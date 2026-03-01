Iran mở “làn sóng thứ sáu”: Tên lửa, UAV dội xuống khắp Trung Đông

Iran đã phát động một đợt tấn công mới trên khắp Trung Đông vào sáng 1/3, với các vụ nổ được các hãng truyền thông quốc tế ghi nhận tại nhiều thủ đô và thành phố lớn.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết họ đã triển khai “làn sóng thứ sáu” gồm các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào Israel và các căn cứ của Mỹ trong khu vực, theo hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran.

Tại Israel: Quân đội Israel cho biết đã phát hiện các tên lửa phóng từ Iran về phía nước này và các hệ thống phòng thủ đã được kích hoạt. Nhiều đợt còi báo động vang lên trên khắp miền trung và miền nam Israel.

Tại Dubai: Một nhóm phóng viên CNN có mặt tại Dubai cho biết đã nghe thấy nhiều tiếng nổ trong suốt buổi sáng, kèm theo khói bốc lên trên bầu trời. Giới chức cho biết mảnh vỡ từ một vụ đánh chặn trên không ở khu Business Bay của Dubai đã gây ra hỏa hoạn tại cảng thương mại lớn của thành phố là Jebel Ali. Những cột khói lớn cũng được nhìn thấy bốc lên từ khu vực cảng.

Cột khói bốc lên ở Dubai sau đòn tấn công của Iran.

Tại Doha: Tại Doha, Qatar nhiều tiếng nổ lớn đã xảy ra vào khoảng 7h30 sáng theo giờ địa phương. Bộ Nội vụ Qatar thông báo có 16 người bị thương, đồng thời ghi nhận “thiệt hại vật chất hạn chế” tại một số khu vực trong nước.

Tại Bahrain: Hệ thống phòng không đã đánh chặn ít nhất 45 tên lửa và 9 UAV trong đêm, theo truyền thông nhà nước. Một đoạn video cho thấy khói bốc lên gần khách sạn Crowne Plaza ở thủ đô Manama.

Tại Iraq: Các bức ảnh cho thấy khói đen dày đặc bốc lên từ một đám cháy tại sân bay Erbil. Hãng thông tấn Fars của Iran đưa tin nhiều tiếng nổ lớn đã được nghe thấy tại thành phố này vào sáng Chủ nhật.

Tại Oman: Cảng thương mại Duqm bị 2 UAV tấn công, khiến một công nhân bị thương, theo hãng thông tấn nhà nước Oman sáng Chủ nhật. Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Muscat đã phát đi cảnh báo an ninh, yêu cầu nhân viên và công dân Mỹ tại Oman trú ẩn tại chỗ “do các hoạt động đang diễn ra bên ngoài Muscat”.

Trung tâm an ninh hàng hải Oman cũng đưa tin một tàu chở dầu đã bị tấn công cách bờ biển Masandam của họ khoảng 5 hải lý.

Bốn người bị thương và toàn bộ thủy thủ đoàn gồm 20 người đã được sơ tán, trung tâm cho biết thêm. Con tàu có tên là “Skylight” và mang cờ của Palau, một quốc đảo nhỏ ở phía tây Thái Bình Dương.

Trung tâm an ninh hàng hải cho biết các hoạt động cứu hộ được thực hiện bởi hải quân và quân đội Oman, “thể hiện sự sẵn sàng của quốc gia trong việc đối phó với các sự cố hàng hải”.

Oman đã đóng vai trò quan trọng trong việc làm trung gian hòa giải các cuộc đàm phán gần đây giữa Iran và Mỹ, nhằm mục đích đạt được một thỏa thuận hạt nhân mới.

Israel nhắm mục tiêu vào "trung tâm Tehran"

Trong khi đó, Không quân Israel đã tiến hành một đợt tấn công mới vào thủ đô Tehran của Iran, theo Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF).

“Lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu Chiến dịch ‘Sư Tử Gầm’ (Roaring Lion): IDF đang tấn công các mục tiêu thuộc về chế độ khủng bố Iran ở trung tâm Tehran”, một tuyên bố cho biết, một ngày sau các cuộc tấn công phối hợp với Mỹ giết chết lãnh tụ tối cao của Iran.

“Trong ngày qua, Lực lượng Không quân Israel đã tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm thiết lập ưu thế trên không và mở đường tiến vào Tehran”, tuyên bố cho biết thêm.

Các báo cáo từ Tehran cho biết đã có các vụ nổ ở nhiều khu vực của thành phố vào sáng Chủ nhật.

Hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy những đám khói dày đặc bốc lên từ nhiều khu vực của Tehran.

Theo CNN