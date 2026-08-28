Vốn hóa Nvidia tăng thêm 441,5 tỷ USD chỉ sau một đêm, lập kỷ lục lịch sử

Sau khi công bố kết quả kinh doanh vượt xa kỳ vọng, Nvidia chứng kiến giá cổ phiếu tăng tới 8,74%, giúp vốn hóa thị trường tăng thêm 441,5 tỷ USD chỉ trong một phiên.

“AI đã bước vào một bước ngoặt. Mỗi token đều đang tạo ra năng suất và lợi nhuận”. Phát biểu của CEO Nvidia Jensen Huang đang được thị trường chứng khoán “kiểm chứng” bằng mức tăng vốn hóa hàng trăm tỷ USD sau khi công ty công bố báo cáo tài chính mới nhất.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 27/8 theo giờ Mỹ, cổ phiếu Nvidia tăng 8,74%, lên 227,98 USD/cổ phiếu. Vốn hóa thị trường tăng vọt lên 5.490 tỷ USD, trong đó riêng một phiên đã tăng thêm 441,5 tỷ USD.

Đây là mức tăng vốn hóa trong một ngày lớn nhất lịch sử Nvidia và thứ hai trong lịch sử chứng khoán Mỹ, chỉ đứng sau kỷ lục khoảng 450 tỷ USD mà Microsoft từng thiết lập.

Từ 7 phiên giảm liên tiếp đến cú tăng lịch sử

Chỉ vài ngày trước, Nvidia vẫn đang chịu áp lực điều chỉnh mạnh. Cổ phiếu công ty từng giảm liên tiếp 7 phiên, chuỗi giảm dài nhất kể từ tháng 9/2022. Riêng ngày 24/8, vốn hóa Nvidia bốc hơi khoảng 151 tỷ USD đưa vốn hóa xuống quanh mức 5.050 tỷ USD.

Khi đó, tâm lý thận trọng bao trùm thị trường. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng gây sức ép lên nhóm cổ phiếu công nghệ có định giá cao. Một bộ phận nhà đầu tư bắt đầu đặt câu hỏi liệu chu kỳ đầu tư vào hạ tầng AI đã tiến gần đỉnh hay chưa. Không ít nhà đầu tư lựa chọn giảm tỷ trọng cổ phiếu trước thời điểm Nvidia công bố báo cáo tài chính.

Nhưng chỉ ba phiên sau, cổ phiếu Nvidia nhanh chóng đảo chiều. Động lực chính đến từ báo cáo kết quả kinh doanh quý II tài khóa 2027, kết thúc ngày 26/7.

Biểu đồ thống kê giao dịch cổ phiếu Nvidia trên thị trường chứng khoán Mỹ hôm 27/8. Ảnh: Sohu.

Doanh thu quý II đạt 96,2 tỷ USD

Báo cáo cho thấy doanh thu quý II của Nvidia đạt 96,221 tỷ USD, tăng 106% so với cùng kỳ năm trước và tăng 18% so với quý trước.

Biên lợi nhuận gộp theo cả chuẩn GAAP và Non-GAAP đều đạt 75%. Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu pha loãng theo Non-GAAP đạt 2,22 USD, vượt xa dự báo đồng thuận của Phố Wall.

Động lực tăng trưởng chủ yếu vẫn đến từ mảng trung tâm dữ liệu. Doanh thu Data Center đạt 89 tỷ USD, tăng tới 117% so với cùng kỳ, đóng góp phần lớn mức tăng doanh thu của Nvidia.

Nvidia hiện cũng đang bước vào giai đoạn thương mại hóa quy mô lớn nền tảng thế hệ mới Vera Rubin, đồng thời triển khai nhiều sản phẩm phần cứng và phần mềm phục vụ AI Agent và Physical AI.

Công ty cũng công bố kế hoạch phối hợp với nhiều tổ chức tài chính lớn trên toàn cầu để huy động hơn 500 tỷ USD vốn của bên thứ ba cho xây dựng hạ tầng AI, qua đó mở rộng đáng kể không gian tăng trưởng của thị trường.

Điều thực sự khiến cổ phiếu Nvidia bứt phá

Tuy nhiên, yếu tố khiến thị trường thực sự thay đổi cách nhìn về Nvidia không chỉ nằm ở kết quả kinh doanh quý vừa qua, mà ở triển vọng tăng trưởng trong tương lai.

Nvidia dự báo doanh thu quý III tài khóa 2027 đạt khoảng 108 tỷ USD, tăng giảm trong biên độ 2%. Đáng chú ý, dự báo này chưa bao gồm doanh thu từ hoạt động kinh doanh bộ xử lý trung tâm dữ liệu tại Trung Quốc đại lục và Hong Kong. Biên lợi nhuận gộp GAAP và Non-GAAP dự kiến ở mức 74%, cộng trừ 0,5 điểm phần trăm.

Nhưng trong cuộc họp với các nhà phân tích sau đó, Nvidia còn đưa ra một thông tin đặc biệt đáng chú ý: công ty lần đầu tiên công bố triển vọng tăng trưởng cho cả một năm tài khóa.

Theo đó, Nvidia dự kiến doanh thu tài khóa 2028 sẽ tăng khoảng 70% so với năm trước. Con số này cao hơn đáng kể mức dự báo đồng thuận khoảng 45% trước đó.

Dưới sự lãnh đạo của Jensen Huang. Nvidia đang phát triển rất nhanh và vững chắc. Ảnh: Sohu.

CEO Jensen Huang cho rằng nhu cầu thực tế trên thị trường hiện còn tăng nhanh hơn mức 70% mà công ty đưa ra. Theo ông, nguồn cung mới là yếu tố đang hạn chế khả năng mở rộng của Nvidia, chứ không phải nhu cầu thị trường.

Thông tin này đã nhanh chóng đảo chiều tâm lý nhà đầu tư. Ngay sau khi báo cáo được công bố, cổ phiếu Nvidia từng giảm nhẹ trong giao dịch ngoài giờ. Một bộ phận nhà đầu tư khi đó chỉ tập trung vào những con số của một quý.

Nhưng sau khi ban lãnh đạo công bố thêm thông tin về đơn hàng dài hạn, hạn chế nguồn cung và triển vọng tăng trưởng cả năm, cách nhìn của thị trường nhanh chóng thay đổi.

Trọng tâm chuyển từ câu hỏi “Nvidia kiếm được bao nhiêu trong quý này?” sang câu hỏi lớn hơn: “Chu kỳ tăng trưởng của hạ tầng AI còn kéo dài bao lâu?”.

Phố Wall đồng loạt nâng giá mục tiêu

Sau báo cáo, nhiều tổ chức tài chính trên Phố Wall nhanh chóng nâng giá mục tiêu đối với cổ phiếu Nvidia. Ít nhất 13 tổ chức đã cập nhật dự báo và điều chỉnh giá mục tiêu theo hướng tích cực.

Trong đó, Roth MKM nâng giá mục tiêu Nvidia từ 352 USD lên 515 USD/cổ phiếu, hiện thuộc nhóm cao nhất trên thị trường. Mức giá này tương ứng với vốn hóa Nvidia gần 12.400 tỷ USD.

Goldman Sachs nâng giá mục tiêu từ 285 USD lên 300 USD, đồng thời duy trì khuyến nghị mua. Nhà phân tích James Schneider của Goldman Sachs cho rằng nếu Nvidia tiếp tục hợp tác với các công ty công nghệ để phát triển trung tâm dữ liệu và thu hẹp khoảng cách giữa nhu cầu khách hàng với nguồn cung, kết quả tài chính của công ty trong tài khóa 2028 có thể vượt mức dự báo hiện tại.

Charu Chanana, Giám đốc chiến lược đầu tư tại Saxo Markets, cho rằng yếu tố tích cực lớn nhất đối với Nvidia không phải chỉ là kết quả quý II vượt kỳ vọng. Điều quan trọng hơn là triển vọng doanh thu tài khóa 2028 tăng khoảng 70%.

Theo bà, dự báo này là một phản bác mạnh mẽ đối với quan điểm cho rằng chu kỳ đầu tư vào AI đã đạt đỉnh.

Nvidia đang đặt cược rằng nhu cầu tính toán cho AI vẫn còn một chặng đường rất dài phía trước. Nhưng liệu công ty có thể thực sự duy trì mức tăng trưởng khoảng 70% như dự báo hay không vẫn phải chờ những quý tiếp theo trả lời. Một điều chắc chắn là: cuộc đua AI chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, và Nvidia vẫn đang là một trong những thước đo quan trọng nhất của chu kỳ đầu tư AI toàn cầu.

Theo Sohu