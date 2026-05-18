Hòa Phát - Đại Quang Minh lập liên doanh nghìn tỷ khai thác mỏ sắt lớn nhất Việt Nam

Sau khi cổ đông Trung Quốc rút khỏi liên doanh khai thác mỏ sắt Quý Xa tại Lào Cai, pháp nhân mới đã được thành lập với sự tham gia góp vốn của nhóm Hòa Phát và ông Trần Đăng Khoa (Chủ tịch Đại Quang Minh).

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai vừa tổ chức hội nghị lần thứ 10 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 4, đồng thời cho ý kiến đối với các tờ trình, báo cáo thuộc thẩm quyền. Đáng chú ý, hội nghị đã tập trung thảo luận về vấn đề, trong đó có chủ trương chấp thuận đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án khai thác mỏ sắt Quý Xa tại xã Văn Bàn.

Mỏ Quý Xa được đánh giá là một trong những mỏ quặng sắt lớn nhất Việt Nam và có chất lượng hàng đầu ở khu vực Đông Nam Á với trữ lượng khoảng 120 triệu tấn.

Dự án được cấp phép khai thác từ năm 2007 cho Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (VTM) - liên doanh giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc. Trong đó, VNSTEEL nắm 46,85% vốn, Công ty Khoáng sản Lào Cai (LAMICO) sở hữu 8,1%, còn phía Trung Quốc là Công ty Gang thép Côn Minh (KISC) nắm 45% vốn điều lệ.

Dữ liệu của VietTimes cho thấy tại thời điểm tháng 5/2026, đối tác Trung Quốc đã rút hoàn toàn khỏi liên doanh, thay thế pháp nhân này là Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Kim loại Thủ đô.

Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Kim loại Thủ đô thành lập vào tháng 12/2025, lĩnh vực kinh doanh chính là khai thác quặng sắt có vốn điều lệ 1.200 tỷ đồng.

Danh sách cổ đông sáng lập gồm: Công ty Cổ phần Đầu tư KVS (10%), Công ty Cổ phần Gang thép Hòa Phát (40%), ông Trần Đình Long (10%), ông Phạm Anh Đức (5%), ông Trần Đăng Khoa (25%), ông Nguyễn Mạnh Tuấn (5%), ông Nguyễn Ngọc Quang (5%).

Trong danh sách trên, tỷ phú Trần Đình Long là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát (HoSE: HPG), ông Nguyễn Ngọc Quang hiện là Thành viên HĐQT HPG, còn Công ty Cổ phần Gang thép Hòa Phát cũng là một thành viên của HPG. Tính ra, nhóm Hòa Phát nắm 55% vốn Công ty Kim Loại Thủ đô.

Đáng chú ý, danh sách cổ đông này còn có ông Trần Đăng Khoa (nắm 25%) - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Địa ốc Đại Quang Minh.

Cùng với Thaco, Đại Quang Minh - Hòa Phát là 2 đơn vị trong liên danh thực hiện dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Quy mô dự án khoảng 11.400 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 737.000 tỷ đồng (tương đương hơn 28 tỷ USD). Tiến độ thực hiện dự kiến từ năm 2026 đến năm 2038.

Dự án được triển khai tại 16 xã, phường gồm: Hồng Hà, Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên, Bát Tràng. So với nghị quyết sơ bộ cuối năm 2025, dự án đã giảm 3 phường gồm Vĩnh Tuy, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai.

Tại ĐHĐCĐ 2026 thường niên 2026 của Tập đoàn Hòa Phát, điều ấn tượng đầu tiên với các cổ đông là tấm phông nền Trục Đại lộ Cảnh quan sông Hồng. Trả lời các cổ đông, Chủ tịch HĐQT Trần Đình Long cho biết một trong những dự án mà ban lãnh đạo Hòa Phát đặc biệt tâm huyết là quy hoạch phát triển trục đại lộ cảnh quan ven sông Hồng với quy mô khoảng 11.000 ha và tổng mức đầu tư ước tính khoảng 855.000 tỷ đồng.

Ông cho rằng khu vực bãi bồi ven sông Hồng có tiềm năng rất lớn để phát triển không gian đô thị hiện đại, tương tự cách nhiều thành phố trên thế giới khai thác hiệu quả cảnh quan ven sông như Phố Đông của Thượng Hải, khu vực ven sông Seine tại Paris hay không gian ven sông Hàn ở Đà Nẵng.

Dù vậy, ông Long cho biết dự án hiện vẫn trong giai đoạn nghiên cứu và còn nhiều thách thức lớn, đặc biệt là việc di dời khoảng 200.000 cư dân và xử lý các vấn đề liên quan đến dòng chảy của sông Hồng.

"Đây là những khó khăn rất lớn. Nhưng nếu lần này không làm được, thì có lẽ sẽ không bao giờ làm được nữa”, ông nhấn mạnh.