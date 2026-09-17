Triều Tiên xây “thành phố giả” để luyện chiến tranh đô thị, có liên quan tới chiến trường Ukraine?

Hình ảnh vệ tinh cho thấy Triều Tiên đang mở rộng, nâng cấp các thao trường tác chiến đô thị gần Bình Nhưỡng và tại huyện Unsan, trong bối cảnh nước này được cho là tăng cường hỗ trợ Nga ở Ukraine.

Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA) đang mở rộng và nâng cấp các cơ sở phục vụ huấn luyện tác chiến đô thị, theo những hình ảnh vệ tinh mới.

Hoạt động xây dựng đang diễn ra tại các khu huấn luyện quân sự lớn gần Bình Nhưỡng và huyện Unsan, trong đó có những cơ sở trước đây được cho là liên quan đến lực lượng đặc nhiệm của KPA.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh xuất hiện các báo cáo cho rằng Bình Nhưỡng có thể điều thêm hàng nghìn quân nhân để hỗ trợ chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine. Đồng thời, việc nâng cấp thao trường cũng cho thấy Triều Tiên đang nỗ lực đưa những bài học từ các cuộc xung đột hiện đại vào chương trình huấn luyện của quân đội.

Diễn biến này đáng chú ý bởi Triều Tiên sở hữu hàng chục cơ sở huấn luyện tác chiến đô thị, nhưng nhiều địa điểm được cho là đã tồn tại trong nhiều thập niên. Việc hiện đại hóa cho thấy KPA có thể đang tìm cách điều chỉnh môi trường huấn luyện để phù hợp hơn với những thay đổi trong kế hoạch tác chiến cũng như kinh nghiệm rút ra từ các cuộc chiến gần đây.

Đặc biệt, cuộc chiến Nga - Ukraine đã chứng kiến việc sử dụng rộng rãi máy bay không người lái (UAV), vũ khí chính xác và bộ binh tác chiến trong các khu vực đô thị.

Lực lượng đặc nhiệm Triều Tiên từ lâu được đánh giá là một trong những lực lượng có năng lực cao trên thế giới. Năng lực này từng được thể hiện trong các cuộc đối đầu với lực lượng Hàn Quốc vào những năm 1990, cũng như trong các hoạt động chống lực lượng nổi dậy thánh chiến tại Syria trong thập niên 2010.

Việc tăng cường huấn luyện tác chiến đô thị được cho là có thể giúp lực lượng đặc nhiệm cũng như các đơn vị thông thường chuẩn bị cho nhiều tình huống khác nhau, cả trên bán đảo Triều Tiên và tại Ukraine.

Binh sĩ Quân đội Nhân dân Triều Tiên tại vùng Kursk của Nga. Ảnh: MW.

Hàng loạt công trình mới xuất hiện gần Bình Nhưỡng

Hình ảnh vệ tinh của Planet Labs cho thấy hoạt động xây dựng tại Căn cứ Huấn luyện số 60 của KPA, thuộc khu vực Kangdong ở phía đông Bình Nhưỡng, bắt đầu từ tháng 6.

Khoảng 10 công trình mới đang được xây dựng trên một sườn đồi nằm ở trung tâm khu huấn luyện rộng lớn. Ngoài ra, hoạt động xây dựng cũng diễn ra tại một khu vực chuyên phục vụ huấn luyện tác chiến trong địa hình đô thị, thường được gọi là MOUT, ở phía tây khu phức hợp.

Vị trí và thiết kế của những công trình mới cho thấy chúng chủ yếu được xây dựng nhằm phục vụ huấn luyện chiến đấu, thay vì làm nơi ở thông thường hoặc các công trình hành chính.

Các tòa nhà mới dường như là một phần của môi trường huấn luyện được thiết kế để mô phỏng những công trình mà binh sĩ có thể phải đối mặt trong thực chiến.

Điều này cho phép quân nhân luyện tập trong một không gian gần với điều kiện chiến đấu đô thị thực tế hơn, thay vì chỉ tiến hành các bài tập trên địa hình trống hoặc thao trường truyền thống.

Binh sĩ rà phá bom mìn thuộc Quân đội Nhân dân Triều Tiên tại vùng Kursk của Nga. Ảnh: MW.

Thao trường “thành phố giả” ở Unsan liên tục thay đổi

Một cơ sở MOUT lớn thứ hai tại huyện Unsan cũng trải qua những thay đổi đáng kể.

Khu vực này trước đây được cho là có liên quan đến Đơn vị 630 của KPA thuộc Quân đoàn 11, một đơn vị chuyên về tác chiến đặc biệt.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy một số công trình mô phỏng tại cơ sở Unsan đã được xây dựng lại vào cuối năm 2025. Trong khi đó, một số công trình khác bị phá dỡ vào tháng 6/2026, ngay khi một đợt xây dựng mới bắt đầu.

Sau đó, nhiều công trình mới xuất hiện bên trong khu vực mô phỏng thị trấn. Trong số này có một tòa nhà nhiều tầng được xây dựng ở vị trí trung tâm vào tháng 7.

Tuy nhiên, một phần của công trình này biến mất khỏi những hình ảnh vệ tinh được chụp sau đó vào tháng 8 và tháng 9. Diễn biến này có thể cho thấy tòa nhà đã được cố ý phá hủy trong một cuộc diễn tập.

Nếu đúng như vậy, thao trường không chỉ được sử dụng để huấn luyện binh sĩ di chuyển và chiến đấu trong môi trường đô thị, mà còn có thể phục vụ các bài tập liên quan đến việc tấn công hoặc phá hủy các công trình.

Có thể liên quan đến việc Triều Tiên hỗ trợ Nga tại Ukraine

Tháng 8, các nguồn tin Ukraine tuyên bố Triều Tiên đang chuẩn bị triển khai thêm từ 30.000 đến 50.000 quân nhân để hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của Nga.

Những báo cáo sau đó cho biết quân nhân KPA cũng tham gia biên chế các đơn vị tên lửa đạn đạo mới, được sử dụng tại chiến trường Ukraine.

Cũng trong tháng 8, các quan chức tình báo Ukraine cho biết KPA đang đưa một lực lượng chuyên trách vận hành UAV sang Nga.

Những thông tin này làm dấy lên nhiều suy đoán rằng việc Triều Tiên xây dựng và nâng cấp các cơ sở huấn luyện tác chiến đô thị mới có thể liên quan đến sự tham gia của nước này vào cuộc chiến Nga - Ukraine.

Nếu Bình Nhưỡng tiếp tục đưa nhân lực và các đơn vị chuyên môn sang hỗ trợ Nga, kinh nghiệm thực tế thu được từ chiến trường có thể trở thành nguồn dữ liệu quan trọng để Triều Tiên điều chỉnh chương trình huấn luyện trong nước.

Đặc biệt, môi trường tác chiến tại Ukraine cho thấy bộ binh ngày càng phải hoạt động trong các khu vực đô thị dưới sự giám sát thường xuyên của UAV và trước nguy cơ bị tấn công bằng vũ khí chính xác. Việc xây dựng các “thành phố giả” và công trình mô phỏng vì thế có thể giúp KPA chuẩn bị cho một kiểu chiến tranh khác với những gì các thao trường cũ được thiết kế để phục vụ.

Theo MW