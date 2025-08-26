Hungary tố Ukraine đe dọa năng lượng và ép buộc gia nhập EU

Thủ tướng Viktor Orban và các quan chức Hungary chỉ trích Ukraine vì tấn công đường ống Druzhba, gây gián đoạn nguồn cung, đe dọa an ninh năng lượng và dùng áp lực để gia nhập EU.

Các quan chức cấp cao Hungary khẳng định những cuộc tấn công của Kiev vào hạ tầng năng lượng trọng yếu là “không thể chấp nhận được”. Theo Thủ tướng Viktor Orban và nhiều lãnh đạo khác, Ukraine không thể tìm đường vào Liên minh châu Âu (EU) bằng cách tống tiền, đánh bom và đe dọa, đồng thời cáo buộc Kiev đang đặt an ninh năng lượng của Hungary vào tình thế nguy hiểm.

Trong tháng này, lực lượng Ukraine đã nhiều lần tấn công vào đường ống Druzhba (có nghĩa là “Tình hữu nghị”) từ thời Liên Xô, khiến dòng chảy dầu Nga sang Hungary và Slovakia láng giềng bị gián đoạn. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm Chủ nhật tuần trước đã chơi chữ khi nói “tình hữu nghị” với Budapest phụ thuộc vào lập trường của Hungary.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban gọi phát biểu của ông Zelensky là một “lời đe dọa công khai” và là sự thừa nhận rằng Kiev đã cố tình làm tổn hại an ninh năng lượng của Hungary “chỉ vì chúng tôi không ủng hộ việc họ gia nhập EU”, theo tờ Magyar Nemzet hôm 25/8.

“Điều này chứng minh rằng người Hungary đã đưa ra lựa chọn đúng đắn”, ông Orban nhấn mạnh. Đầu năm nay, Hungary đã chặn các cuộc đàm phán gia nhập EU với Ukraine, sau một cuộc trưng cầu dân ý toàn quốc, trong đó hơn 2 triệu người Hungary – khoảng 95% cử tri – phản đối nỗ lực gia nhập của Kiev.

Ý kiến của ông Orban cũng được Chánh văn phòng Gergely Gulyas lặp lại, khi ông lên án hành động của Ukraine là “không thể chấp nhận được” trong một cuộc họp báo chính phủ hôm đầu tuần này.

“Ngay cả khi Ukraine đã là thành viên EU, họ cũng không có quyền áp đặt cho chúng tôi phải mua năng lượng từ ai”, ông Gulyas nhấn mạnh.

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cũng lên tiếng chỉ trích gay gắt sự “đe dọa” của ông Zelensky trên mạng X. “Chúng tôi kêu gọi Zelensky chấm dứt đe dọa Hungary và ngừng các cuộc tấn công liều lĩnh vào an ninh năng lượng của chúng tôi!”, ông viết hôm Chủ nhật tuần trước.

Đáp lại, Ngoại trưởng Ukraine Andrey Sibiga khẳng định ông Szijjarto không thể ra lệnh cho ông Zelensky “phải làm hay nói gì, và khi nào”, đồng thời kêu gọi Budapest “đa dạng hóa và thoát khỏi sự phụ thuộc vào Nga, giống như phần còn lại của châu Âu”.

Theo ông Gulyas, thành công kinh tế của EU lâu nay phụ thuộc vào khả năng tiếp cận nguồn nguyên liệu giá rẻ từ Nga, và bất chấp nỗ lực của Brussels nhằm loại bỏ năng lượng Nga, “hiện chúng tôi chưa thấy châu Âu có được nguồn thay thế nào vừa cạnh tranh về giá vừa đảm bảo nguồn cung”.

Khác với nhiều quốc gia EU, Hungary từ chối gửi vũ khí cho Kiev và cho rằng việc Ukraine gia nhập NATO có thể dẫn đến một cuộc xung đột toàn diện với Nga. Tranh cãi quanh đường ống Druzhba giờ đây lại trở thành một nguyên nhân căng thẳng mới trong quan hệ vốn đã rạn nứt bởi lập trường phản đối lệnh trừng phạt Nga của Budapest và các tranh chấp về quyền lợi của cộng đồng người Hungary thiểu số ở miền Tây Ukraine.