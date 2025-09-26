Hỏa hoạn nghiêm trọng sau vụ tàu chở nhiên liệu trật bánh ở Smolensk, Nga

Vụ va chạm giữa tàu chở hàng và xe tải ở Smolensk, Nga khiến 6 toa chở nhiên liệu bốc cháy dữ dội. Lực lượng cứu hỏa huy động 10 xe chữa cháy và một tàu chuyên dụng để dập lửa.

Lực lượng cứu hỏa tại vùng Smolensk, Nga, đang khẩn trương xử lý vụ trật bánh tàu hỏa khiến 6 toa chở nhiên liệu bốc cháy, theo thông báo từ Bộ Tình trạng khẩn cấp.

Sự cố xảy ra tại một điểm giao cắt đường sắt, cách thành phố Smolensk khoảng 45 km về phía tây, trên tuyến đường sắt dẫn đến Vitebsk (Belarus), khi đoàn tàu chở hàng va chạm với một chiếc xe tải.

Giới chức cho biết đã điều động 10 xe cứu hỏa cùng một đoàn tàu chuyên dụng dập lửa tới hiện trường để kiểm soát đám cháy.

Theo RT