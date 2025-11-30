Ông Trump nói không phận Venezuela "nên bị xem là đóng cửa hoàn toàn"

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố không phận Venezuela nên bị xem là “đóng cửa hoàn toàn”, gây phản ứng dữ dội từ Caracas trong bối cảnh căng thẳng giữa hai bên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 29/11 tuyên bố rằng không phận phía trên và xung quanh Venezuela nên được coi là “đóng cửa hoàn toàn”.

“Gửi tất cả các hãng hàng không, phi công, những kẻ buôn ma túy và tội phạm buôn người, hãy coi không phận phía trên và bao quanh Venezuela đã đóng cửa hoàn toàn”, ông Trump đăng trên mạng xã hội, nhưng không đưa ra bất kỳ chi tiết nào về các hành động tiếp theo mà Mỹ có thể thực hiện nhằm vào Venezuela, trong bối cảnh chính quyền Trump tăng cường áp lực lên cái mà ông gọi là những tổ chức ma túy.

Tuần trước, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cảnh báo các hãng hàng không lớn về tình huống “tiềm ẩn nguy hiểm” trên bầu trời Venezuela, dẫn lý do “an ninh xấu đi” và “hoạt động quân sự gia tăng” có thể đe dọa máy bay ở mọi độ cao.

Sau cảnh báo đó, 6 hãng hàng không quốc tế đã đình chỉ các chuyến bay đến Caracas, thủ đô Venezuela.

Đáp lại bài đăng của ông Trump, Bộ Ngoại giao Venezuela ra thông cáo gọi đây là “một hành động thù địch, đơn phương và tùy tiện, không phù hợp với những nguyên tắc cơ bản nhất của luật pháp quốc tế”.

Thông cáo kêu gọi Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế “kiên quyết bác bỏ hành động gây hấn vô đạo đức này”, và cho rằng động thái của Washington “tương đương với một mối đe dọa đối với chủ quyền và an ninh của Tổ quốc chúng ta, của vùng Caribe và khu vực phía bắc Nam Mỹ”.

Giới chức Venezuela cho biết tuyên bố này sẽ khiến các chuyến bay trục xuất người Venezuela từ Mỹ về nước bị đình chỉ, nói rằng ông Trump “đã đơn phương tạm dừng các chuyến bay hồi hương người di cư vốn được thực hiện đều đặn hàng tuần”.

Tuyên bố được đưa ra chỉ hai ngày sau cuộc điện đàm Lễ Tạ ơn với các binh sĩ Mỹ, trong đó ông Trump nói rằng chiến dịch trên bộ nhằm vào các đối tượng buôn ma túy tại Venezuela sẽ bắt đầu “rất sớm”.

“Các bạn chắc đã thấy họ không muốn vận chuyển bằng đường biển nữa, và chúng tôi sẽ bắt đầu chặn họ trên bộ. Đường bộ dễ hơn, và nó sẽ bắt đầu rất sớm”, ông Trump nói, đồng thời nhấn mạnh: “Chúng tôi đã cảnh báo họ: đừng gửi thêm chất độc vào đất nước chúng tôi”.

Ông Trump thời gian qua gia tăng sức ép quân sự lên Venezuela bằng màn phô trương lực lượng lớn ở biển Caribe, bao gồm triển khai USS Gerald Ford – tàu sân bay lớn nhất và mạnh nhất thế giới.

Từ tháng 9 đến nay, Mỹ đã tiến hành ít nhất 20 cuộc không kích vào các thuyền bị nghi chở ma túy ở biển Caribe, khiến hơn 80 người thiệt mạng. Tuy nhiên, chính quyền Trump không đưa ra bằng chứng công khai cho thấy những chiếc thuyền này thực sự buôn ma túy.

Chính quyền Trump cáo buộc Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro chịu trách nhiệm đưa ma túy vào Mỹ, song ông Maduro bác bỏ hoàn toàn.

Washington đã chính thức đưa ông Maduro và chính phủ của ông vào danh sách các “tổ chức khủng bố nguy hiểm nhất thế giới” của Bộ Ngoại giao Mỹ. Ông Trump cho rằng điều này trao cho ông quyền tấn công trực tiếp bên trong lãnh thổ Venezuela, dù nhiều chuyên gia pháp lý bác bỏ cách diễn giải này.

Động thái diễn ra trong bối cảnh ông Trump đã cấp lệnh ân xá cho cựu Tổng thống Honduras Juan Orlando Hernández, người bị tòa án liên bang Mỹ kết tội tham gia tích cực vào buôn bán ma túy.

Thượng nghị sĩ Tim Kaine, người nhiều lần chỉ trích chiến dịch của chính quyền Trump ở Caribe, gọi quyết định ân xá cựu Tổng thống Honduras là “một quyết định khó hiểu của ông Trump, và người dân Mỹ – những người đã bị tàn phá cuộc sống bởi các trùm ma túy như… Hernández – xứng đáng được đối xử tốt hơn”.

