Trung Quốc giảm trái phiếu Mỹ xuống mức thấp nhất 18 năm, liên tục gom vàng

Trung Quốc giảm lượng trái phiếu Kho bạc Mỹ nắm giữ xuống 618 tỷ USD trong tháng 7, mức thấp nhất 18 năm, trong khi dự trữ vàng tăng tháng thứ 22 liên tiếp.

Trung Quốc đã giảm lượng trái phiếu Kho bạc Mỹ nắm giữ xuống mức thấp nhất trong 18 năm vào tháng 7, trong bối cảnh tổng lượng trái phiếu Mỹ do các nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ cũng giảm tháng thứ hai liên tiếp. Diễn biến này cho thấy những lo ngại về tính bền vững của nợ công Mỹ tiếp tục gia tăng.

Theo số liệu Bộ Tài chính Mỹ công bố hôm thứ Tư, lượng trái phiếu Kho bạc Mỹ do Trung Quốc nắm giữ giảm từ 633,4 tỷ USD trong tháng 6 xuống còn 618 tỷ USD trong tháng 7.

Dữ liệu từ Wind, nhà cung cấp thông tin tài chính của Trung Quốc, cho thấy đây là mức thấp nhất kể từ tháng 8/2008, thời điểm lượng trái phiếu Mỹ do Bắc Kinh nắm giữ giảm xuống 573,7 tỷ USD.

Trong khi đó, tổng lượng trái phiếu Kho bạc Mỹ do các nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ cũng giảm, từ 9,3 nghìn tỷ USD trong tháng 6 xuống 9,25 nghìn tỷ USD trong tháng 7, theo Bộ Tài chính Mỹ.

Lo ngại về nợ công Mỹ gây sức ép lên trái phiếu dài hạn

Trong tháng 7, những lo ngại kéo dài về khả năng duy trì tài chính công của Washington tiếp tục gây sức ép lên trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn dài.

Các nhà đầu tư ngày càng đòi hỏi mức lợi suất cao hơn để bù đắp rủi ro khi nắm giữ trái phiếu chính phủ Mỹ trong thời gian dài. Điều này đẩy lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm lên mức cao nhất kể từ năm 2007.

Cuối tháng 7, Washington và Tokyo đã cùng can thiệp nhằm ngăn đồng yen Nhật tiếp tục giảm giá. Đây là lần đầu tiên Mỹ và Nhật Bản phối hợp mua yen kể từ năm 1998.

Động thái này cũng làm dấy lên nhiều đồn đoán rằng sự tham gia của Mỹ có thể đồng thời giúp giảm áp lực bán đối với trái phiếu Kho bạc Mỹ.

Trong số những chủ nợ lớn khác của Mỹ, Nhật Bản - quốc gia nước ngoài nắm giữ nhiều trái phiếu Kho bạc Mỹ nhất - đã giảm lượng trái phiếu nắm giữ từ 1,12 nghìn tỷ USD trong tháng 6 xuống 1,1 nghìn tỷ USD trong tháng 7.

Ngược lại, lượng trái phiếu Mỹ do Anh nắm giữ tăng từ 939,9 tỷ USD lên 998,3 tỷ USD, theo số liệu chính thức.

Lợi suất trái phiếu dài hạn vẫn tiếp tục tăng ngay cả sau khi Bộ Tài chính Mỹ tuần trước thông báo kế hoạch mua lại tối đa 6 tỷ USD trái phiếu kỳ hạn dài. Động thái này được giới quan sát nhìn nhận rộng rãi là nỗ lực nhằm hỗ trợ thị trường và giảm áp lực đối với lợi suất dài hạn.

Hôm thứ Hai, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm vượt ngưỡng 5% lần đầu tiên kể từ năm 2023 và tiếp tục dao động quanh mức này.

Trong khi đó, các nhà đầu tư cũng tập trung vào tác động từ quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hôm thứ Tư về việc tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm do lo ngại lạm phát. Đây là lần đầu tiên Fed tăng lãi suất trong hơn 3 năm.

Trung Quốc giảm trái phiếu Mỹ, tăng dự trữ vàng

Trung Quốc đã tụt xuống vị trí thứ ba trong danh sách các nước và vùng lãnh thổ nước ngoài nắm giữ nhiều trái phiếu Kho bạc Mỹ nhất vào tháng 3 năm ngoái, sau Nhật Bản và Anh.

Động thái này tiếp nối xu hướng giảm dần nhưng không diễn ra theo một đường thẳng của Trung Quốc đối với nợ chính phủ Mỹ. Xu hướng này bắt đầu từ nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Trung căng thẳng hơn và xuất hiện những lo ngại về nguy cơ đồng USD bị sử dụng như một công cụ gây sức ép địa chính trị.

Trái ngược với việc giảm lượng nắm giữ trái phiếu Mỹ, Trung Quốc lại liên tục bổ sung vàng vào dự trữ quốc gia. Vàng được xem rộng rãi là một tài sản phòng vệ trước các rủi ro địa chính trị và tài chính.

Số liệu chính thức cho thấy Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) đã tăng dự trữ vàng trong tháng 8, đánh dấu tháng thứ 22 liên tiếp mua thêm kim loại quý này.

Sau đợt bổ sung mới nhất, tổng lượng vàng dự trữ của Trung Quốc đạt 76,73 triệu ounce troy (tương đương 2.386,57 tấn).

Theo SCMP