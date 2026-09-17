Houthi tung video tuyên bố bắn hạ F-15 của Arab Saudi, số hiệu 5539

Houthi công bố video nói đã bắn hạ một tiêm kích F-15SA của Arab Saudi trên bầu trời Yemen, nhưng hiện chưa thể xác minh độc lập hình ảnh và Riyadh chưa lên tiếng.

Lực lượng Houthi đã công bố một đoạn video mà họ nói là hình ảnh tiêm kích F-15 của Arab Saudi bị bắn hạ trên bầu trời Yemen. Vụ việc được cho là xảy ra trong lúc đà tiến công nhanh chóng của lực lượng được Iran hậu thuẫn tiếp tục gây thêm sức ép lên nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Theo tuyên bố của Houthi, chiếc tiêm kích do Mỹ sản xuất đã bị bắn hạ bằng một tên lửa đất đối không do lực lượng này tự chế tạo trong nước. Houthi cáo buộc chiếc F-15 đang thực hiện “các hoạt động thù địch” trên bầu trời tỉnh Marib, khu vực miền tây-trung Yemen.

Đoạn video do Houthi công bố bắt đầu bằng hình ảnh điện tử mô phỏng một tên lửa đánh trúng một vật thể được cho là tiêm kích. Sau đó, video chuyển sang cảnh các tay súng Houthi kiểm tra phần xác máy bay nằm giữa một khu vực sa mạc.

Có thời điểm, những người này giơ lên một bộ phận được cho là cánh đuôi của máy bay. Bộ phận này mang phù hiệu quốc kỳ Arab Saudi cùng số hiệu 5539.

Các kênh truỳen thông phương Tây chưa thể xác minh độc lập đoạn video hoặc xác định chính xác địa điểm quay. Arab Saudi cũng chưa đưa ra bình luận chính thức về tuyên bố của Houthi.

Đại tá không quân Mỹ đã nghỉ hưu Cedric Leighton, hiện là chuyên gia phân tích quân sự của kênh CNN, nhận định các dấu hiệu trên phần đuôi chiếc F-15SA xuất hiện trong video “phù hợp” với những đặc điểm của các máy bay F-15 thuộc Arab Saudi.

Vụ việc diễn ra giữa lúc xung đột khu vực leo thang

Tuyên bố về việc bắn hạ tiêm kích Arab Saudi xuất hiện cùng lúc tình hình khu vực đang chứng kiến đợt leo thang rộng hơn trong cuộc chiến giữa Iran và Mỹ.

Yemen cũng đang có những diễn biến nhanh chóng sau nhiều năm chìm trong nội chiến. Trong thời gian gần đây, Houthi tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào chính phủ Yemen được Arab Saudi hậu thuẫn, đồng thời mở rộng khu vực kiểm soát.

Tuần trước, lực lượng này chiếm một thành phố cảng bên bờ Biển Đỏ của Yemen cùng một hòn đảo nằm gần tuyến hàng hải quan trọng. Tuyến đường này trong nhiều tháng đã đóng vai trò như một phương án thay thế cho eo biển Hormuz, cho phép Arab Saudi tiếp tục vận chuyển dầu và các sản phẩm lọc dầu ra thị trường.

Houthi cũng gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào Saudi Arabia trong những tuần gần đây. Riyadh đáp trả bằng các đợt không kích nhằm vào lực lượng này.

Trong bối cảnh cuộc chiến Mỹ - Iran kéo dài, ngày càng xuất hiện lo ngại Saudi Arabia có thể bị cuốn sâu hơn vào một cuộc xung đột rộng lớn trên toàn khu vực.

F-15 Arab Saudi từng bị bắn hạ?

Nếu được xác nhận, việc chiếc F-15 của Arab Saudi bị bắn hạ sẽ chỉ là lần thứ hai một máy bay thuộc dòng tiêm kích do Mỹ sản xuất này bị hạ bởi hỏa lực đối phương.

Trước đó, một chiếc F-15 Strike Eagle của Không quân Mỹ từng bị lực lượng Iran bắn hạ trong giai đoạn đầu của cuộc chiến.

Vụ việc khi đó dẫn tới một chiến dịch giải cứu của Mỹ nhằm đưa phi hành đoàn trở về. Tuy nhiên, chiến dịch cũng khiến một số máy bay Mỹ bị tổn thất. Những chiếc máy bay này sau đó phải bị phá hủy tại một địa điểm hạ cánh trên sa mạc, nơi chúng bị mắc kẹt.

Ngoài ra, ba chiếc F-15 của Mỹ cũng từng bị lực lượng Kuwait bắn nhầm trong giai đoạn đầu của cuộc chiến với Iran.

F-15SA là phiên bản nào?

F-15SA là một trong những biến thể mới nhất của dòng tiêm kích hai động cơ F-15. Loại máy bay này đã nằm trong biên chế Không quân Mỹ từ năm 1976.

Phiên bản dành cho Arab Saudi được phát triển dựa trên F-15E Strike Eagle, dòng tiêm kích chủ lực của không quân Mỹ kể từ khi tham chiến lần đầu trong Chiến dịch Bão táp Sa mạc năm 1991.

Theo thông cáo của Không quân Mỹ, Arab Saudi tiếp nhận đơn hàng cuối cùng đối với các máy bay Boeing F-15 vào tháng 12/2020.

F-15SA được phát triển dành riêng cho nhu cầu của Arab Saudi và thuộc thế hệ nâng cấp sâu của dòng F-15. Việc Houthi tuyên bố bắn hạ một chiếc máy bay thuộc biến thể này, nếu được xác minh, sẽ là một diễn biến đáng chú ý đối với năng lực phòng không của lực lượng Houthi cũng như khả năng tác chiến của không quân Arab Saudi trong cuộc xung đột hiện nay.

Theo CNN