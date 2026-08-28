Nvidia hé lộ con số khiến Phố Wall bất ngờ, cơn sốt AI có thể còn kéo dài nhiều năm

NVIDIA tiếp tục khiến thị trường kinh ngạc với kết quả kinh doanh quý II năm tài chính 2027. Doanh thu, lợi nhuận và nhu cầu chip AI đều tăng mạnh, trong khi tình trạng thiếu năng lực cung ứng sẽ còn kéo dài ít nhất đến năm tài chính 2028.

Đáng chú ý, Nvidia dự báo doanh thu năm tài chính 2028 có thể tăng khoảng 70%, cao hơn nhiều mức khoảng 45% mà thị trường từng kỳ vọng. Thông tin này lập tức đảo chiều tâm lý các nhà đầu tư, giúp cổ phiếu Nvidia tăng khoảng 4% trong giao dịch khi đóng cửa.

Doanh thu quý II vượt 96 tỷ USD

Theo báo cáo tài chính công bố ngày 26/8, Nvidia đạt doanh thu 96,22 tỷ USD trong quý II, tăng 106% so với cùng kỳ năm trước và 18% so với quý trước.

Đây là quý thứ tư liên tiếp Nvidia ghi nhận tốc độ tăng trưởng doanh thu tăng tốc. So với cùng kỳ năm trước, doanh thu gần như đã tăng gấp đôi.

Lợi nhuận ròng theo chuẩn GAAP đạt 59,69 tỷ USD, tăng 126%; lợi nhuận điều chỉnh đạt 53,95 tỷ USD, tăng 118%. Với khoảng 92 ngày trong quý, Nvidia kiếm trung bình khoảng 649 triệu USD lợi nhuận mỗi ngày, tương đương khoảng 4,36 tỷ NDT.

Biên lợi nhuận gộp đạt 75%, tiếp tục ở mức cực kỳ cao đối với một doanh nghiệp bán dẫn quy mô lớn.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là thị trường hiện không còn chỉ quan tâm Nvidia có tiếp tục vượt dự báo hay không. Câu hỏi lớn hơn là: cơn sốt đầu tư hạ tầng AI còn kéo dài bao lâu và Nvidia có thể duy trì tốc độ tăng trưởng này đến mức nào?

Tóm tắt báo cáo tài chính Quý II của Nvidia. Ảnh: Sohu.

Trung tâm dữ liệu tiếp tục là “cỗ máy in tiền”

Động lực chính của Nvidia vẫn là mảng trung tâm dữ liệu (Data Center). Doanh thu trong quý II đạt khoảng 89 tỷ USD, tăng 117% so với cùng kỳ và 18% so với quý trước, vượt đáng kể dự báo của thị trường.

Trong đó, nhóm khách hàng siêu quy mô như các tập đoàn điện toán đám mây lớn mang về khoảng 49 tỷ USD, tăng 13% so với quý trước.

Đáng chú ý hơn là nhóm AI Cloud, doanh nghiệp, công nghiệp và khách hàng AI chủ quyền (ACIE). Doanh thu đạt khoảng 40 tỷ USD, tăng 25% theo quý và tới 138% so với cùng kỳ.

Điều này cho thấy nhu cầu AI đang dần thoát khỏi phạm vi một số “gã khổng lồ” công nghệ. Chính phủ, doanh nghiệp, startup AI, các nhà cung cấp đám mây chuyên biệt và nhiều quốc gia cũng bắt đầu xây dựng năng lực tính toán riêng.

Đây có thể là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng nhất của Nvidia trong những năm tới.

Vera Rubin mở ra chu kỳ tăng trưởng mới

Sau Hopper và Blackwell, Nvidia đang chuyển sang thế hệ tính toán Vera Rubin. Nền tảng mới không chỉ bao gồm GPU mà còn CPU, mạng, phần mềm và toàn bộ hệ thống AI. Nvidia cho biết Vera Rubin đã bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt và đang được triển khai tại nhiều nhà cung cấp đám mây lớn.

Theo ban lãnh đạo Nvidia, giá trị doanh thu tiềm năng tương ứng với mỗi GW công suất trung tâm dữ liệu đang tăng rất nhanh: Thế hệ Hopper: khoảng 18 tỷ USD/GW; Blackwell: khoảng 25 tỷ USD/GW; Vera Rubin: khoảng 40 tỷ USD/GW.

Nvidia đang hợp tác với các định chế tài chính để xây dựng nhà máy AI. Ảnh: Creaders.

Nói cách khác, Nvidia không chỉ bán được nhiều chip hơn mà còn tìm cách khiến mỗi trung tâm dữ liệu tạo ra nhiều giá trị hơn trên cùng một đơn vị điện năng và hạ tầng.

Đây là lý do Nvidia tin rằng nhu cầu sẽ tiếp tục tăng mạnh ngay cả khi quy mô doanh nghiệp đã lên tới hàng trăm tỷ USD doanh thu mỗi năm.

Nút thắt lớn nhất không phải nhu cầu mà là nguồn cung

CFO Colette Kress cho biết Nvidia dự kiến doanh thu năm tài chính 2028 tăng khoảng 70%. Nhưng đây thực tế là dự báo bị giới hạn bởi nguồn cung.

Theo bà Kress, khách hàng đang cho thấy mức tăng trưởng nhu cầu có thể cao hơn nhiều, thậm chí gần gấp đôi. Vấn đề là Nvidia và toàn bộ chuỗi cung ứng chưa thể sản xuất đủ để đáp ứng.

CEO Jensen Huang thậm chí cho rằng nếu không bị giới hạn về nguồn cung, tốc độ tăng trưởng nhu cầu hiện có thể lên tới 100%.

Điều này cho thấy nghịch lý đặc biệt của Nvidia: doanh nghiệp không lo thiếu khách hàng mà lo không đủ chip, bộ nhớ, đóng gói, điện năng và hạ tầng để giao hàng.

Tình trạng thiếu DRAM (bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động) và HBM (bộ nhớ băng thông cao) cũng bắt đầu gây sức ép lên chi phí. Nvidia dự kiến biên lợi nhuận gộp quý III giảm xuống khoảng 74% và có thể chạm đáy 71-72% trong quý IV, trước khi ổn định quanh 72-73% trong năm tài chính 2028.

Jensen Huang - người làm nên sự thần kỳ của Nvidia. Ảnh: Creaders.

“AI đang tạo ra doanh thu thực”

Jensen Huang đưa ra một thông điệp đặc biệt lạc quan trong cuộc họp với các nhà phân tích: “Tính toán chính là doanh thu”. Theo ông, AI đang bước qua giai đoạn thử nghiệm để trở thành công cụ tạo ra giá trị thực tế. Mỗi token được AI tạo ra ngày càng gắn với một công việc, dịch vụ hoặc nguồn doanh thu.

Đặc biệt, ngành AI đang bước vào kỷ nguyên tác nhân AI (AI agent). Thay vì con người chủ động đặt câu hỏi rồi chờ AI trả lời, các AI agent có thể tự lập kế hoạch, gọi công cụ, thực hiện nhiều bước công việc và phối hợp với các agent khác.

Theo Nvidia, một tác vụ phức tạp do AI agent thực hiện có thể tiêu thụ lượng tính toán lớn gấp 15-100 lần so với một lượt sử dụng AI thông thường.

Nếu xu hướng này trở thành hiện thực ở quy mô doanh nghiệp, nhu cầu tính toán có thể tiếp tục tăng mạnh trong nhiều năm.

Nvidia không chỉ còn là hãng bán chip

Một thay đổi quan trọng khác nằm ở mô hình kinh doanh. Nvidia đang tham gia sâu hơn vào việc xây dựng các “nhà máy AI”, thay vì chỉ bán GPU. Công ty đang hợp tác với nhiều quỹ đầu tư và tổ chức tài chính lớn để huy động khoảng 5.000 tỷ USD vốn bên thứ ba cho hạ tầng AI trong tương lai.

Nvidia cũng hỗ trợ tài chính cho một số dự án bằng hình thức cam kết doanh thu tối thiểu. Đổi lại, ngoài việc bán phần cứng, hãng có thể được chia sẻ một phần doanh thu từ dịch vụ điện toán của khách hàng.

Nếu mô hình này thành công, Nvidia sẽ chuyển dần từ “bán chip một lần” sang “bán chip + nhận doanh thu định kỳ”. Ban lãnh đạo cho rằng mô hình mới về dài hạn có thể tạo thêm hàng tỷ USD doanh thu thường xuyên.

Nvidia vẫn đối mặt nhiều thách thức

Triển vọng cực kỳ sáng sủa không có nghĩa Nvidia không có rủi ro. AMD tiếp tục phát triển chip AI cạnh tranh, Google đẩy mạnh TPU (một loại chip chuyên dụng cho AI) tự phát triển. Các tập đoàn công nghệ lớn vừa là khách hàng của Nvidia, vừa có động lực giảm phụ thuộc vào GPU bằng chip riêng.

Ngoài ra, chi phí bộ nhớ tăng cao, nhu cầu điện năng khổng lồ và tốc độ xây dựng trung tâm dữ liệu cũng có thể trở thành những nút thắt mới. Thị trường Trung Quốc cũng là biến số đáng chú ý. Nvidia cho biết dự báo quý III không bao gồm doanh thu trung tâm dữ liệu nào từ Trung Quốc.

Dù vậy, với nhu cầu AI vẫn tăng nhanh và Vera Rubin chuẩn bị bước vào chu kỳ triển khai lớn, Nvidia hiện vẫn giữ vị trí trung tâm của cuộc đua AI.

Con số 96,22 tỷ USD doanh thu quý II có thể là một kỷ lục mới, nhưng điều khiến Phố Wall chú ý hơn chính là con số 70% của năm tài chính 2028. Nếu Nvidia thực sự đạt được mức tăng trưởng này, câu chuyện AI không những chưa hạ nhiệt mà còn có thể đang bước vào một chu kỳ đầu tư lớn hơn nữa.

Theo Sohu