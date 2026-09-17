Huawei bị tố đánh cắp công nghệ robot để chiếm đoạt bí mật thương mại của T-Mobile

Phiên tòa hình sự tại Mỹ tập trung vào cáo buộc Huawei từng tìm cách thu thập thông số kỹ thuật của robot Tappy, công nghệ được T-Mobile sử dụng để kiểm tra điện thoại trước khi bán ra thị trường.

Phiên tòa hình sự xét xử Huawei Technologies với các cáo buộc liên quan đến hoạt động phạm tội có tổ chức đã chuyển sang nhịp độ chậm và nặng về chứng cứ trong tuần này. Trong phiên xét xử dự kiến kéo dài nhiều tuần, Chính phủ Mỹ hôm 16/9 tập trung tìm cách chứng minh Huawei từng tìm cách tìm hiểu công nghệ độc quyền của T-Mobile, trong đó có một robot do nhà mạng Mỹ phát triển.

Matthew Skurnik, trợ lý công tố viên Mỹ tại quận phía Đông New York, dành nhiều giờ thẩm vấn đặc vụ FBI James Diclemis về một loạt email được cho là cho thấy các quan chức Huawei tại Mỹ và Trung Quốc đặc biệt quan tâm đến thông số kỹ thuật của robot có tên Tappy.

Tappy được phát triển vào năm 2006 tại phòng thí nghiệm kỹ thuật của T-Mobile ở bang Washington, nhằm tự động hóa quá trình kiểm tra chất lượng điện thoại thông minh trước khi sản phẩm được đưa ra thị trường.

Ưu điểm chính của công nghệ khi đó là cánh tay robot cơ học với đầu bọc cao su có thể mô phỏng các thao tác của con người trên màn hình cảm ứng điện thoại, từ chạm, vuốt cho tới gõ.

Nhờ đó, T-Mobile có thể mô phỏng nhiều tuần hoặc nhiều tháng sử dụng điện thoại của khách hàng chỉ trong vài giờ, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí, đồng thời có thể nhanh chóng phát hiện lỗi phần mềm, vấn đề về độ trễ, độ trễ cảm ứng và các khiếm khuyết cơ học của màn hình trước khi điện thoại được bán ra.

Công ty có trụ sở tại Thâm Quyến đã không nhận tội đối với cả 14 cáo buộc liên bang tại Brooklyn, New York, bao gồm gian lận ngân hàng, gian lận điện tử, đánh cắp bí mật thương mại và hoạt động phạm tội có tổ chức liên quan đến những hành vi bị cáo buộc có từ năm 1999. Huawei cho rằng những cáo buộc này “rõ ràng là sai sự thật” và cho rằng thành công toàn cầu của công ty đến từ đổi mới công nghệ chứ không phải đánh cắp sở hữu trí tuệ.

Các email được trình lên bồi thẩm đoàn hôm 16/9 dường như cho thấy các nhân viên Huawei đã hướng dẫn Prachi Kathale, một kỹ sư của công ty, tìm cách khai thác thông số kỹ thuật từ T-Mobile trong một buổi trình diễn mà nhà mạng Mỹ sắp tổ chức cho bà vào tháng 10/2012.

Theo tài liệu đính kèm email, những thông tin được đề cập bao gồm hành trình hoạt động của cánh tay robot, độ chính xác về vị trí và độ chính xác khi lặp lại thao tác.

Kathale lúc bấy giờ trả lời rằng các câu hỏi quá chi tiết, khiến bà không chắc T-Mobile có tiết lộ những thông số này hay không, nhưng cho biết sẽ cố gắng hết sức.

Trong một chuỗi email khác được trình tại tòa, Richard Yao, khi đó là đại diện kỹ thuật của Huawei, báo cáo về trụ sở sau cuộc gặp với kỹ sư Joseph Mantz của T-Mobile vào tháng 9/2012.

“Joe nói với tôi rằng TMO sẽ không muốn chia sẻ các chi tiết về công nghệ/tài liệu của robot”, ông Yao được cho là đã viết, sử dụng “TMO” làm cách viết tắt của T-Mobile.

Công tố viên Skurnik dành nhiều giờ xác định danh tính khoảng một chục nhân viên Huawei xuất hiện trong các chuỗi email, trong đó có Cui Jiangao, khi đó là giám đốc điều hành Huawei Device USA, một công ty con của Huawei Technologies USA.

Dựa trên hồ sơ nhập cư, bảng lương của Huawei và các tài liệu nội bộ công ty, ông Skurnik liên kết những quan chức khác nhau của Huawei trước khi yêu cầu đặc vụ Diclemis gắn ảnh của từng người lên một bảng trắng được chia thành hai phần với cờ Trung Quốc và Mỹ, tùy theo nơi họ làm việc ở hai bờ Thái Bình Dương.

“Vì anh ấy ở Texas, chúng ta sẽ đặt anh ấy ở phía Mỹ”, ông Skurnik nói khi đề cập tới kỹ sư Dong Yongjian.

Bồi thẩm đoàn và các thành viên dự khuyết có tỷ lệ nam nữ tương đối cân bằng, với thành phần chủng tộc đa dạng, trong đó có hai người dường như có nguồn gốc châu Á.

Tập đoàn công nghệ khổng lồ Huawei Technologies của Trung Quốc đang bị xét xử tại New York về tội hình sự sau tám năm tranh chấp pháp lý với chính phủ Mỹ. Ảnh: Shutterstock.

T-Mobile từng kiện Huawei trong một vụ án dân sự vào năm 2014, cáo buộc các nhân viên Huawei được cấp quyền vào phòng thí nghiệm để thử nghiệm điện thoại của chính công ty đã bí mật chụp ảnh và đo đạc các bộ phận. T-Mobile cũng cáo buộc nhân viên Huawei đã tháo một bộ phận của cánh tay robot Tappy để chế tạo hệ thống kiểm thử của riêng họ. Năm 2017, T-Mobile thắng kiện và được trao khoản bồi thường 4,8 triệu USD do vi phạm hợp đồng.

Một trong những bằng chứng quan trọng của phía công tố là đoạn video được cho là ghi lại cảnh một nhân viên Huawei lén mang đi một bộ phận của công nghệ Tappy.

Dù từng là công nghệ tiên tiến vào thời điểm đó, khả năng của Tappy hiện đã bị các robot thương mại điều khiển bằng phần mềm và AI bỏ xa. Những hệ thống mới có thể thực hiện các thao tác bằng nhiều ngón tay, phóng to bằng cử chỉ chụm, cảm nhận lực tác động thay đổi và vuốt liên tục. Các công cụ truy cập trực tiếp vào hệ điều hành điện thoại hiện có thể hoạt động nhanh hơn cánh tay robot vật lý hàng triệu lần, cho phép doanh nghiệp đồng thời tiến hành các bài kiểm tra độ bền trên hàng nghìn thiết bị ảo hoặc thiết bị thật.

Để chứng minh tội danh liên quan đến hoạt động phạm tội có tổ chức, phía công tố phải chứng minh một mô hình hành vi thay vì chỉ một loạt sự cố riêng lẻ. Các chuyên gia pháp lý cho rằng đây có thể là lý do chính phủ Mỹ mở rộng phạm vi vụ án trong khoảng hai thập niên.

Huawei cũng bị cáo buộc vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran và lừa dối các ngân hàng lớn về mối quan hệ của công ty với Iran. Huawei phủ nhận toàn bộ những cáo buộc này.

Nếu bị kết tội, Huawei có thể phải chịu tiền phạt và tịch thu các khoản lợi nhuận bị cho là thu được từ hoạt động phạm tội. Mức phạt tiềm tàng có thể thuộc nhóm lớn nhất từng được áp dụng đối với một doanh nghiệp tại Mỹ.

Trung Quốc đã cáo buộc Mỹ thực hiện “bắt nạt kinh tế” và cho rằng vụ án Huawei là cái cớ để “đàn áp các doanh nghiệp Trung Quốc”. Trong khi đó, phía bào chữa của Huawei lập luận rằng thành công của công ty đến từ đổi mới và cho rằng các công tố viên đang lựa chọn những sự kiện riêng lẻ để tạo thành một câu chuyện rộng hơn về hành vi phạm tội.

Theo SCMP