FPT Retail đạt doanh thu hơn 30.700 tỷ đồng, lợi nhuận vượt 1.000 tỷ sau nửa đầu năm

FPT Retail ghi nhận doanh thu hợp nhất 30.743 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2026, tăng 33% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế vượt 1.000 tỷ đồng, hoàn thành 67% kế hoạch năm.

Chiều 29/7, Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail, HoSE: FRT) công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026 với doanh thu hợp nhất đạt 30.743 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 52% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.038 tỷ đồng, tương đương 67% kế hoạch năm 2026.

Kết quả kinh doanh của FPT Retail trong 6 tháng đầu năm 2026.

Bên cạnh đó, doanh thu từ kênh trực tuyến đạt 4.996 tỷ đồng, tăng 25%. Động lực tăng trưởng chủ yếu tiếp tục đến từ hai mảng kinh doanh cốt lõi là chuỗi nhà thuốc Long Châu và hệ thống FPT Shop.

Trong nửa đầu năm, Long Châu ghi nhận doanh thu 21.448 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ và hoàn thành 52% kế hoạch năm. Doanh thu bình quân đạt khoảng 1,3 tỷ đồng mỗi nhà thuốc mỗi tháng, cao hơn mức bình quân năm 2025, phản ánh hiệu quả của hệ thống trong quá trình mở rộng quy mô đi cùng nâng cao chất lượng vận hành.

Tính đến hết tháng 6/2026, hệ thống Long Châu sở hữu 2.639 nhà thuốc và 236 trung tâm tiêm chủng. Bên cạnh đó, Long Châu tiếp tục mở rộng danh mục thuốc thế hệ mới và thuốc hiếm lên 12 loại.

Kết quả kinh doanh theo lĩnh vực kinh doanh của FPT Retail.

Ở mảng bán lẻ công nghệ, FPT Shop đạt doanh thu 9.387 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ và hoàn thành 51% kế hoạch năm. Doanh thu bình quân đạt khoảng 2,5 tỷ đồng mỗi cửa hàng mỗi tháng, tăng hơn 34% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả đến từ việc điều chỉnh danh mục sản phẩm, tăng nguồn hàng theo mùa vụ, kết hợp các chương trình bán hàng và giải pháp tài chính linh hoạt.