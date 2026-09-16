Căn cứ Mỹ ở Arab Saudi và Kuwait tan hoang sau đòn Iran, ảnh rò rỉ hé lộ chi tiết

Những bức ảnh do quân nhân Mỹ cung cấp cho CBS News cho thấy nhiều căn cứ của Washington tại Arab Saudi và Kuwait chịu thiệt hại nặng sau các cuộc tập kích bằng tên lửa và drone của Iran, trong đó một máy bay cảnh báo sớm E-3 Sentry bị phá hủy ngay trên mặt đất.

Những bức ảnh mới được công bố, do các quân nhân Mỹ làm việc tại các cơ sở quân sự ở Trung Đông cung cấp, đang hé lộ hiếm hoi về mức độ thiệt hại mà các cuộc tập kích bằng tên lửa và drone của Iran gây ra đối với hệ thống căn cứ quân sự Mỹ trong khu vực.

Các bức ảnh được CBS News độc quyền thu thập từ những quân nhân Mỹ đang phục vụ tại đây nhưng yêu cầu giấu tên. Hình ảnh cho thấy nhiều tòa nhà, phương tiện và máy bay tại các căn cứ Mỹ ở Arab Saudi và Kuwait bị hư hại nặng.

Một số quân nhân mô tả chiến dịch quân sự giống như “đứng đó, nhắm mắt và bị đấm thẳng vào mặt”. Một quân nhân khác thậm chí than thở: “Chúng tôi không bảo vệ những căn cứ này. Chúng tôi chỉ đứng nhìn chúng bị phá hủy.”

Các hình ảnh cung cấp một góc nhìn hiếm thấy về tác động thực tế của những cuộc tấn công nhằm vào mạng lưới cơ sở quân sự Mỹ tại Trung Đông.

Các vụ phóng tên lửa đạn đạo nhiên liệu rắn tầm ngắn giá rẻ Fateh-110 của Iran. Ảnh: MW.

Máy bay cảnh báo sớm E-3 Sentry bị phá hủy

Các cuộc tập kích bằng drone và tên lửa của Iran được cho là đã khiến một số căn cứ Mỹ trên khắp Trung Đông không còn khả năng sử dụng, trong đó có căn cứ không quân Al Udeid tại Qatar, cơ sở quân sự lớn nhất của Mỹ ở nước ngoài.

Điều này buộc Mỹ phải tập trung đáng kể hoạt động quân sự vào Israel, nơi hệ thống phòng không được bố trí với mật độ đặc biệt cao, cũng như Đông Âu và Thổ Nhĩ Kỳ - những khu vực chưa bị Iran nhắm mục tiêu vì các lý do chính trị.

Một trong những hình ảnh đáng chú ý nhất cho thấy một máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không E-3 Sentry tại căn cứ không quân Prince Sultan ở Arab Saudi. Phần thân phía sau của chiếc máy bay đã bị phá hủy, trong khi đuôi máy bay bị tách khỏi phần còn lại.

Việc một chiếc E-3 bị phá hủy ngay trên mặt đất cũng cho thấy mức độ dễ tổn thương của các máy bay hỗ trợ có giá trị cao khi chúng được tập trung tại các căn cứ cố định nằm trong tầm bắn của tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình đối phương.

E-3 Sentry là một trong những khí tài quan trọng của Mỹ trong lĩnh vực cảnh báo sớm và chỉ huy trên không. Việc loại máy bay này khỏi vòng chiến không chỉ gây tổn thất về phương tiện mà còn có thể ảnh hưởng tới khả năng giám sát và điều phối hoạt động trên không tại khu vực.

Máy bay E-3 Sentry bị phá hủy tại căn cứ không quân Prince Sultan. Ảnh: CBS News.

Căn cứ Prince Sultan chịu thiệt hại lớn

Những bức ảnh khác chụp tại Prince Sultan cho thấy nhiều tòa nhà và cơ sở hạ tầng bị hư hại trên diện rộng.

Căn cứ tại Arab Saudi từng là một trong những cơ sở không quân quan trọng nhất của Mỹ trong khu vực, đồng thời là nơi triển khai số lượng lớn máy bay chiến đấu và máy bay hỗ trợ trong các chiến dịch quân sự của Washington.

Vị trí của căn cứ khiến nơi đây nằm trong tầm bắn của các tên lửa đạn đạo tầm xa Iran. Điều đó cho phép Tehran đe dọa căn cứ mà không cần sử dụng máy bay có người lái để xâm nhập không phận Arab Saudi.

Những hình ảnh chụp tại Kuwait cũng cho thấy mức độ thiệt hại đáng kể.

Tại Camp Buehring, nhiều tòa nhà và nhà container bị hư hại nặng hoặc phá hủy hoàn toàn. Một số phương tiện dường như cũng đã trúng đòn trong các cuộc tấn công của Iran.

Tại Camp Arifjan, một cơ sở quân sự lớn khác của Mỹ ở Kuwait, các bức ảnh tiếp tục cho thấy nhiều công trình bị hư hại.

Căn cứ tên lửa ngầm của Iran trở thành cơ sở kiên cố rất khó nhắm mục tiêu. Ảnh: MW.

Tường bê tông vẫn không đủ để chống tên lửa lớn

Các cơ sở tại những căn cứ này vốn được thiết kế để đối phó với những mối đe dọa như đạn cối và rocket. Những bức tường bê tông hình chữ T (T-wall) được sử dụng rộng rãi để bảo vệ nhân sự và trang thiết bị.

Tuy nhiên, các hình ảnh mới cho thấy những công sự như vậy có những hạn chế nhất định khi đối mặt với đầu đạn có sức công phá lớn hơn được tên lửa đạn đạo và các vũ khí dẫn đường chính xác mang tới.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) trong thời gian qua đã từng bước điều chỉnh và hoàn thiện cách thức sử dụng tên lửa và drone nhằm khai thác tốt hơn những điểm yếu trong mạng lưới phòng không Mỹ.

Đồng thời, các cuộc tấn công cũng buộc Washington phải sử dụng nhanh hơn lượng tên lửa đánh chặn vốn ngày càng đắt đỏ và khan hiếm.

Iran đã sử dụng những loại tên lửa phức tạp và đắt tiền hơn để tập kích các mục tiêu được coi là ưu tiên cao, trong đó có Fattah-2. Loại tên lửa này được cho là tích hợp phương tiện lướt siêu vượt âm, khiến việc đánh chặn trở nên đặc biệt khó khăn.

Các trung tâm hậu cần trở thành mắt xích dễ tổn thương

Báo Haaretz của Israel hồi cuối tháng 3 dẫn các dữ liệu cho thấy 80% số tên lửa Iran phóng vào các mục tiêu tại Israel đã đánh trúng mục tiêu. Nếu tỷ lệ này phản ánh chính xác hiệu quả của chiến dịch, các căn cứ Mỹ có hệ thống phòng thủ kém dày đặc hơn ở châu Âu có thể đối mặt với mức độ rủi ro đáng kể.

Những cuộc tấn công cũng làm lộ rõ điểm yếu của các trung tâm hậu cần cố định.

Theo báo cáo của Tổng thanh tra Lầu Năm Góc, các cuộc tập kích của Iran nhằm vào một trung tâm hậu cần lớn của Hải quân Mỹ tại Bahrain đã buộc Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) chuyển hoạt động tiếp tế sang những địa điểm thay thế nằm xa chiến trường hơn, trong đó có Diego Garcia ở Ấn Độ Dương.

Việc thay đổi mạng lưới hậu cần khiến một số chu kỳ vận chuyển kéo dài khoảng 14-18 ngày, cho thấy tác động của các cuộc tập kích không chỉ nằm ở những tòa nhà hay phương tiện bị phá hủy trực tiếp.

Chỉ cần một số ít cơ sở then chốt bị tê liệt, toàn bộ mạng lưới hậu cần phía sau cũng có thể phải thay đổi cách vận hành, kéo theo thời gian vận chuyển dài hơn và làm giảm hiệu quả hỗ trợ cho các lực lượng đang hoạt động tại chiến trường.

Những hình ảnh mới vì thế không chỉ cho thấy mức độ tàn phá tại các căn cứ Mỹ ở Trung Đông, mà còn đặt ra câu hỏi về khả năng duy trì các căn cứ quân sự cố định và những trung tâm hậu cần tập trung trong môi trường mà tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và drone tầm xa ngày càng phổ biến.

Theo CBS News, MW