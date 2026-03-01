Iran tuyên bố đã tấn công 27 căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực và tổng hành dinh quân đội Israel

Các cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào căn cứ Mỹ và Israel khiến khu vực Trung Đông rơi vào tình trạng căng thẳng nghiêm trọng.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (Islamic Revolutionary Guard Corps – IRGC) ra thông báo cho biết 27 căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực, cùng với tổng hành dinh quân đội Israel đều đã bị Iran tấn công.

27 căn cứ quân sự Mỹ bị tấn công bằng tên lửa và UAV

Sáng 1/3, theo giờ địa phương, IRGC đã công bố bản Thông báo số 6. Thông báo cho biết Iran đã triển khai đợt tấn công thứ sáu trong chiến dịch mang tên “Lời hứa đích thực IV” (True Promise IV), trong đó IRGC tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào Israel và các căn cứ quân sự Mỹ trong khu vực.

Thông báo khẳng định 27 căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực, cùng tổng hành dinh quân đội Israel tại Hakirya và khu công nghiệp quốc phòng lớn ở Tel Aviv, đều là mục tiêu bị tấn công. Tuy thông báo của IRGC không đưa ra danh sách cụ thể 27 căn cứ, nhưng qua thông tin trên truyền thông quốc tế, một số căn cứ lớn của Mỹ bị tấn công bao gồm: Al-Udeid Air Base ở Qatar (căn cứ không quân Mỹ lớn nhất trong khu vực), Ali Al-Salem Air Base ở Kuwait, Al Dhafra Air Base ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Juffair SCH Hạm đội 5 Hải quân Mỹ ở thủ đô Manama của Bahrain, Erbil Air Base ở Iraq…

Tổng hành dinh quân đội Israel tại Hakirya bị trúng tên lửa Iran. Ảnh: CCTV.

Hãng thông tấn Reuters dẫn lại truyền thông nhà nước Iran cho biết IRGC tuyên bố một chiến dịch tấn công “mạnh mẽ nhất trong lịch sử” nhằm vào Israel và các căn cứ của Mỹ sắp được triển khai.

Theo tin của phía Iran ngày 1/3, tên lửa của IRGC đã đánh trúng trụ sở Bộ Tổng tham mưu quân đội Israel. Hình ảnh do phía Iran công bố cho thấy tòa nhà tổng hành dinh bị tấn công và bốc cháy vào rạng sáng cùng ngày. Phía Israel hiện chưa phản hồi.

Ngoài ra, Iran cũng cho biết trong ngày 1/3 đã tiến hành tấn công một căn cứ quân sự Mỹ ở miền bắc Iraq. Sáng 1/3 (giờ địa phương), bầu trời trên căn cứ không quân Erbil (Iraq) xuất hiện cột khói đen dày đặc. Căn cứ này có quân đội Mỹ đồn trú.

Hình ảnh tên lửa Iran rơi xuống UAE. Ảnh: CCTV.



UAE, Qatar và nhiều nước bị ảnh hưởng

Tính đến nay, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Bahrain, Kuwait, Qatar và nhiều quốc gia lân cận đã bị tác động bởi các đợt tấn công trả đũa Mỹ của Iran .

UAE: Ngày 28/2 (giờ địa phương), một khách sạn trên đảo nhân tạo Palm Jumeirah – biểu tượng nổi tiếng của Dubai – đã bốc cháy do tên lửa Iran.

Rạng sáng 1/3, nhà ga tại Sân bay quốc tế Dubai bị tấn công; video cho thấy sân bay đã tiến hành sơ tán khẩn cấp. Cùng thời điểm, khách sạn Burj Al Arab cũng bị tấn công và bốc cháy; nhiều du khách bị đánh thức bởi tiếng nổ lớn và phải di chuyển qua lối thoát hiểm.

Bahrain: Ngày 28/2, thủ đô Manama nhiều lần vang lên còi báo động phòng không. Khu Juffair – nơi có căn cứ quân sự Mỹ – xuất hiện nhiều tiếng nổ lớn do bị máy bay không người lái cảm tử của Iran tấn công. Bộ Nội vụ Bahrain cho biết nhiều tòa nhà dân cư tại Manama cũng bị hư hại.

Kuwait: Tối 28/2, khu vực gần Sân bay quốc tế Kuwait bị UAV cảm tử của Iran tấn công; công trình nhà ga số 2 đang xây dựng bị hư hại. Chưa có báo cáo thương vong ở đây. Bộ Y tế Kuwait cho biết các đợt tấn công trong ngày 28/2 khiến ít nhất 12 người Kuwait bị thương.

Qatar: Tại Qatar, các đợt tấn công của Iran khiến 8 người bị thương. Bộ Quốc phòng Qatar tối 28/2 cho biết nước này đã hứng chịu 65 tên lửa và 12 UAV tấn công tự sát, phần lớn đã bị đánh chặn. Tuy nhiên, 2 tên lửa đã trúng căn cứ không quân Al-Udeid của Mỹ tại Qatar, và 1 UAV đánh trúng một cơ sở radar cảnh báo sớm.

Khu công nghiệp ở Doha, Qatar bị cháy sau khi trúng tên lửa Iran. Ảnh: Getty.

Iraq: Sau khi Mỹ và Israel tiến hành không kích Iran ngày 28/2, Iraq tuyên bố đóng cửa không phận. Nhiều lực lượng dân quân Shiite thân Iran tại Iraq cảnh báo rằng nếu Mỹ sử dụng căn cứ trên lãnh thổ Iraq để hỗ trợ tấn công Iran, họ sẽ trực tiếp nhắm vào các mục tiêu Mỹ tại Erbil, khu tự trị người Kurd ở miền bắc Iraq.

Jordan: Trước tình hình khu vực leo thang đột ngột, lực lượng vũ trang Jordan đã được đặt trong tình trạng báo động cao. Do nhiều nước đóng cửa không phận, Jordan cũng tạm dừng một số chuyến bay và khuyến cáo hành khách cập nhật thông tin chuyến bay kịp thời.

Ngày 1/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng trên nền tảng Truth Social rằng: “Iran vừa tuyên bố hôm nay sẽ tiến hành hành động mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Họ tốt nhất đừng làm vậy, bởi nếu Iran làm thế, chúng tôi sẽ đáp trả bằng sức mạnh chưa từng thấy”.

