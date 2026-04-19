Iran cảnh báo chưa thể ấn định ngày đàm phán với Mỹ

Iran cho biết chưa thể ấn định vòng đàm phán tiếp theo với Mỹ do chưa đạt được khuôn khổ chung, đồng thời cảnh báo nguy cơ leo thang căng thẳng.

Chưa có ngày cụ thể cho vòng đàm phán tiếp theo giữa Iran và Mỹ, Thứ trưởng Ngoại giao Iran cho biết hôm 18/4, đồng thời nhấn mạnh rằng hai bên cần đạt được một khuôn khổ hiểu biết chung trước.

Các cuộc đàm phán cấp cao nhất giữa Mỹ và Iran kể từ cuộc Cách mạng Hồi giáo đã kết thúc tại Islamabad vào cuối tuần trước mà không đạt được thỏa thuận.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với Reuters rằng có thể sẽ có thêm các cuộc đàm phán trực tiếp vào cuối tuần này, dù một số nhà ngoại giao cho rằng điều đó khó xảy ra do những trở ngại về hậu cần trong việc tổ chức tại Islamabad — nơi dự kiến diễn ra đối thoại.

“Hiện chúng tôi đang tập trung hoàn thiện khuôn khổ hiểu biết giữa hai bên. Chúng tôi không muốn bước vào bất kỳ cuộc đàm phán hay cuộc gặp nào có khả năng thất bại và trở thành cái cớ cho một vòng leo thang mới,” ông Saeed Khatibzadeh, Thứ trưởng Ngoại giao Iran, nói với các phóng viên bên lề một diễn đàn ngoại giao tại tỉnh Antalya, miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ.

“Chừng nào chưa thống nhất được khuôn khổ, chúng tôi chưa thể ấn định ngày… Thực tế đã có tiến triển đáng kể. Tuy nhiên, cách tiếp cận tối đa hóa từ phía bên kia — cố gắng biến Iran thành một trường hợp ngoại lệ khỏi luật pháp quốc tế — đã ngăn cản chúng tôi đạt được thỏa thuận,” ông nói, ám chỉ các yêu cầu của Mỹ liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran.

“Tôi phải nói rõ ràng rằng Iran sẽ không chấp nhận trở thành một ngoại lệ của luật pháp quốc tế. Bất kỳ cam kết nào chúng tôi đưa ra đều sẽ nằm trong khuôn khổ các quy định và luật pháp quốc tế,” ông nói thêm.

Khi được hỏi về các thông tin cho rằng Iran một lần nữa đóng eo biển Hormuz vào thứ Bảy, sau khi tạm thời mở lại theo thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 10 ngày do Mỹ làm trung gian giữa Israel và Lebanon hôm thứ Năm, ông Khatibzadeh cho biết Iran đã tuyên bố cho phép tàu thương mại đi lại an toàn theo đúng các điều khoản của thỏa thuận.

“Phía bên kia, tức phía Mỹ, đã tìm cách phá hoại điều đó bằng cách nói rằng eo biển mở cửa nhưng không áp dụng cho người Iran. Vì vậy, chúng tôi đã nói rằng ‘nếu các ông vi phạm các điều khoản ngừng bắn, nếu phía Mỹ không giữ lời, thì sẽ có hậu quả đối với họ’,” ông nói.

Theo Reuters