Ông Putin đưa ra lời kêu gọi lịch sử trước thềm bầu cử Nga

Tổng thống Vladimir Putin kêu gọi người Nga tham gia cuộc bầu cử quốc hội sắp tới, trong bối cảnh chiến sự với Ukraine vẫn tiếp diễn, đồng thời nhấn mạnh mỗi lá phiếu là một phần trong quyết định về tương lai đất nước.

Tổng thống Vladimir Putin kêu gọi người dân Nga tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội sắp tới, coi đây là cách thể hiện sự đoàn kết và quyết tâm trước sức ép từ bên ngoài.

Tổng thống Vladimir Putin kêu gọi người Nga thể hiện tiếng nói của mình bằng cách đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội sắp diễn ra. Người dân Nga sẽ bầu một Duma Quốc gia mới trong cuộc bỏ phiếu mà ông Putin mô tả là có ý nghĩa bước ngoặt và sẽ “định hình tương lai” của đất nước.

Đây sẽ là cuộc bầu cử quốc hội đầu tiên tại Nga diễn ra trong khi chiến dịch quân sự tại Ukraine vẫn tiếp diễn. Trước đó, năm 2024, Nga tổ chức bầu cử tổng thống trong bối cảnh xung đột vẫn đang diễn ra và ông Putin giành chiến thắng với 88% số phiếu.

“Chúng ta biết nước Nga đang chiến đấu vì điều gì”, ông Putin nói trong bài phát biểu được Điện Kremlin công bố ngày 16/9.

Theo Tổng thống Nga, mỗi người “hiểu trách nhiệm của mình đối với tương lai” của đất nước đều đang góp phần đưa chiến thắng tới gần hơn. Ông gọi việc đi bỏ phiếu là “một hành động thể hiện trách nhiệm và đóng góp vào việc củng cố đất nước”.

Ông Putin kêu gọi cử tri đưa ra “quyết định có trách nhiệm”

Ông Putin cho biết cuộc bầu cử sắp tới sẽ quyết định những người đại diện cho người dân tại quốc hội liên bang trong nhiệm kỳ 5 năm.

“Mỗi lá phiếu đều có ý nghĩa”, ông nói, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng “những ứng viên xứng đáng và có năng lực nhất” sẽ giành được sự ủng hộ của cử tri.

Tổng thống Nga cũng dành lời ca ngợi cho các binh sĩ đang chiến đấu ở tiền tuyến, gọi “lòng dũng cảm và sự tận tụy” của họ là tấm gương cho toàn xã hội.

Ông Putin cho rằng lựa chọn của cử tri sẽ một lần nữa cho thấy hàng triệu người Nga đứng sau lực lượng đang chiến đấu, đồng thời thể hiện sự đoàn kết của xã hội Nga dựa trên những giá trị chung, ký ức lịch sử và tình yêu dành cho Tổ quốc.

“Không ai có thể thành công trong việc chia rẽ hay đe dọa chúng ta”, ông nói.

Ông cũng kêu gọi người dân thực hiện quyền hiến định của mình và đưa ra “một quyết định có cân nhắc, có trách nhiệm”, để kết quả bầu cử thể hiện điều mà ông gọi là sự trưởng thành và khả năng chống chịu của xã hội Nga.

Theo ông Putin, kết quả này sẽ là “câu trả lời chung” dành cho những lực lượng muốn làm suy yếu nước Nga, cản trở sự phát triển của nước này, đồng thời tước đi chủ quyền và quyền tự quyết định tương lai.

Nga chuẩn bị bầu Duma Quốc gia

Cuộc bầu cử quốc hội Nga năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 18 đến 20/9, với 10 chính đảng cạnh tranh 450 ghế tại Hạ viện, tức Duma Quốc gia.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra trong bối cảnh chiến sự Nga - Ukraine vẫn tiếp diễn và quan hệ giữa Moscow với phương Tây duy trì ở mức căng thẳng.

Hồi tháng 7, ông Putin cáo buộc Kiev tìm cách gây bất ổn cho xã hội Nga thông qua các “vụ tấn công khủng bố” nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự và năng lượng.

Tổng thống Nga khi đó cũng bày tỏ tin tưởng rằng chiến lược của Ukraine sẽ thất bại, cho rằng mục tiêu mà Kiev đặt ra là “không thể đạt được” do sức chống chịu của nền kinh tế, hệ thống năng lượng và người dân Nga.

Những phát biểu mới nhất của ông Putin tiếp tục đặt cuộc bầu cử quốc hội trong bối cảnh cuộc xung đột với Ukraine và những gì Moscow mô tả là sức ép từ bên ngoài đối với Nga.

Theo RT