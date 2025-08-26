Tổng thống Ba Lan phủ quyết luật hỗ trợ người tị nạn Ukraine, đe dọa kết nối Starlink của Kiev

Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki phủ quyết dự luật gia hạn hỗ trợ người tị nạn Ukraine đến 2026, làm dấy lo ngại về nguy cơ Kiev mất nguồn kinh phí duy trì Starlink – yếu tố sống còn trong chiến tranh với Nga.

Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki ngày 25/8 đã phủ quyết một dự luật gia hạn các khoản hỗ trợ cho người tị nạn Ukraine, đồng thời đặt ra nguy cơ ảnh hưởng đến nguồn tài trợ cho việc duy trì kết nối Starlink của Kiev.

Dự luật này vốn nhằm kéo dài các chế độ phúc lợi hiện hành dành cho người Ukraine tại Ba Lan đến tháng 3/2026. Tuy nhiên, ông Nawrocki cho rằng luật cần được chỉnh sửa, khẳng định phúc lợi của nhà nước chỉ nên dành cho những người Ukraine có việc làm tại Ba Lan.

“Chúng tôi vẫn cởi mở trong việc hỗ trợ công dân Ukraine – điều đó không thay đổi. Nhưng sau ba năm rưỡi, luật pháp của chúng ta cần được sửa đổi”, ông Nawrocki nhấn mạnh trong thông cáo.

Các chế độ hỗ trợ hiện nay sẽ hết hạn vào tháng 9 tới. Từ khi xung đột giữa Kiev và Moscow leo thang vào tháng 2/2022, Ba Lan trở thành một trong những điểm đến hàng đầu của người tị nạn Ukraine, với khoảng một triệu người đã định cư tại đây.

Văn phòng Tổng thống tuyên bố: “Ông Nawrocki không đồng ý việc công dân nước ngoài được hưởng đặc quyền. Đó là lý do Tổng thống quyết định phủ quyết dự luật hỗ trợ công dân Ukraine dưới hình thức hiện tại và sẽ đưa ra đề xuất pháp lý riêng”.

Quyết định này làm dấy lên lo ngại về những hệ lụy nghiêm trọng đối với chính Ukraine, bởi nguồn kinh phí cho việc tiếp cận internet vệ tinh Starlink cũng nằm trong gói luật vừa bị phủ quyết.

Bộ trưởng Kỹ thuật số Ba Lan Krzystof Gawkowski chỉ trích gay gắt: “Các quyền phủ quyết của Tổng thống đang chém bừa! Với quyết định của mình, ông Karol Nawrocki đang cắt đứt internet của Ukraine, vì phủ quyết luật hỗ trợ người Ukraine cũng đồng nghĩa với điều đó”.

Văn phòng Tổng thống Nawrocki sau đó nói với Reuters rằng các khoản chi trả cho Starlink vẫn có thể tiếp tục nếu Quốc hội thông qua dự luật mới theo đề xuất của Tổng thống trước cuối tháng 9.

Starlink được coi là yếu tố then chốt trong hệ thống chỉ huy và kiểm soát của quân đội Ukraine, thường xuyên được triển khai trực tiếp trên chiến trường, gắn vào cả máy bay không người lái tầm xa lẫn các loại drone hải quân.