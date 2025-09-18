Apple xem xét sản xuất thử nghiệm iPhone có thể gập lại tại Đài Loan

VietTimes - Apple đã đàm phán với các nhà cung cấp về việc xây dựng một dây chuyền sản xuất thử nghiệm ở Đài Loan (Trung Quốc) để tinh chỉnh quy trình trước khi mở rộng quy mô tại Ấn Độ.

Apple đang lên một kế hoạch táo bạo nhằm sản xuất hàng loạt mẫu iPhone màn hình gập được mong đợi từ lâu tại Ấn Độ vào năm tới.

Theo Nikkei Asia, gã khổng lồ công nghệ Mỹ đã đàm phán với các nhà cung cấp về việc xây dựng một dây chuyền sản xuất thử nghiệm ở Đài Loan để tinh chỉnh quy trình trước khi mở rộng quy mô tại Ấn Độ.

Đòn bẩy tăng trưởng mới của Apple

Kế hoạch này không chỉ cho thấy quyết tâm của Apple trong việc gia nhập thị trường điện thoại màn hình gập mà còn thể hiện chiến lược đa dạng hóa chuỗi cung ứng ra khỏi Trung Quốc. Trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Washington và Bắc Kinh ngày càng leo thang, việc sản xuất một sản phẩm chủ chốt như iPhone tại một quốc gia khác được xem là động thái giảm thiểu rủi ro chiến lược.

Các nguồn tin cho biết Apple tin rằng việc ra mắt mẫu iPhone màn hình gập sẽ là động lực chính để đạt được mục tiêu tăng 10% tổng sản lượng điện thoại vào năm 2026. Cụ thể, công ty đặt mục tiêu sản xuất khoảng 95 triệu chiếc iPhone thuộc dòng sản phẩm tiếp theo, nâng tổng số iPhone xuất xưởng vào năm tới lên hơn 240 triệu chiếc, cao hơn đáng kể so với con số ước tính 220 triệu chiếc của năm nay.

Ý tưởng của Apple là sử dụng các nguồn lực kỹ thuật và chuỗi cung ứng vững chắc tại Đài Loan để xây dựng một dây chuyền sản xuất thử nghiệm nhỏ. Tại đây, công ty sẽ kiểm tra, đánh giá và hoàn thiện mọi quy trình sản xuất của mẫu iPhone màn hình gập, từ tinh chỉnh thông số kỹ thuật đến đảm bảo chất lượng.

Sau khi quy trình được chứng minh là hiệu quả, nó sẽ được chuyển giao và nhân rộng tại Ấn Độ để tiến hành sản xuất hàng loạt. Cách tiếp cận hai bước này được kỳ vọng sẽ giúp Apple rút ngắn thời gian thử nghiệm, giảm thiểu rủi ro và đảm bảo quá trình ra mắt sản phẩm mới diễn ra một cách trôi chảy.

Tuy nhiên, việc xây dựng dây chuyền thử nghiệm tại Đài Loan cũng không dễ dàng. Các nguồn tin cho biết hòn đảo này có nguồn đất đai và lao động hạn chế, và một dây chuyền thử nghiệm nhỏ cũng cần tới khoảng 1.000 nhân viên vận hành. Dù vậy, các nhà cung cấp của Apple đã để mắt đến một khu đất ở phía bắc Đài Loan cho dự án này.

Thách thức tại Ấn Độ và tầm quan trọng của chiến lược mới

Mặc dù Ấn Độ đang nhanh chóng trở thành một trung tâm sản xuất quan trọng của Apple, một số thách thức vẫn còn tồn tại. Các nhà cung cấp của công ty đang phải đối mặt với rào cản trong việc nhập khẩu thiết bị sản xuất từ Trung Quốc cũng như việc đưa các kỹ thuật viên và kỹ sư Trung Quốc vào làm việc tại Ấn Độ.

Để giải quyết vấn đề này, Apple đang tìm cách tăng cường hợp tác với các nhà cung cấp địa phương ở Ấn Độ và cả các nhà cung cấp công cụ mới từ Đài Loan. Điều này cho thấy Apple không chỉ đơn thuần chuyển dây chuyền sản xuất mà còn đang nỗ lực xây dựng một hệ sinh thái chuỗi cung ứng mạnh mẽ tại quốc gia Nam Á này.

Kế hoạch sản xuất iPhone màn hình gập tại Ấn Độ thông qua sự hỗ trợ kỹ thuật từ Đài Loan không chỉ là một chiến lược sản phẩm mà còn là một động thái địa chính trị khôn ngoan của Apple. Nó giúp công ty giảm thiểu rủi ro từ cuộc chiến thương mại giữa Mỹ-Trung và các căng thẳng giữa Trung Quốc-Ấn Độ, đồng thời củng cố vị thế của Apple tại các thị trường mới nổi đầy tiềm năng.

