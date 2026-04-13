Giá dầu tăng sốc vượt 100 USD/thùng giữa lúc Mỹ chuẩn bị phong tỏa eo biển Hormuz

Giá dầu Brent và WTI đồng loạt vượt 100 USD/thùng sau khi Mỹ chuẩn bị phong tỏa eo biển Hormuz. Nguy cơ thiếu hụt nguồn cung và khủng hoảng năng lượng toàn cầu gia tăng.

Giá dầu thế giới tăng vọt vượt mốc 100 USD/thùng trong phiên giao dịch hôm đầu tuần, khi Hải quân Mỹ chuẩn bị triển khai phong tỏa eo biển Hormuz – động thái có thể làm gián đoạn mạnh xuất khẩu dầu của Iran sau khi Washington và Tehran không đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh.

Hợp đồng dầu Brent tăng 7,60 USD, tương đương 7,98%, lên 102,80 USD/thùng vào lúc 6h10 ngày 13/4, sau khi giảm 0,75% trong phiên thứ Sáu tuần trước.

Dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ tăng 8,31 USD, tương đương 8,61%, lên 104,88 USD/thùng, sau khi mất 1,33% ở phiên trước.

Ông Saul Kavonic, Trưởng bộ phận nghiên cứu năng lượng tại MST Marquee, nhận định: “Thị trường hiện gần như quay lại trạng thái trước lệnh ngừng bắn, ngoại trừ việc giờ đây Mỹ sẽ chặn nốt phần còn lại của các dòng chảy dầu liên quan đến Iran đi qua eo biển Hormuz, lên tới 2 triệu thùng/ngày”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm Chủ nhật tuyên bố Hải quân Mỹ sẽ bắt đầu phong tỏa eo biển Hormuz, làm gia tăng mức độ căng thẳng sau khi các cuộc đàm phán kéo dài với Iran không thể đạt được thỏa thuận kết thúc chiến tranh, qua đó đe dọa lệnh ngừng bắn mong manh kéo dài 2 tuần.

Ông cũng thừa nhận giá dầu và xăng có thể duy trì ở mức cao cho tới cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 – một sự thừa nhận hiếm hoi về tác động chính trị từ quyết định tấn công Iran cách đây sáu tuần.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết các lực lượng Mỹ sẽ bắt đầu thực thi lệnh phong tỏa toàn bộ hoạt động hàng hải ra vào các cảng của Iran từ 10 giờ sáng theo giờ miền Đông nước Mỹ (21h00 theo giờ VN) ngày 13/4.

Các nhà phân tích Brian Martin và Daniel Hynes của ANZ nhận định trong báo cáo rằng: “Động thái này không chỉ hạn chế xuất khẩu từ các nhà sản xuất dầu vùng Vịnh Ba Tư, mà còn bóp nghẹt khả năng xuất khẩu dầu của Iran và làm trầm trọng thêm tình trạng gián đoạn nguồn cung mà thị trường đang đối mặt”.

Chuyên gia thị trường Tony Sycamore của IG cho rằng bước đi của Mỹ về thực chất sẽ siết nghẹt dòng chảy dầu Iran, buộc các đồng minh và khách hàng của Tehran phải gây sức ép cần thiết để mở lại tuyến hàng hải này.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố hôm Chủ nhật rằng bất kỳ tàu quân sự nào tìm cách tiếp cận eo biển Hormuz sẽ bị coi là vi phạm lệnh ngừng bắn 2 tuần với Mỹ và sẽ bị đáp trả “mạnh mẽ và dứt khoát”.

Dù đàm phán bế tắc, dữ liệu vận tải biển cho thấy 3 siêu tàu chở dầu đầy tải đã đi qua eo biển Hormuz trong ngày thứ Bảy tuần trước. Đây dường như là những tàu đầu tiên rời Vịnh kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn được thiết lập tuần trước.

Tuy nhiên, dữ liệu của LSEG cho thấy đến ngày thứ Hai, không còn tàu nào khác xuất hiện tại eo biển ngoài một tàu treo cờ Iran đang neo đậu tại đây.

Cũng trong ngày Chủ nhật, Arab Saudi cho biết nước này đã khôi phục hoàn toàn công suất bơm dầu qua tuyến đường ống Đông - Tây lên khoảng 7 triệu thùng/ngày, chỉ vài ngày sau khi công bố đánh giá thiệt hại đối với ngành năng lượng do các cuộc tấn công trong xung đột Iran.

Theo Reuters