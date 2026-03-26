Châu Âu đối mặt nguy cơ thiếu xăng dầu vì chiến tranh Iran

Cuộc chiến tại Iran được dự báo sẽ bắt đầu tác động trực tiếp đến nguồn cung dầu diesel và xăng từ tháng tới, ông Wael Sawan cảnh báo.

Các quốc gia châu Âu có thể đối mặt với tình trạng thiếu nhiên liệu ngay trong tháng tới do hệ quả từ cuộc chiến Mỹ–Israel nhằm vào Iran, theo cảnh báo của Giám đốc điều hành tập đoàn Shell.

Nhiều cơ sở năng lượng lớn tại khu vực Vịnh đã bị hư hại trong xung đột, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz — tuyến đường vận chuyển khoảng 20% lượng dầu toàn cầu — gần như bị tê liệt.

Ông Sawan cho biết cuộc chiến đã ảnh hưởng đến nguồn cung nhiên liệu hàng không. Theo đó, dầu diesel sẽ là loại chịu tác động tiếp theo, trước khi lan sang xăng vào đầu mùa cao điểm đi lại mùa hè.

“Nam Á là khu vực chịu tác động đầu tiên. Sau đó lan sang Đông Nam Á, Đông Bắc Á và rồi sẽ ảnh hưởng mạnh hơn đến châu Âu khi bước sang tháng 4”, ông nói tại một hội nghị năng lượng ở Houston.

Sri Lanka, Bangladesh và Pakistan đã phải cắt giảm giờ làm việc và áp dụng chế độ phân phối nhiên liệu. Nhật Bản và Hàn Quốc đã bắt đầu xả kho dự trữ dầu chiến lược.

Châu Âu phụ thuộc ít hơn vào nguồn cung từ vùng Vịnh so với châu Á. Khu vực này nhập khẩu khoảng 1/4 dầu thô cùng một số sản phẩm dầu mỏ từ Bắc Phi. Các nguồn thay thế bao gồm Mỹ, Na Uy và Tây Phi. Tuy nhiên, nguồn cung vẫn đang căng thẳng, trong khi cạnh tranh gay gắt từ các khách hàng châu Á đang đẩy giá lên cao.

Cuộc khủng hoảng cũng làm sống lại các cuộc tranh luận trong Liên minh châu Âu về khả năng quay trở lại sử dụng năng lượng từ Nga. Trước năm 2022, Nga chiếm khoảng một phần tư lượng dầu nhập khẩu của khối. Kể từ đó, EU đã cắt giảm mạnh và đang lên kế hoạch chấm dứt hoàn toàn việc nhập khẩu dầu Nga vào năm 2027.

Tuyến vận chuyển lớn còn lại — đường ống Druzhba đi qua Ukraine — đã bị gián đoạn từ cuối tháng 1. Hungary và Slovakia cáo buộc Kiev ngừng dòng chảy vì lý do chính trị.

Tình hình này khiến một số chính trị gia kêu gọi xem xét lại các lệnh trừng phạt năng lượng đối với Moscow nhằm giảm áp lực nguồn cung và kiềm chế chi phí tăng cao. Tuy nhiên, Ủy ban châu Âu đã bác bỏ khả năng quay lại sử dụng năng lượng Nga. Chủ tịch Ursula von der Leyen trước đó cảnh báo rằng việc này sẽ là một “sai lầm chiến lược”.

Theo RT