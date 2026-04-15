Đà Nẵng bắt đầu đánh giá cán bộ, viên chức theo hiệu quả công việc

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành ban hành Quyết định số 32/2026/QĐ-UBND quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng theo hiệu quả công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc thành phố quản lý.

Theo đó, việc đánh giá được thực hiện trên thang điểm 100, gồm hai nhóm tiêu chí chính là nhóm tiêu chí chung và tiêu chí kết quả thực hiện. Bắt đầu áp dụng từ ngày 23/4/2026.

Nhóm tiêu chí chung chiếm tối đa 30 điểm, tập trung vào phẩm chất chính trị, đạo đức, ý thức kỷ luật; năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm; thái độ phục vụ người dân, doanh nghiệp; khả năng phối hợp và năng lực đổi mới, sáng tạo trong thực thi công vụ.

Nhóm tiêu chí kết quả thực hiện nhiệm vụ chiếm tối đa 70 điểm, đánh giá trực tiếp hiệu quả công việc thông qua số lượng, tiến độ và chất lượng các nhiệm vụ, sản phẩm được giao. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thể bổ sung tiêu chí đặc thù phù hợp với thực tiễn, nhưng không làm vượt tổng điểm của nhóm tiêu chí chung.

Đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, việc đánh giá dựa trên tỷ lệ hoàn thành công việc so với nhiệm vụ được giao trong kỳ, xét theo 3 yếu tố: số lượng, tiến độ và chất lượng.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, ngoài các tiêu chí trên còn phải đánh giá thêm kết quả hoạt động của đơn vị, khả năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ, cũng như năng lực xây dựng, duy trì đoàn kết nội bộ. Đây là điểm mới nhằm làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý và điều hành.

Điểm đánh giá chính thức được xác định bằng tổng điểm tiêu chí chung và điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ. Ngoài ra, quy định cũng đưa ra cơ chế cộng điểm đối với các trường hợp hoàn thành vượt mức, có sáng kiến hoặc được khen thưởng; đồng thời trừ điểm đối với các trường hợp vi phạm, chậm tiến độ hoặc công việc không đảm bảo chất lượng.

Điểm cộng và điểm trừ không tính trực tiếp vào tổng điểm chính thức, nhưng là căn cứ quan trọng để xem xét, quyết định mức xếp loại cuối cùng.

Cán bộ, công chức, viên chức được xếp loại hằng tháng theo 4 mức: “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, “Hoàn thành nhiệm vụ” và “Không hoàn thành nhiệm vụ”.

Trong đó, mức “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” yêu cầu đạt từ 90 điểm trở lên, hoàn thành 100% nhiệm vụ, có ít nhất 30% công việc vượt yêu cầu và thuộc nhóm 20% có điểm cao nhất trong cơ quan, đơn vị. Mức “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” áp dụng cho trường hợp đạt từ 70 đến dưới 90 điểm và hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ được giao.

Các trường hợp đạt từ 50 đến dưới 70 điểm được xếp loại “Hoàn thành nhiệm vụ”, nhưng vẫn còn hạn chế nhất định. Những trường hợp dưới 50 điểm, hoặc vi phạm kỷ luật, có sai phạm nghiêm trọng, sẽ bị xếp loại “Không hoàn thành nhiệm vụ”.

Quy định nêu rõ, kết quả đánh giá hằng tháng là cơ sở để đánh giá, xếp loại theo quý và năm. Điểm đánh giá quý, năm được tính theo trung bình cộng điểm các tháng trong kỳ, kết hợp với các tiêu chí bổ sung theo quy định hiện hành.

Đối với xếp loại dài hạn, ngoài điểm số, còn xem xét số tháng đạt mức xuất sắc, mức hoàn thành tốt hoặc không hoàn thành nhiệm vụ. Trường hợp không tham gia đánh giá tháng (không có lý do chính đáng) sẽ bị trừ điểm khi xét kết quả quý, năm.

Theo UBND TP Đà Nẵng việc ban hành quy định được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến tích cực trong công tác quản lý, đánh giá đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Với cách tiếp cận dựa trên hiệu quả công việc, quy định góp phần nâng cao trách nhiệm cá nhân, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo và cải thiện chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; đồng thời, đây cũng là cơ sở quan trọng để các cơ quan, đơn vị thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, bố trí, sử dụng và phát triển đội ngũ cán bộ một cách công bằng, minh bạch và hiệu quả hơn.