Điều chỉnh dự án mở rộng Nhà ga T1 sân bay Đà Nẵng, vốn hơn 11.282 tỷ đồng

Dự án cải tạo, mở rộng Nhà ga hành khách T1 sân bay quốc tế Đà Nẵng được điều chỉnh quy mô với tổng mức đầu tư hơn 11.282 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2029 và nâng công suất phục vụ lên 14 triệu hành khách mỗi năm.

Ngày 29/7, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã chấp thuận chủ trương đầu tư điều chỉnh Dự án Cải tạo, mở rộng Nhà ga hành khách T1 - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) làm chủ đầu tư.

Theo đó, dự án được điều chỉnh tăng tổng diện tích đất sử dụng lên hơn 165.000 m2 (trong đó, phần đã sử dụng khoảng 122.830 m2; phần mở rộng thêm khoảng 42.180 m2); tăng diện tích sàn nhà ga hành khách T1 lên khoảng 96.000 m2, đảm bảo dây chuyền khai thác quốc nội và quốc tế.

Ngoài ra, dự án còn có các hạng mục phụ trợ gồm: cầu cạn, nhà M&E, trạm xử lý nước thải, nhà để xe cao tầng kết hợp dịch vụ thương mại, hệ thống kỹ thuật, đường giao thông và bãi đỗ xe.

Tổng mức đầu tư dự án sau điều chỉnh hơn 11.282 tỷ đồng, trong đó phần mở rộng khoảng 9.937 tỷ đồng, được huy động từ 100% vốn của nhà đầu tư.

Sau điều chỉnh, dự án dự kiến khởi vào công tháng 8/2027; trong đó, hoàn thành phần mở rộng và đưa vào khai thác tháng 1/2029; hoàn thành cải tạo nhà ga hiện hữu tháng 8/2029. Thời gian thực hiện khoảng 41 tháng.

Quyết định điều chỉnh quy mô dự án nhằm nâng công suất khai thác của Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng lên 14 triệu hành khách/năm (bao gồm nội địa và quốc tế), đáp ứng nhu cầu tăng trưởng và nâng cao chất lượng phục vụ; đồng thời tạo cơ sở pháp lý quan trọng để đẩy nhanh tiến độ mở rộng hạ tầng hàng không, góp phần phát triển du lịch, logistics và nâng cao năng lực cạnh tranh của Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng trong giai đoạn tới.