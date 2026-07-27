Cổ phiếu PNJ bất ngờ "cháy hàng"

Phiên giao dịch đầu tuần 27/7, cổ phiếu PNJ bất ngờ không còn hàng để bán, khiến cổ phiếu này chạm trần với mức giá 32.900 đồng/cp.

Sau 4 phiên giảm sàn liên tiếp và "bốc hơi" gần 1 tỷ USD vốn hóa, cổ phiếu PNJ của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận bất ngờ có diễn biến trái ngược.

Cụ thể, ngay từ đầu phiên 27/7, lực cầu bắt đáy xuất hiện mạnh, nhanh chóng kéo thị giá lên mức giá trần chỉ sau hơn một tiếng giao dịch.

Thị trường tiếp tục giằng co, song đến cuối phiên, cổ phiếu PNJ vẫn đóng cửa tại 32.900 đồng/cổ phiếu, tăng gần 6,99%, với thanh khoản đạt hơn 10 triệu đơn vị. Điều này đồng nghĩa đã có một lượng cầu nhất định mua gom cổ phiếu vàng bạc đá quý này, thậm chí thị trường không có “hàng” để bán.

Biểu đồ độ sâu của thị trường đối với cổ phiếu này cho thấy, vùng giá được gom nhiều nhất là 32.800 đồng/cp, kế tiếp là 32.850 đồng/cp và 32.900 đồng/cp.

Diễn biến đáng chú ý của cổ phiếu PNJ phiên đầu tuần 27/7. Ảnh chụp màn hình.

Phiên 27/7 hôm nay cũng là phiên đầu tiên của PNJ tăng trở lại sau chuỗi 5 phiên giảm điểm liên tiếp, trong đó có 4 phiên nằm sàn.

Việc bật tăng gần hết biên độ trong phiên hôm nay diễn ra sau khi cuối tuần trước, cổ phiếu PNJ bị bán mạnh với hơn 41 triệu cổ phiếu được sang tay.

Phiên hôm đó gây chú ý khi có một lực cầu mạnh hấp thụ gần hết lượng cổ phiếu đang dư bán sàn. Để rồi cuối phiên chỉ còn 423.000 cổ phiếu chờ bán ở mức giá sàn. Con số này đã giảm rất sâu so với hàng triệu đơn vị được chờ khớp lệnh những phiên trước đây. Điều này cho thấy cổ phiếu PNJ đang được một nhóm đầu tư nỗ lực giải cứu.

Dù tăng trần trong phiên 27/7, đây mới là phiên tăng hết biên độ thứ hai của PNJ trong 17 phiên giao dịch kể từ khi xuất hiện thông tin Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (P-Lab), công ty con do PNJ sở hữu 100% vốn - liên quan đến vụ án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia.

Nguồn: PH tổng hợp.

Dù vậy, giới đầu tư vẫn phải đặt câu hỏi rằng sự hồi phục của cổ phiếu PNJ trong phiên 27/7 phải chăng cho thấy dòng tiền đã nhìn thấy cơ hội, hay đây chỉ là một nhịp hồi ngắn hạn trước những thách thức khó đoán còn ở phía trước?

Sau 17 phiên giao dịch, thị giá PNJ vẫn giảm khoảng 62%, khiến vốn hóa doanh nghiệp "bốc hơi" hơn 15.450 tỷ đồng.

Trong khi đó, nhiều công ty chứng khoán tiếp tục điều chỉnh chính sách cho vay ký quỹ đối với cổ phiếu này.

Theo danh mục cho vay ký quỹ (margin) cập nhật ngày 22/7, Chứng khoán SSI đã hạ tỷ lệ cho vay đối với PNJ từ 40% xuống 0%. Trước đó, công ty chứng khoán này từng giảm tỷ lệ cho vay từ 50% xuống 40% với lý do xuất hiện thông tin bất lợi liên quan đến doanh nghiệp.

Cũng trong danh mục cập nhật ngày 22/7, Chứng khoán KIS Việt Nam không còn ghi nhận PNJ trong danh sách được cấp margin. Trước đó, tại danh mục ngày 3/7, cổ phiếu này vẫn được cấp ký quỹ với giá chặn 50.000 đồng/cổ phiếu.

Trước SSI và KIS Việt Nam, Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) đã loại PNJ khỏi danh sách cấp ký quỹ từ ngày 9/7.