang xung đột – và bắt đầu leo thang ngoại giao”, ông phát biểu tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York.

Không kích tiếp diễn

Cuộc chiến vẫn diễn ra ác liệt, với các đợt không kích nhằm vào Iran không hề giảm, cũng như các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV của Iran nhằm vào Israel và các đồng minh của Mỹ.

Một quan chức quân đội Israel, khi được hỏi liệu kế hoạch quân sự có thay đổi sau khi ông Trump nói các cuộc đàm phán đang diễn ra hay không, cho biết tình hình “gần như vẫn như bình thường”.

Quân đội Israel mô tả nhiều đợt tấn công mới nhằm vào các xưởng đóng tàu hải quân và những mục tiêu khác của Iran.

Hãng tin bán chính thức SNN của Iran cho biết một khu dân cư tại Tehran đã bị tấn công, trong khi lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm dưới đống đổ nát.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết họ đã tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Israel và các căn cứ Mỹ tại Kuwait, Jordan và Bahrain.

Theo Reuters