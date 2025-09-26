Không quân Ấn Độ chuẩn bị “lột xác” với 140 chiến đấu cơ tàng hình Su-57 Nga

Truyền thông Ấn Độ đồng loạt đưa tin Bộ Quốc phòng nước này đang đánh giá kế hoạch mua trực tiếp 2 phi đội tiêm kích Su-57 thế hệ thứ 5 từ Nga, đồng thời ký thỏa thuận sản xuất thêm tới 5 phi đội trong nước theo giấy phép, nhiều khả năng tại cơ sở của Hindustan Aeronautics Limited (HAL) ở Nashik.

Mỗi phi đội của Không quân Ấn Độ triển khai khoảng 20 chiếc, đồng nghĩa với việc thương vụ này có thể mang lại khoảng 140 tiêm kích thế hệ mới, thay đổi toàn diện năng lực chiến đấu của lực lượng không quân. Các nhà phân tích Ấn Độ lâu nay đã chỉ ra nhiều điểm yếu trong đội hình máy bay chiến đấu của nước này, đặc biệt là hiệu suất của tiêm kích Rafale mới, vốn bộc lộ hạn chế khi Ấn Độ phát động Chiến dịch Sindoor nhằm vào Pakistan hồi đầu tháng 5.

Máy bay chiến đấu hạng nặng Su-30MKI (phía trước) và máy bay chiến đấu hạng nhẹ Rafale của Không quân Ấn Độ. Ảnh: MW.

Theo tờ The Print, sự quan tâm ngày càng lớn của Bộ Quốc phòng Ấn Độ với Su-57 xuất phát từ thực tế chiến trường, khi dòng máy bay này được xem là tối ưu để khắc phục những lỗ hổng quan trọng về tầm bắn và hệ thống vũ khí trong biên chế hiện tại. Su-57 không chỉ có tầm hoạt động xa hơn nhiều so với các tiêm kích đang triển khai trong khu vực và thậm chí vượt xa bất kỳ mẫu nào của phương Tây, mà còn có khả năng mang tên lửa đối không và tên lửa hành trình cho phép tấn công sâu vào lãnh thổ đối phương.

Khả năng tàng hình và tác chiến điện tử tiên tiến của Su-57 được kỳ vọng sẽ mang lại khả năng sống sót cao hơn, cho phép thực hiện các đòn đột kích xuyên sâu vào không phận Pakistan. Loại tiêm kích này từng được thử lửa trong nhiều chiến dịch, từ chế áp phòng không cho tới tác chiến trong khu vực dày đặc hỏa lực phòng thủ, cũng như đối đầu trực tiếp với máy bay đối phương nhiều hơn bất kỳ mẫu tiêm kích thế hệ 5 nào khác.

Hồi đầu tháng 8, Su-57 lần đầu tiên được báo cáo đã tích hợp thành công tên lửa siêu vượt âm đối đất trong biên chế tác chiến – một năng lực đặc biệt hấp dẫn với Không quân Ấn Độ.

Chiến đấu cơ Su-57. Ảnh: MW.

Nếu hợp đồng 2 phi đội Su-57 sản xuất tại Nga và 5 phi đội sản xuất nội địa được ký kết, điều này sẽ tái hiện gần như nguyên vẹn thương vụ Su-30MKI trước đây. Với Su-30MKI, Ấn Độ ban đầu cũng ký thỏa thuận 140 chiếc, trong đó khoảng 50 chiếc được chế tạo tại Nga trước khi dây chuyền nội địa đi vào hoạt động. Sau đó, nhờ hiệu suất cao của máy bay, sự chậm trễ của các dự án kế tiếp, cùng lợi ích to lớn cho công nghiệp quốc phòng trong nước, số lượng đặt mua Su-30MKI đã tăng lên hơn 270 chiếc.

Các chuyên gia cho rằng, nếu Ấn Độ tiến tới sản xuất Su-57 theo giấy phép, khả năng cao nước này sẽ tiếp tục đặt hàng vượt xa con số 140 chiếc ban đầu. Điều đó không chỉ giúp tiêm kích Su-57 liên tục được hiện đại hóa theo từng giai đoạn, mà còn tăng mức độ nội địa hóa sản xuất.

Trong khi đó, chương trình phát triển tiêm kích thế hệ 5 nội địa của Ấn Độ – AMCA (Advanced Multirole Combat Aircraft) – chưa được kỳ vọng biên chế trước cuối thập niên 2030, và có thể chỉ đi vào hoạt động từ thập niên 2040. Sự thiếu kinh nghiệm phát triển máy bay chiến đấu của Ấn Độ cũng đặt ra hoài nghi về việc AMCA liệu có thể đạt tới năng lực ngang bằng với các biến thể Su-57 hiện đại hóa hay không.

Theo Military Watch