Venezuela tố Mỹ "âm mưu can thiệp" sau khi liệt thêm tổ chức vào danh sách khủng bố

Mỹ chính thức liệt Cartel de los Soles – nhóm mà Washington cho là có liên quan đến ông Nicolas Maduro – vào danh sách tổ chức khủng bố nước ngoài. Venezuela phản đối gay gắt, cảnh báo đây là bước mở đường cho “âm mưu can thiệp”.

Mỹ hôm 24/11 chính thức liệt Cartel de los Soles của Venezuela vào danh sách tổ chức khủng bố nước ngoài, áp đặt thêm các lệnh trừng phạt liên quan đến khủng bố đối với nhóm mà họ cho biết bao gồm Tổng thống Nicolas Maduro và các quan chức cấp cao khác.

Chính phủ Venezuela lập tức bác bỏ kế hoạch của Mỹ, gọi đây là động thái “lố bịch” nhằm gán nhãn một nhóm “không hề tồn tại”.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết trong tháng này Washington sẽ liệt Cartel de los Soles vào danh sách khủng bố nước ngoài (FTO) vì cáo buộc nhóm này tham gia mạng lưới tuồn ma túy trái phép vào Mỹ.

Ông Maduro hiện đối mặt áp lực ngày càng gia tăng từ việc Tổng thống Donald Trump điều động lực lượng quân sự Mỹ tăng cường hoạt động ở Caribe, làm dấy lên lo ngại Washington có thể viện cớ chỉ định FTO để biện minh cho hành động quân sự. Tuy nhiên, các chuyên gia trừng phạt cho rằng luật liên quan đến FTO không trao quyền phát động chiến dịch quân sự như vậy.

Trong nhiều tháng qua, Mỹ đã mở chiến dịch tấn công chết người vào những tàu bị nghi vận chuyển ma túy ngoài khơi Venezuela và bờ Thái Bình Dương của Mỹ Latin. Reuters cuối tuần qua đưa tin Washington đang chuẩn bị khởi động một giai đoạn mới của các chiến dịch liên quan đến Venezuela.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth nói chỉ định này sẽ mang lại “một loạt lựa chọn mới cho Mỹ,” theo trích đoạn từ cuộc phỏng vấn với One America News công bố hôm thứ Năm tuần trước.

Giới chức Mỹ cáo buộc Cartel de los Soles đã phối hợp với băng đảng Venezuela Tren de Aragua – tổ chức mà Washington cũng gắn với ông Maduro và đã liệt vào FTO trước đó – để vận chuyển ma túy bất hợp pháp vào Mỹ.

Ông Maduro tố Mỹ muốn thay đổi chế độ

Ông Maduro và chính phủ của ông luôn phủ nhận mọi liên quan đến tội phạm, đồng thời cáo buộc Mỹ tìm cách thay đổi chế độ nhằm chiếm đoạt tài nguyên thiên nhiên khổng lồ của Venezuela, đặc biệt là dầu mỏ.

“Họ muốn dầu và khí đốt của Venezuela. Không vì gì cả, cũng không muốn trả thứ gì. Họ muốn vàng, kim cương, sắt, bô-xít, tất cả tài nguyên của Venezuela”, Bộ trưởng Dầu mỏ Delcy Rodriguez phát biểu trên truyền hình quốc gia.

Ông Trump nhiều lần tuyên bố ông không tìm cách thay đổi chế độ.

“Venezuela kiên quyết, dứt khoát và hoàn toàn bác bỏ sự bịa đặt lố bịch mới của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, người đã chỉ định cái gọi là Cartel de los Soles – một nhóm không tồn tại – là tổ chức khủng bố”, Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil viết trên Telegram.

Ông Gil nói thêm biện pháp này “khơi lại lời nói dối xấu xa nhằm biện minh cho một cuộc can thiệp bất hợp pháp theo mô-típ thay đổi chế độ của Mỹ. Mưu đồ mới này sẽ có kết cục như những lần Mỹ tấn công chúng ta trước đây: thất bại”.

Tranh cãi về cơ sở pháp lý cho hành động quân sự

Giới chuyên gia đã đặt câu hỏi về tính hợp pháp của chiến dịch quân sự của Mỹ tại vùng Caribe và Thái Bình Dương, trong đó quân đội Mỹ cho nổ tung nhiều tàu bị nghi chở ma túy, khiến hàng chục người thiệt mạng.

Một cuộc thăm dò của Reuters tháng này cho thấy chỉ 29% người Mỹ ủng hộ sử dụng quân đội tiêu diệt nghi phạm buôn ma túy mà không cần tòa án.

Một cựu quan chức Bộ Tài chính Mỹ cho biết việc liệt tổ nói trên chức vào danh sách FTO có thể gửi thông điệp mạnh mẽ rằng không ai nên dính líu đến nhóm, nhưng không bao giờ được coi là cơ sở pháp lý cho hành động quân sự.

“Tôi tham gia nhiều cuộc họp giữa các cơ quan, và chưa từng nghe ai nói rằng việc chỉ định FTO sẽ đáp ứng tiêu chuẩn cho hành động quân sự”, người này cho biết.

Bổ sung vào danh sách FTO – được coi là mức chỉ định khủng bố nghiêm khắc nhất của Mỹ – sẽ làm tăng trách nhiệm hình sự đối với bất kỳ ai cung cấp hỗ trợ vật chất cho nhóm, theo ông Peter Harrell, quan chức kinh tế quốc tế trong chính quyền Biden.

Theo Reuters