Dân số Đà Nẵng dự kiến đạt 6 triệu người vào năm 2050. Khi đó, TP sẽ hiện đại, thông minh, đáng sống, giàu bản sắc.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Đây là bước ngoặt quan trọng, mở ra định hướng phát triển dài hạn cho thành phố sau hợp nhất, với quy mô dân số lên đến 6 triệu người và vai trò cực tăng trưởng quốc gia.

Theo Quyết định, phạm vi lập quy hoạch khoảng 11.860 km², bao gồm toàn bộ địa giới hành chính Đà Nẵng và không gian biển phía Đông. Dân số toàn thành phố dự kiến đạt 6 triệu người vào năm 2050, trong đó dân số đô thị khoảng 4 triệu người, dân số thường trú khoảng 4,9 triệu người. Đất dân dụng đô thị dự kiến từ 28.000 – 44.000 ha, đất dân dụng nông thôn khoảng 30.000 ha.

Đến năm 2050, Đà Nẵng sẽ là trung tâm quốc gia và khu vực về logistics, kinh tế biển, thương mại, tài chính, thương mại tự do.

Đến năm 2050, Đà Nẵng được định hướng trở thành thành phố hiện đại, thông minh, đáng sống, giàu bản sắc, là cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia. Thành phố sẽ là trung tâm quốc gia và khu vực về logistics, kinh tế biển, thương mại, tài chính, thương mại tự do, khoa học – công nghệ, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; đồng thời là trung tâm du lịch – di sản, văn hóa – thể thao, giáo dục – đào tạo và y tế chất lượng cao.

Tầm nhìn đến năm 2075, Đà Nẵng sẽ là thành phố sinh thái, hiện đại, thông minh, có sức hấp dẫn tầm quốc tế, đảm bảo quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển đảo vững chắc.

Định hướng không gian đô thị đa cực và hạ tầng chiến lược

Quy hoạch yêu cầu xây dựng mô hình không gian đa cực – đa trục – đa chức năng, kết nối chặt chẽ vùng động lực phía Đông, phía Tây, không gian biển và đặc khu Hoàng Sa. Các trục cảnh quan – du lịch – sinh thái sẽ được hình thành dọc sông Hàn, Vu Gia – Thu Bồn, Cổ Cò, Trường Giang và không gian mặt biển, tạo bản sắc đô thị biển đặc trưng.

Phía Tây thành phố phát triển theo hướng bảo tồn thiên nhiên, hạn chế can thiệp địa hình, ưu tiên nông nghiệp công nghệ cao, du lịch cộng đồng và trung tâm dược liệu Sâm Ngọc Linh. Phía Nam tập trung phát triển logistics gắn với sân bay Chu Lai và cụm cảng biển Quảng Nam.

Đặc biệt, Đà Nẵng sẽ mở rộng không gian đô thị thống nhất với Điện Bàn và Hội An, hình thành khu đô thị biển liên hoàn, giảm áp lực dân cư nội đô và khai thác tối đa quỹ đất mới.

Đà Nẵng sẽ xây dựng mô hình không gian đa cực - đa trục - đa chức năng, kết nối chặt chẽ vùng động lực phía Đông, phía Tây, không gian biển và mở rộng không gian đô thị thống nhất với Điện Bàn, Hội An.

Về hạ tầng, quy hoạch nhấn mạnh hệ thống giao thông đa phương thức (đường bộ, đường sắt, đường thủy, hàng không, đường biển) hiện đại, kết nối Đông – Tây mạnh mẽ với Lào, Campuchia và Tây Nguyên. Đặc biệt, nghiên cứu các mô hình giao thông đô thị tiên tiến, giao thông thông minh, phương tiện tự hành, hệ thống hạ tầng cảm biến và trạm sạc điện; nghiên cứu khả năng phát triển các tuyến giao thông công cộng khối lượng lớn và các tuyến đường sắt đô thị, đường sắt tự động ven biển nhằm tăng cường kết nối các trung tâm đô thị, các khu chức năng, sân bay và hệ thống cảng biển.

Đồng thời, thành phố sẽ triển khai hiệu quả các cơ chế đặc thù đã được Trung ương ban hành, cụ thể hóa thành các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư đến năm 2030, 2050 và tầm nhìn 2075.

Với định hướng này, Quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2050 không chỉ là kế hoạch phát triển không gian mà còn là nền tảng để Đà Nẵng khẳng định vị thế là cực tăng trưởng kinh tế – xã hội lớn của cả nước, góp phần thúc đẩy phát triển vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

