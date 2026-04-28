Lợi nhuận Eximbank giảm 60% trong quý I

Hoàng Dung
Hoàng Dung

Quý I/2026, Eximbank ước lãi trước thuế 338 tỷ đồng, giảm 60% so với cùng kỳ.

Sáng 28/4, Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank - Mã: EIB) đã tổ chức đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026 tại Hà Nội. Đại hội có sự tham gia của 166 cổ đông tham dự, đại diện cho 56,46% cổ phần có quyền biểu quyết.

Thông tin tại đại hội, lãnh đạo ngân hàng cho biết trong quý I, Eximbank ước lãi trước thuế 338 tỷ đồng, giảm 60% so với cùng kỳ.

Năm 2026, Eximbank đặt mục tiêu lãi trước thuế 1.515 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm trước đó (1.512 tỷ đồng). Như vậy, sau 3 tháng, ngân hàng đã thực hiện được 22% kế hoạch lợi nhuận.

Ngân hàng đặt mục tiêu tăng trưởng dư nợ tín dụng 16,5% lên 228.430 tỷ đồng, tăng trưởng huy động vốn đạt 17,8% lên 232.598 tỷ đồng. Tổng tài sản đến cuối 2026 ước đạt 310.000 tỷ đồng, tương ứng tăng 13,4% so với năm trước. Tỷ lệ nợ xấu giảm từ 2,69% về 2,5%, tương ứng giảm 0,19 điểm %.

Eximbank đánh giá 2026 là năm môi trường kinh tế trong nước và quốc tế dự kiến tiếp tục tiềm ẩn nhiều yếu tố biến động, với các áp lực từ lãi suất, tỷ giá, dòng vốn và diễn biến khó lường của thị trường tài chính toàn cầu.

Trong nước, mặc dù nền kinh tế duy trì đà phục hồi, một số lĩnh vực như bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp và xuất khẩu vẫn còn đối mặt với nhiều thách thức, tác động đến khả năng hấp thụ vốn và chất lượng tài sản của hệ thống ngân hàng.

“Trong bối cảnh đó, ngành ngân hàng tiếp tục chịu áp lực cân đối giữa mục tiêu tăng trưởng và kiểm soát rủi ro, đồng thời phải thích ứng với yêu cầu ngày càng cao về quản trị, minh bạch và chuyển đổi mô hình hoạt động”, Eximbank đánh giá.

Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Eximbank.

Về phân phối lợi nhuận, Eximbank dự kiến không chia cổ tức nhằm “mục đích củng cố năng lực tài chính để tăng trưởng và phát triển bền vững”. Theo báo cáo tài chính, lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2025 của ngân hàng vượt 3.300 tỷ đồng.

Đây là năm thứ hai liên tiếp ngân hàng đề xuất không chia cổ tức. Tại đại hội năm 2025, Eximbank cũng lựa chọn giữ lại toàn bộ lợi nhuận, ưu tiên tăng cường nền tảng tài chính.

Trước đó, ngân hàng từng chi trả cổ tức năm 2023 với tổng tỉ lệ 10%, gồm 3% tiền mặt và 7% cổ phiếu. Đợt chi trả tiền mặt vào tháng 10/2024 cũng là lần đầu tiên sau 10 năm cổ đông nhận cổ tức bằng tiền, kể từ năm 2014.

Bầu bổ sung 3 thành viên vào HĐQT

Về vấn đề nhân sự, tại đại hội, Eximbank cũng xin ý kiến cổ đông về việc bổ sung, thay thế thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030).

Đại hội miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Cảnh Anh, bà Đỗ Hà Phương, ông Hoàng Thế Hưng do có đơn từ nhiệm đề ngày 13/2.

Ngân hàng trình cổ đông thông qua việc điều chỉnh số lượng thành viên độc lập HĐQT Eximbank nhiệm kỳ 2025 - 2030 từ hai lên ba thành viên.

Ba ứng viên HĐQT gồm ông Nguyễn Trí Trung (1981), ông Nguyễn Trọng Hiền (1976), ông Ho Poh Wah (1962).

Lãnh đạo Eximbank trả lời chất vấn của cổ đông. Ảnh: Hoàng Dung.

Bên cạnh đó, đại hội cũng thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Trí Trung, ông Lâm Nguyễn Thiện Nhơn, ông Hoàng Tâm Châu do có đơn từ nhiệm ngày 13/2.

Ba ứng viên vào Ban kiểm soát gồm: Bà Phạm Thị Hồng Thu (1995), bà Lưu Thúy Lan (1984), Đỗ Thị Túy Phương (1980). Cả ba ứng viên đều đang công tác ở Eximbank.

