Hé lộ điện đàm Trump-Maduro: Đề xuất "lối thoát" cho lãnh đạo Venezuela được đưa ra?

Ông Donald Trump xác nhận đã nói chuyện với ông Nicolas Maduro trong bối cảnh Washington bị cáo buộc chuẩn bị tấn công Venezuela, giữa tranh cãi về chiến dịch quân sự và các cuộc không kích gây chết người.

Tổng thống Mỹ ông Donald Trump hôm 30/11 xác nhận rằng ông đã có cuộc nói chuyện gần đây với lãnh đạo Venezuela ông Nicolas Maduro trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước tăng cao, trong khi Caracas lên án điều mà họ gọi là sự chuẩn bị cho một cuộc tấn công của Mỹ.

Mỹ đang gia tăng sức ép lên Venezuela bằng việc triển khai quân sự quy mô lớn ở vùng Caribe, coi một tổ chức buôn ma túy bị cáo buộc do ông Maduro điều hành là nhóm khủng bố, cùng cảnh báo đầy ẩn ý của ông Trump rằng không phận Venezuela “đã bị đóng”.

Washington cho biết mục đích của chiến dịch triển khai quân sự bắt đầu từ tháng 9 là nhằm kiềm chế hoạt động buôn ma túy trong khu vực, nhưng Caracas khẳng định mục tiêu cuối cùng là thay đổi chế độ.

“Tôi sẽ không nói là tốt hay xấu. Đó chỉ là một cuộc điện đàm”, ông Trump nói với các phóng viên trên chiếc Không lực Một hôm Chủ nhật.

Tờ New York Times hôm thứ Sáu tuần trước đưa tin rằng ông Trump và ông Maduro đã thảo luận về khả năng gặp mặt, trong khi tờ Wall Street Journal cho biết cuộc trò chuyện cũng đề cập các điều kiện ân xá nếu ông Maduro từ chức.

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Markwayne Mullin cho biết hôm Chủ nhật trong chương trình State of the Union của kênh CNN rằng Mỹ đã đề xuất cho ông Maduro rời Venezuela sang Nga hoặc một quốc gia khác.

Mỹ cáo buộc ông Maduro, người kế nhiệm cố lãnh đạo Venezuela ông Hugo Chavez, đứng đầu “Cartel Mặt Trời” (Cartel of the Suns) và đã treo thưởng 50 triệu USD cho việc bắt giữ ông. Nhưng Venezuela và các quốc gia ủng hộ nước này khẳng định không hề tồn tại tổ chức như vậy.

Nhiều chuyên gia về Venezuela nói rằng cái mà Washington gọi là Cartel Mặt Trời thực chất chỉ tham nhũng trong giới quan chức cấp cao do các băng nhóm tội phạm thao túng.

Mỹ cũng không công nhận ông Maduro là người chiến thắng hợp pháp trong cuộc bầu cử Tổng thống năm ngoái.

Dù ông Trump chưa công khai đe dọa sử dụng vũ lực chống lại ông Maduro, ông gần đây nói rằng nỗ lực nhằm chặn đứng hoạt động buôn bán ma túy của Venezuela “bằng đường bộ” sẽ bắt đầu “rất sớm”.

Venezuela cho biết họ đã yêu cầu sự hỗ trợ từ Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), mà nước này là thành viên, để giúp “ngăn chặn sự gây hấn (từ Mỹ), vốn đang được chuẩn bị ngày càng mạnh mẽ”.

Yêu cầu này nằm trong một lá thư của ông Maduro gửi tới tổ chức, do Phó Tổng thống Delcy Rodriguez, đồng thời là Bộ trưởng Dầu mỏ của Venezuela, đọc trong một cuộc họp trực tuyến của các bộ trưởng OPEC.

Washington “đang tìm cách chiếm đoạt trữ lượng dầu mỏ khổng lồ của Venezuela, lớn nhất thế giới, bằng biện pháp quân sự”, ông Maduro viết trong thư.

Kể từ tháng 9, các cuộc không kích của Mỹ đã nhắm vào các tàu bị cáo buộc buôn ma túy trên biển Caribe và vùng biển phía đông Thái Bình Dương, khiến ít nhất 83 người thiệt mạng.

Chính quyền ông Trump không đưa ra bằng chứng cụ thể hỗ trợ các cáo buộc phía sau chiến dịch này, và nhiều chuyên gia đã đặt câu hỏi về tính hợp pháp của các hoạt động đó.

Truyền thông Mỹ hôm thứ Sáu tuần trước đưa tin rằng trong một cuộc tấn công hồi tháng 9, quân đội Mỹ đã tiến hành một đợt không kích thứ hai, giết những người sống sót từ đòn tấn công ban đầu.

Những thông tin về đợt không kích thứ hai nhằm tiêu diệt những người bị thương đã vấp phải sự phản đối hiếm hoi từ các nghị sĩ đảng Cộng hòa. Hạ nghị sĩ bang Ohio Mike Turner nói với CBS hôm Chủ nhật rằng nếu được xác nhận, hành động đó sẽ là một “hành vi phi pháp”, trong khi nghị sĩ Don Bacon của Nebraska nói với ABC rằng đó sẽ là “vi phạm rõ ràng luật chiến tranh”.

Thượng nghị sĩ Roger Wicker, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện, cho biết ủy ban sẽ điều tra các vụ không kích sau các báo cáo này.

Chủ tịch quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez nói rằng ông đã gặp thân nhân của các nạn nhân thiệt mạng trong các cuộc không kích hôm Chủ nhật vừa qua. Ông từ chối bình luận về khả năng có cuộc điện đàm giữa ông Trump và ông Maduro.

Theo SCMP