Cơn sốt du khách Trung Quốc sang Nga du lịch hồ Baikal và thảm kịch do quản lý lỏng lẻo

Dù bị cấm, xe chở khách vẫn chạy trên mặt băng hồ Baikal, dẫn đến các vụ tai nạn nghiêm trọng khiến nhiều du khách Trung Quốc thiệt mạng, trong bối cảnh nhiệt độ tăng cao bất thường.

Thảm kịch đau lòng

Vào mùng 4 Tết Nguyên đán (20/2), một đoàn 8 du khách Trung Quốc sang Nga tham quan khu danh thắng nổi tiếng hồ Baikal, khi chiếc xe chở họ ra đến gần đảo Olkhon, do mặt băng nứt vỡ, cả người lẫn xe rơi xuống hồ ở độ sâu 18 mét. Ngoài một người ngồi ghế sau may mắn thoát nạn, 7 người còn lại đều chết đuối. Tài xế người Nga cũng thiệt mạng trong vụ tai nạn.

Được biết, người này nhận khách riêng để tổ chức chuyến tham quan trên băng, không thuộc công ty lữ hành chính quy. Có nhân chứng nói người tài xế cố tình lao qua vết nứt trên mặt băng dẫn đến tai nạn. Đây là vụ tai nạn chết người thứ hai liên quan đến du khách Trung Quốc tại hồ này trong vòng một tháng.

Loại xe UAZ chở người "Hot Hatch" chạy trên mặt hồ đã gây nên thảm kịch. Ảnh: HK01.



Vào khoảng 15 giờ 30 phút chiều ngày 20/2 (giờ địa phương), một chiếc xe van đặc trưng kiểu UAZ chở người địa phương, gọi là “Hot Hatch” khi chạy trên mặt hồ Baikal đang đóng băng thì lớp băng bất ngờ nứt vỡ, xe rơi xuống hồ. Chính quyền địa phương cho biết nơi xảy ra tai nạn là tuyến đường băng dẫn đến đảo Olkhon, nhưng tuyến này chưa được mở và cấm phương tiện lưu thông.

Ngoài ra, một người yêu thích khí tượng cho biết từ ngày 15/2, nhiệt độ tại khu vực Trung Siberia – nơi hồ Baikal tọa lạc – liên tục tăng; thành phố Irkutsk bên hồ ghi nhận nhiệt độ trung bình ngày 2,3°C, là mức cao nhất trong tháng 2 trong hơn 100 năm qua.

Mặt băng của Hồ xuất hiện nhiều vết nứt do nhiệt độ tăng. Ảnh: HK01.



Nhiệt độ tháng 2 cao kỷ lục trong 100 năm

Hiện lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 7 thi thể. Qua camera dưới nước có thể thấy chiếc xe đã được định vị gần mũi Khoboy của hồ Baikal; khu vực xảy ra tai nạn có độ sâu khoảng 18 mét, vết nứt rộng khoảng 3 mét. Báo Jimu News (Trung Quốc) dẫn lời một nhân chứng cho biết chiếc xe chỉ mất hai đến ba phút là chìm xuống đáy hồ. Một người đàn ông trên xe đã mở cửa xe vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi xe chìm, những người xung quanh lập tức tung dây kéo anh ta lên khỏi khe băng.

Nhân chứng này cho biết nơi xảy ra sự việc là điểm ngắm “băng xanh”, xung quanh có nhiều vết nứt trên băng. Ngoài chiếc xe gặp nạn, gần đó còn có vài xe khác chở khách du lịch. Khi tai nạn xảy ra, hầu hết đàn ông trên các xe gần đó đều chạy đến cứu người, nhưng do xe chìm quá nhanh nên không thể làm gì hơn.

Viên tài xế người Nga vi phạm các quy định, gây nên thảm họa. Ảnh: HK01.



Truyền thông Nga đưa tin, do nhiệt độ tăng cao gần đây, mặt băng hồ Baikal xuất hiện nhiều vết nứt, việc lái xe chạy trên mặt băng cực kỳ nguy hiểm và đã bị chính quyền địa phương nghiêm cấm nghiêm ngặt. Tuy nhiên, chiếc xe này vẫn chạy lên. Theo lời nhân chứng, khi thấy vết nứt, tài xế không dừng lại hay vòng tránh mà cố tăng tốc vượt qua, khiến xe rơi thẳng xuống hồ. Có thông tin cho biết tài xế là người đàn ông địa phương 44 tuổi, từng là huấn luyện viên bóng đá trẻ em; được cho là đã nhận khách với giá thấp hơn nhiều so với thị trường và không thuộc công ty lữ hành chính quy nào.

Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Irkutsk xác nhận với Jimu News rằng chiếc xe này không có giấy phép du lịch hợp lệ. Du khách may mắn sống sót đến từ tỉnh Giang Tô hiện sức khỏe tốt, tinh thần đã dần ổn định, nhưng người vợ ông đi cùng đã rơi xuống hồ và chết đuối. Một số thân nhân của các nạn nhân sẽ sớm đến Irkutsk để lo hậu sự, và Tổng Lãnh sự quán sẽ tích cực hỗ trợ.

Trước đó, ngày 28/1, cũng có một chiếc “Hot Hatch” khác đã bị lật trên mặt băng gần đảo Olkhon, hồ Baikal, khiến một nữ du khách Trung Quốc 75 tuổi tử vong và 4 du khách Trung Quốc khác bị thương nhẹ. Theo Red Star News, khi đó xe không rơi xuống hồ mà chạy vào khe băng nứt dẫn đến lật nghiêng; trên xe cũng không có tay vịn hay dây an toàn và các thiết bị an toàn khác.

Chiếc xe bị lật hôm 28/1 khiến 1 du khách Trung Quốc tử vong và 4 người bị thương. Ảnh: Singtao.



Nga miễn thị thực để thu hút du khách Trung Quốc

Từ khi Nga thực hiện chính sách miễn thị thực cho Trung Quốc vào năm ngoái, hồ Baikal đã trở thành điểm đến nổi tiếng của du khách Trung Quốc, với chi phí không hề rẻ. Quảng cáo do một công ty lữ hành ở Trung Quốc đăng tải cho thấy tour “Baikal mùa đông – du lịch sang trọng” 8 ngày 7 đêm có giá từ 16.888 NDT/người (khoảng 63,3 triệu VND), bao gồm vé tham quan, lưu trú, vé máy bay, bữa ăn và đưa đón sân bay, trong đó đặc biệt sắp xếp 2 ngày tham quan chuyên sâu tuyến phía Bắc đảo Olkhon trên hồ. Ngoài ra còn có gói “Du lịch Baikal mùa đông giới hạn” 8 ngày 7 đêm với giá từ 18.999 NDT (Khoảng 71,25 triệu VND).

Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng từng du lịch đến đảo Olkhon ở hồ Baikal cho biết, dù phong cảnh địa phương rất đẹp nhưng vấn đề an toàn vẫn rất đáng ngại. Một cư dân mạng vừa từ đây trở về vào tuần trước cho biết, chính quyền địa phương không cho phép xe dân sự chạy trên mặt băng, nhưng cho phép loại xe van đặc trưng trên đảo gọi là “tiểu cương pháo” có thể chở khách chạy trên mặt hồ. Trong khi đó, bề mặt băng của hồ Baikal trông không liền mạch, khắp nơi đều có các vết nứt.

Theo Singtao, Jimunews