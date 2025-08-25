Hội Công tác xã hội ngành y tế Việt Nam ra đời tạo “nhịp cầu” kết nối người bệnh với cộng đồng

“Nhịp cầu” kết nối người bệnh với cộng đồng

Chiều 25/8 tại Hà Nội, Đại hội thành lập Hội CTXH ngành y tế Việt Nam lần thứ I đã diễn ra với sự tham dự của lãnh đạo Bộ Nội vụ, Bộ Y tế cùng gần 300 đại biểu.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đánh giá cao vai trò của CTXH trong y tế

Tại Đại hội, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đánh giá cao vai trò của đội ngũ làm CTXH trong y tế " là một nghề, một khoa học và là “nhịp cầu” kết nối trái tim – trí tuệ – cộng đồng, giúp người bệnh không đơn độc trên hành trình chống chọi với bệnh tật".

Sau 15 năm, đến nay 100% bệnh viện Trung ương và hơn 90% bệnh viện tỉnh, khu vực đã có phòng/tổ CTXH, với gần 10 nghìn cán bộ, nhân viên, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.

Sự ra đời của Hội CTXH khẳng định vị trí và tầm quan trọng của CTXH trong hệ thống y tế. Đây sẽ là nơi kết nối nhân viên CTXH, giảng viên, chuyên gia, nhà hoạch định chính sách và các nhà khoa học, nhằm chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao năng lực nghề nghiệp, đồng thời, phối hợp chặt chẽ với đội ngũ y tế để cải thiện chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh và phòng bệnh.

Thứ trưởng Thuấn cũng mong muốn với sự ra đời của Hội, CTXH ngành y tế sẽ có một điểm tựa mới để phát triển chuyên nghiệp và hội nhập quốc tế, đồng hành cùng các thầy thuốc. Mục tiêu hướng đến là tất cả các cơ sở y tế đều có đội ngũ CTXH hoạt động theo quy mô giường bệnh, đồng thời phát triển các nhóm chuyên trách cho những lĩnh vực dễ tổn thương như ung bướu, tâm thần, chăm sóc giảm nhẹ, sản, nhi…

Bên cạnh đó, Hội cần nghiên cứu xây dựng một hệ thống dữ liệu về CTXH kết nối toàn ngành y tế và với các ngành khác, giúp tư vấn – quản lý trường hợp – hỗ trợ bệnh nhân được thực hiện kịp thời, minh bạch, hiệu quả. CTXH không chỉ dừng lại ở phòng bệnh mà phải kết nối rộng rãi trên nền tảng số, tới từng hộ gia đình, cộng đồng.

Bộ Y tế cam kết sẽ đồng hành và tạo điều kiện tối đa để Hội CTXH hoạt động hiệu quả với việc cung cấp thông tin, dữ liệu, kết quả nghiên cứu và định hướng phát triển ngành, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Hướng tới hệ thống CTXH y tế chuyên nghiệp và hội nhập

Tân Chủ tịch Hội CTXH Nguyễn Tuấn Hưng mong muốn Hội sẽ góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

Đại hội đã bầu PGS.TS Nguyễn Tuấn Hưng, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Y tế), làm Chủ tịch Hội.

Chia sẻ với VietTimes bên lề sự kiện này, tân Chủ tịch Hội CTXH cho biết một số nhiệm vụ trọng tâm của Hội: Tham gia xây dựng, phản biện, giám sát chính sách, pháp luật và quy chế chuyên môn liên quan; tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn và quản lý cho hội viên; xây dựng hướng dẫn chuyên môn, quy trình thực hành CTXH áp dụng trong các cơ sở y tế; thúc đẩy nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế; truyền thông và ứng dụng công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), vào CTXH ngành y tế.

Hội sẽ chủ động hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu, bệnh viện, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế.