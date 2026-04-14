Đà Nẵng lần đầu tiên tổ chức Triển lãm Made in Da Nang Expo 2026

Made in Da Nang Expo 2026 là sự kiện Triển lãm lần đầu tiên của Đà Nẵng có quy mô 112 cụm gian hàng, với sự tham dự của hơn 500 sản phẩm đến từ các xã, phường, đặc khu và các sở, ban, ngành, hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn.

Sở Công thương thành phố Đà Nẵng vừa cho biết sự kiện Triển lãm Made in Da Nang Expo 2026 sẽ diễn ra từ ngày 16/4 - 20/4 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Đà Nẵng (số 9 Cách Mạng Tháng Tám, phường Cẩm Lệ).

Đây là lần đầu tiên Đà Nẵng tổ chức Triển lãm “Made in Da Nang Expo 2026” với chủ đề “Niềm tin hàng Việt – Made in Đà Nẵng”. Sự kiện được tổ chức nhằm thúc đẩy kết nối cung – cầu giữa doanh nghiệp Đà Nẵng với các nhà phân phối, đối tác trong nước và quốc tế; mở rộng mạng lưới tiêu thụ, thúc đẩy xuất khẩu sản phẩm “Made in Đà Nẵng”; tạo không gian trải nghiệm, check-in văn hóa và mua sắm trực tiếp cho người dân và du khách...

Triển lãm được tổ chức trên diện tích hơn 3.000 m2 trong nhà và 50.000 m2 ngoài trời. Sự kiện quy tụ khoảng 112 cụm gian hàng, trưng bày hơn 500 sản phẩm đặc trưng của Đà Nẵng, bao gồm: sản phẩm OCOP, thủ công mỹ nghệ, nông sản, thực phẩm chế biến, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao và các mặt hàng định hướng xuất khẩu.

"Đây là sự kiện quan trọng nằm trong chiến lược phát triển kinh tế - thương mại của Đà Nẵng năm 2026, góp phần khẳng định vị thế thành phố là trung tâm logistics, thương mại và xuất khẩu của miền Trung. Ban Tổ chức kỳ vọng triển lãm sẽ trở thành “cú hích” giúp các sản phẩm Đà Nẵng vươn tầm quốc tế, đồng thời củng cố niềm tin của người tiêu dùng vào hàng Việt Nam chất lượng cao", lãnh đạo Sở Công thương TP Đà Nẵng cho hay.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, triển lãm còn mang đến chuỗi trải nghiệm văn hóa phong phú: Trình diễn làng nghề mây tre đan, gỗ mỹ nghệ, đúc đồng; Trình diễn Áo dài lụa và bộ sưu tập “Đà Nẵng trong tôi”; Biểu diễn múa cồng chiêng của đồng bào Cơ Tu; Nghệ thuật Bài chòi truyền thống.