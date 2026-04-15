DAVAS 2026 mở ra cơ hội thu hút dòng vốn đầu tư thiên thần, mạo hiểm vào Đà Nẵng

Việc tổ chức DAVAS 2026 được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội thu hút dòng vốn đầu tư thiên thần và đầu tư mạo hiểm vào Đà Nẵng, góp phần thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thành phố.

Nơi hội tụ của dòng vốn đầu tư toàn cầu

UBND TP Đà Nẵng vừa công bố kế hoạch tổ chức Diễn đàn đầu tư mạo hiểm và thiên thần Đà Nẵng năm 2026 - Danang Venture and Angel Summit 2026 (DAVAS 2026).

Diễn đàn DAVAS 2026 do Sở KH&CN TP Đà Nẵng chủ trì, Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng tổ chức thực hiện.

DAVAS 2026 mang chủ đề “Đổi mới sáng tạo gặp gỡ đầu tư toàn cầu”, thông điệp “Ý tưởng thăng hoa, dòng vốn lan tỏa” dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 25/5 - 27/5 tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana Đà Nẵng và một số địa điểm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Theo kế hoạch, diễn đàn dự kiến quy tụ đại diện nhiều quỹ đầu tư trong và ngoài nước như Genesia Ventures, Makara, Vertex Ventures, TRIVE, Sunwah, Universal Materials Incubator Co. Ltd, Daiwa Corporate Investment Co. Ltd, Z Venture Capital…; cùng các tổ chức, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp như Swiss EP, Kilsa Global, Aeternum Consulting Ltd., Republic Polytechnic và các hệ sinh thái đầu tư của một số quốc gia, vùng lãnh thổ.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết diễn đàn DAVAS 2026 được tổ chức nhằm cụ thể hóa các định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo Nghị quyết số 57, đồng thời phát huy vai trò của doanh nghiệp công nghệ, nhà đầu tư và nguồn lực xã hội trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững.

Các gian hàng triển lãm, giới thiệu sản phẩm, công nghệ tại DAVAS 2025.

Hình thành nền tảng kết nối “4 nhà” trong đầu tư

Cũng theo lãnh đạo TP Đà Nẵng, thông qua DAVAS 2026, Đà Nẵng hình thành nền tảng kết nối hiệu quả giữa "4 nhà": Nhà nước - doanh nghiệp - nhà đầu tư - viện, trường, qua đó tạo môi trường đầu tư minh bạch, chuyên nghiệp, nâng cao năng lực tiếp cận vốn, công nghệ và tri thức cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, quảng bá hình ảnh Đà Nẵng là trung tâm đổi mới sáng tạo và đầu tư mạo hiểm của khu vực.

Chính vì vậy, bên cạnh các đơn vị, tổ chức quỹ đầu tư, hệ sinh thái khởi nghiệp, DAVAS 2026 dành không gian riêng cho các trường đại học, cao đẳng; giảng viên, sinh viên trên địa bàn TP Đà Nẵng; các vườn ươm doanh nghiệp trên địa bàn TP… nhằm giới thiệu các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tiêu biểu của sinh viên, giảng viên và nhóm nghiên cứu, công nghệ mới, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tham gia pitching gọi vốn, kết nối doanh nghiệp và trưng bày tại khu triển lãm công nghệ trong khuôn khổ DAVAS 2026.

Diễn ra xuyên suốt trong 3 ngày, chuỗi các hoạt động của DAVAS 2026 gồm: hội thảo tiếp cận thị trường trước DAVAS tại Đà Nẵng; các tọa đàm kết nối đầu tư; triển lãm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với hơn 50 gian hàng; chương trình pitching gọi vốn với khoảng 50 dự án trong và ngoài nước; kết nối đầu tư 1:1 giữa các quỹ và startup; Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác; công bố hợp tác giữa quỹ, startup và đối tác quốc tế…

Trong khuôn khổ DAVAS 2026, Diễn đàn đầu tư mạo hiểm và thiên thần Đà Nẵng năm 2026 sẽ đem đến cơ hội cho các nhà đầu tư tham gia hoạt động vào Trung tâm tài chính quốc tế Đà Nẵng.

Đáng chú ý là trong khuôn khổ DAVAS 2026, Diễn đàn đầu tư mạo hiểm và thiên thần Đà Nẵng năm 2026 với sự tham dự của lãnh đạo thành phố, cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng, các quỹ đầu tư… xoay quanh các chủ đề:

​ Dòng vốn đầu tư thiên thần (Angel Investment) là nguồn vốn tư nhân, thường từ các cá nhân giàu có, rót vào các công ty khởi nghiệp (startup) giai đoạn đầu hoặc hạt giống để đổi lấy cổ phần hoặc trái phiếu chuyển đổi ​

Đà Nẵng Fintech Lab - Bệ phóng kỳ lân số; Mô hình gọi vốn cộng đồng toàn cầu thông qua Trung tâm tài chính quốc tế (IFC) Đà Nẵng (thông qua 2 tọa đàm chuyên đề: IFC và Sandbox Đà Nẵng - Động lực đổi mới của Việt Nam;

Quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia và địa phương - Kết nối với dòng vốn đầu tư toàn cầu và Pitching gọi vốn - kết nối đầu tư) sẽ đem đến cơ hội cho các nhà đầu tư tham gia hoạt động vào Trung tâm tài chính quốc tế Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, Hội nghị thượng đỉnh các nhà xây dựng Web3 năm 2026 (Web3 Builders' Summit 2026) với loạt tọa đàm chuyên đề như: Vai trò của Stablecoin trong thanh toán xuyên biên giới: Cuộc chiến lợi suất; Token hóa thế giới vật lý - Cơ sở hạ tầng tài sản thế giới thực (RWA): Lựa chọn cơ sở hạ tầng; Quản trị phi tập trung và sự phù hợp với khung pháp lý; “Blockchain vô hình” và mức độ hoàn thiện về trải nghiệm người dùng sẽ mang đến cái nhìn mới trong các hoạt động tài chính số.

“Với kế hoạch đặt ra, DAVAS 2026 hướng đến khẳng định vị thế của Đà Nẵng là điểm đến kết nối dòng vốn đầu tư thiên thần và đầu tư mạo hiểm trong nước và quốc tế, góp phần phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo gắn với hội nhập quốc tế”, ông Bửu nhấn mạnh.

